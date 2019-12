Wie die Modebranche die Handtasche an den Mann bringen will

Anzeige

Hannover. Accessoires gelten als die lukrativste Einnahmequelle der Modebranche. Vor allem Taschen sind Gewinnbringer. Laut dem Onlineportal Statista liegt der Umsatz im Bereich Handtaschen 2019 allein in Deutschland bei mehr als 1,2 Millionen Euro, Tendenz weiter steigend. Vor allem Modelle von Luxuslabels sind begehrter denn je – zumal sie mittlerweile als lohnende Anlageobjekte gelten. Branchenexperten zufolge erzielt beispielsweise die legendäre Birkin Bag von Hermès Jahr für Jahr eine Wertsteigerung um mehr als 10 Prozent. Doch das Traditionshaus begnügt sich eben so wenig damit wie andere Luxuslabels, in diesem Segment weiterhin nur auf Frauen zu setzen, zumal der Männermodemarkt Marktforschern zufolge derzeit schneller wächst als der Damenmodebereich.

Und so gehören auch Taschen für Männer mittlerweile wie selbstverständlich zum Portfolio der Ausstatter. Dabei handelt es sich nicht nur um Rucksäcke oder Aktentaschen. Dior etwa hat in diesem Jahr eine Saddle Bag zum Anhängen an den Gürtel präsentiert, bei den Schauen von Louis Vuitton und Gucci dominierten Henkeltaschen mit viel Stauraum.

Hüfttasche und Cross-Body-Bag: Männertaschen liegen im Trend

Doch nicht nur auf den internationalen Laufstegen waren Männerhand- und -umhängetaschen in jüngster Zeit vermehrt zu sehen. Auch in der Streetstyle-Fotografie und in Boutiquen für Herrenbekleidung tauchen sie immer öfter auf. Es sind vor allem die 15- bis 35-Jährigen, die auch selbstbewusst nach einer Tote Bag mit Henkel greifen oder als Alternative zur mit Portemonnaie und Smartphone vollgestopften Hosentasche eine Hüfttasche (auch Fanny Pack genannt) oder eine Cross-Body-Bag tragen.

Vorbilder aus der Prominentenszene gibt es zuhauf: Popsänger Harry Styles oder Rapper Kanye West etwa verstauen ihre Habseligkeiten gern in Männertaschen.

Herrenhandtaschen haben dank eines Modeunfalls einen schlechten Ruf

Ältere assoziieren mit dem Begriff Herrenhandtasche dagegen immer noch den „Detlef“, einen kunstledernen Modeunfall aus den Siebzigerjahren mit prägnanter Handgelenksschlaufe. Am ehesten erinnert daran heute noch die Clutch für den Mann, ein dezentes flaches Reißverschlusstäschchen, das an eine XXL-Geldbörse erinnert. Ähnlich denen, die mancher Kellner zückt, wenn es im Restaurant ans Bezahlen geht.

Mann kann Jeans- und Sakkotaschen entlasten

Heute ist der Oberbegriff für Herrenhandtaschen nicht unbedingt besser als zu den „Detlef“-Zeiten: Das von Modeexperten kreierte Wortungetüm „Murse“ setzt sich aus den englischen Begriffen „Man“ (Mann) und „Purse“ (Geldbeutel) zusammen. Doch immerhin sehen die meisten heutigen Modelle so stilvoll aus wie zuletzt wahrscheinlich im 17. Jahrhundert, als Ledertaschen mit aufwendigen Stickereien und Gold- und Silberverzierungen adligen Herren als Statussymbol dienten. Die It-Bag ist, historisch betrachtet, also keineswegs eine rein weibliche Angelegenheit. Warum also nicht wieder Altbewährtes etablieren? Praktisch sind die neuen Taschen in jedem Fall. Mann muss nun nicht mehr seine Jeans- und Sakkotaschen ausbeulen.

Wenn es nach Gucci geht, darf Mann ruhig mit Handtasche daherkommen. © Quelle: dpa

Taschen für den Mann: Auch Streetwear-Labels springen auf den Zug auf

Nicht nur die großen Designermarken haben das maskuline Taschengeschäft für sich entdeckt. Auch Streetwear-Labels wie Alyx oder Sportmarken wie The North Face sind eifrig bemüht, den Männern das Tragen von Alltagsgepäck zu erleichtern. Häufig wecken die Modelle in Form und Farbe Erinnerungen an die Ausrüstung von Arbeitern und Naturforschern. Taschen für den Mann bleiben also ein Abenteuer.

Schon vor zehn Jahren brachte Calvin Klein Handtaschen für Männer auf den Laufsteg. Durchgesetzt haben sie sich lange nicht. © Quelle: picture-alliance/ tmn