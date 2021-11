Keine Lust auf Menschenmassen: Wie hole ich mir den Weihnachtsmarkt nach Hause?

Anzeige

Einige Städte sind bereits in Weihnachtsstimmung. Von Düsseldorf bis Berlin und von Hamburg bis Frankfurt am Main haben schon zahlreiche Weihnachtsmärkte geöffnet. Doch wegen steigender Infektionszahlen haben wiederum andere Städte wie Dresden und München ihre Märkte abgesagt. Für die Städte und Gemeinden, die weiterhin an dem Brauch festhalten, gelten je nach Bundesland andere Corona-Regeln. Und so manchem verderben diese möglicherweise die Weihnachtsmarktstimmung, wenn nicht ohnehin die Sorge vor dem Virus die Lust auf den Markt trübt.

In diesem Fall lässt sich Abhilfe schaffen: Holen Sie sich die Weihnachtsmarktstimmung einfach in die eigenen vier Wände. Zwar fehlen dann die kalten Hände und Ohren und die läutende Kirchturmglocke im Hintergrund, aber einen Versuch ist es allemal wert. Wir zeigen Ihnen, wie es geht.

Glühwein ganz einfach selbst herstellen

Viele Menschen verbinden mit Weihnachtsmärkten leckere Snacks und heiße, dampfende Getränke – teils unterscheiden sich diese Weihnachtsmarkt-Klassiker von Region zu Region. Aber bei einem sind sich sicherlich alle einig: kein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein. Gerade wenn es draußen kalt wird, schmeckt der besonders gut. Glühwein gibt es zwar auch fertig in Supermärkten zu kaufen. Allerdings lässt er sich auch ganz einfach selbst herstellen. Dafür brauchen Sie:

einen Liter trockenen Rotwein (z.B. Dornfelder oder Spätburgunder)

sechs Gewürznelken

ein Sternanis

eine Zimtstange ( am besten den gesundheitlich unbedenklichen Ceylon-Zimt

den Saft von zwei Orangen, eine weitere Bio-Orange in Scheiben

50 Gramm Zucker

Anleitung: Den Wein zusammen mit den Gewürzen, den Orangenscheiben sowie dem -saft und dem Zucker in einem Topf bei geringer Stufe erhitzen. Der Wein darf nicht gekocht werden, sonst verkocht der Alkohol. Den Glühwein für etwa 10 bis 15 Minuten unter geringer Hitze ziehen lassen. Die Gewürze und Orangenscheiben entfernen – fertig.

Die Kleinen freuen sich meist über eine warme Tasse Kinderpunsch oder Kakao – für die Großen darf Letzteres auch mit einem Schuss Alkohol veredelt werden, etwa Amaretto. Am besten schmecken die heißen Getränke natürlich aus den passenden Tassen. Klassische Weihnachtsmarkttassen gibt es online zu kaufen.

Gebrannte Mandeln selbst machen: so geht‘s

Wer einen Weihnachtsmarkt betritt, wird meist direkt von den verschiedensten einladenden Gerüchen umweht. Ob eher süße Speisen wie Plätzchen und Schokofrüchte oder Deftiges wie Bratwurst und Champignons: Da ist meist für jeden Geschmack etwas dabei. All die Leckereien können Sie ganz einfach aber auch zu Hause nachzaubern. Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen echten Klassiker zubereiten: die gebrannten Mandeln. Dafür brauchen Sie:

200 Gramm Mandeln, ungeschält

200 Gramm Zucker

100 Milliliter Wasser

zwei Teelöffel Vanillezucker

ein Teelöffel Zimt ( am besten den gesundheitlich unbedenklichen Ceylon-Zimt

Anleitung: Das Wasser zusammen mit dem Zucker, dem Vanillezucker und dem Zimt in eine Pfanne geben, vermischen und aufkochen lassen. Dann die Mandeln hinzugeben und die Masse ständig rühren, damit sie nicht anbrennt. Dabei sollte das Wasser immer weiter verdunsten und der Zucker langsam karamellisieren. Immer weiter rühren bis alle Mandeln mit einer Zuckerschicht überzogen worden sind. Dann auf Backpapier auslegen und abkühlen lassen.

Für das richtige Weihnachtsmarkt-Feeling zusammen mit Freunden oder der Familie, können Sie Ihre Kreationen dann als eine Art Buffet servieren – ein paar süße Kreationen auf dem einen und einige deftigere Snacks auf dem anderen Tisch. Auch die Getränke finden hier in verschiedenen großen Töpfen zum Selbstbedienen ihren Platz. Für richtige Weihnachtsmarktfans eignet sich möglicherweise sogar ein richtiger Glühweintopf mit kleinem Zapfhahn. Der ist ebenfalls online erhältlich.

Die passende Deko für den heimischen „Weihnachtsmarkt“

In den meisten Haushalten finden sich in der Advents- und Weihnachtszeit ohnehin winterliche Dekorationen. Lichterketten, kleine Sterne oder der Tannenbaum sorgen da für die passende Atmosphäre. Wer den weihnachtlichen Markt zu sich nach Hause holt, kann noch eine Schippe drauflegen. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Möglich sind beispielsweise Kerzen, Tannenzweige und -zapfen, die in der Wohnung verteilt werden. Die Buffettische für Essen und Getränke können ebenfalls schön dekoriert werden. Hier können ebenfalls kleine Elemente wie Zimtstangen, getrocknete Orangenscheiben oder Sternanise auf den Tischen verteilt werden.

Gerade Schnee macht so manchen Weihnachtsmarkt erst richtig winterlich. Doch auch der findet in der Wohnung seinen Platz – ohne dass er durch Schmelzen Dreck verursacht. Für solche Anlässe gibt es schließlich Kunstschnee, den Sie – je nach dem wie sehr Sie das Winterthema ausschmücken wollen – auf den Tischen oder sogar auf dem Boden verteilen können. Wattebäusche wären an dieser Stelle auch eine Möglichkeit. Für den Look von frostigen Fenstern sorgen Schneesprays.

Musik für die richtige Weihnachtsstimmung

Ein nicht zu unterschätzender Faktor für die richtige Weihnachtsstimmung ist die passende Musik. Vor allem zu Weihnachten laufen jedes Jahr die selben Klassiker rauf und runter – zu recht. Auch wenn so manch einer Lieder wie „Last Christmas“ von Wham! oder „All I Want for Christmas Is You“ von Mariah Carey nicht mehr hören kann: Diese Songs bleiben beliebt. Das zeigen die Google Trends jedes Jahr aufs Neue: Seit Anfang November dieses Jahres steigt die Suchanfrage nach den beiden Liedern wieder stetig an.

Bringen Sie also sich und Ihre Gäste durch eine Musik-Playlist mit allen Weihnachts-Hits in Stimmung. Gerade die Lieder, die teilweise seit Jahrzehnten alle Jahre wieder herausgekramt werden, können meist sowohl Jung als auch Alt mitsingen. Weihnachtsmusik verbindet die Generationen – und auch Ihre Gäste.

Weihnachtsmarkt zu Hause: gemeinsame Aktivitäten

Apropos mitsingen: Wenn bereits die passenden Weihnachtslieder laufen, können Sie daraus direkt einen Karaoke-Abend machen. Dazu braucht es keine extra Anlage mit Mikro. Einfach auf dem Smart-TV die Karaoke-Versionen der Songs auf Youtube einschalten und lossingen.

Aber Aktivitäten auf einem Weihnachtsmarkt – passt das überhaupt? Meist stehen sich alle doch nur am Glühweinstand die Füße kalt – oder nicht? Das muss nicht sein: Ihr Weihnachtsmarkt, Ihre Regeln. Denn wenn Sie all Ihre Liebsten schon beisammen haben, können Sie hier auch nach Belieben ein paar weihnachtliche Aktivitäten mit einbauen. Wichteln zum Beispiel – ein Klassiker zur Weihnachtszeit. Vorab können Sie sich gegenseitig auslosen und kleine Geschenke besorgen. Das funktioniert auch mit großen Gruppen. Online gibt es Internetseiten, die das Auslosen der Wichtel ganz einfach für Sie übernehmen.