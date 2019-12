Weihnachtsgruß in der Flasche: Liköre selber machen und verschenken

Anzeige

Anzeige

Weihnachten steht vor der Tür und wieder einmal stellt sich die Frage nach einem Mitbringsel fürs Fest. Natürlich freuen sich Schwiegermutter und Freunde über Weihnachtsstern oder Pralinen. Aber wie wäre es denn einmal mit einem sahnigen Raffaello-Likör, einem süßen Schoko-Likör oder einem zimtigen Weihnachtslikör?

ZUM THEMA Geschenke zu Weihnachten: So vermeiden Sie die schlimmsten Fettnäpfchen

Raffaello-Likör: Der schnelle Kokos-Traum

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wer Kokosnuss mag, wird diesen Likör lieben. Und wer glaubt, der Geschmack nach Kokosnuss gehört nur in den Sommer, wird nun eines Besseren belehrt. Für etwa einen Liter Raffaello-Likör benötigt man 15 Kokospralinen (zum Beispiel Raffaello), 300 Milliliter Milch, 70 Gramm Zucker, 250 Milliliter Sahne und 200 Milliliter Wodka. Der Wodka sollte hochwertig sein.

Der Raffaello-Likör bringt mit seinem satten Kokosgeschmack ein Stück Sommer in den Winter. © Quelle: Privat

So geht es: Man gibt die Pralinen, die Milch und den Zucker in eine hohe Schüssel und zerkleinert alles mit einem Stabmixer, bis die Masse homogen ist. Anschließend werden die Sahne und der Wodka hinzugegeben und verrührt. Nun kann alles mit einem Trichter in eine Flasche gegeben und kalt gestellt werden. Wer auch eine Variante für die kleinen Gäste machen möchte, lässt einfach den Wodka weg. Wohl bekommt's.

Tipp: Vor dem Servieren die Flasche kurz schütteln.

Schoko-Likör mit Rum

Anzeige

Dieser Likör sieht aus wie Kakao – sollte aber besser nicht verwechselt werden. Er schmeckt nämlich nicht nur zu Kaffee und Kuchen gut. Wer es lieber etwas softer mag, reduziert den Rum um 50 Milliliter.

Für etwa einen Liter Schoko-Likör benötigt man 100 Gramm Vollmilch-Kuvertüre, 80 Gramm Zucker, 50 Gramm Kakaopulver, 100 Milliliter Leitungswasser, 500 Gramm Schlagsahne, 50 Gramm Honig und 300 Milliliter Rum. Am besten schmeckt der Schoko-Likör mit einem milden Rum.

Ein Traum aus sahniger Schokolade und herbem Kakao. Mit Honig abgerundet ist dieser Likör eine wahre Süßigkeit. © Quelle: Privat

So geht es: Zuerst wird die Vollmilch-Kuvertüre klein gehackt und in einem Wasserbad geschmolzen. In einer kleinen Schüssel vermengt man den Zucker und das Kakaopulver. Nach und nach 100 Milliliter kaltes Leitungswasser hinzugießen und alles kräftig miteinander verrühren, bis ein sehr flüssiger Brei entsteht.

In einem Topf wird dann die Sahne aufgekocht und vom Herd genommen, sobald sie gekocht hat. Der Brei aus Kakao und Wasser wird nun hinzugefügt und kräftig mit einem Schneebesen eingerührt. Nun wird die geschmolzene Vollmilch-Kuvertüre und der Honig eingerührt und alles miteinander verrührt.

ZUM THEMA Weihnachten: Die sechs einfallsreichsten Geschenkideen für den Partner

Jetzt ist es wichtig, dass alles vollständig abkühlt – zwischendurch einige Male umrühren. Wenn die Mischung komplett abgekühlt ist, wird der Rum hinzugegeben und untergerührt. Jetzt kann der Schoko-Likör mit einem Trichter in Flaschen abgefüllt und direkt genossen werden. Übrigens: Der Likör sollte zwar an einem kalten Ort, aber nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden – vor dem Servieren ebenfalls gut schütteln.

Des Weihnachtsmann´s liebster Zimt-Likör

Was erinnert uns an Weihnachten? Weihnachtsfilme, Weihnachtslieder und natürlich Gerüche. Allen voran der Geruch nach Zimt. Und dieses Gewürz macht den Weihnachtslikör auch so besonders.

Für etwa einen Liter des Weihnachtslikörs benötigt man 10 Eigelb, 250 Gramm Puderzucker, 400 Gramm Schlagsahne, 200 Milliliter milden Rum, zwei Teelöffel Vanille-Aroma und zwei Teelöffel Zimt.

ZUM THEMA Technik unterm Tannenbaum: So werden Sie ungewollte Geschenke wieder los

Dieser Likör riecht schon herrlich - und schmeckt nach einem frohen Weihnachtsfest. © Quelle: Privat

Anzeige

So geht es: Zuerst rührt man die Eigelbe und den Puderzucker mit einem Handrührgerät auf höchster Stufe cremig. Die Sahne, der Rum, das Vanille-Aroma und der Zimt werden nach und nach untergerührt. Nun wird die Masse in einem Wasserbad cremig aufgeschlagen. Mit einem Trichter in eine Flasche füllen und kühl lagern. Ho ho ho.

ZUM THEMA Kreative Kekse: Rezepte für außergewöhnliche Weihnachtsplätzchen

Dekorieren: Denn das Auge trinkt mit

Übrigens: In vielen Einrichtungsgeschäften und teilweise auch in Drogeriemärkten kann man Flaschen zum Befüllen kaufen. Natürlich ist das Wichtigste an diesem Mitbringsel der Likör – und der Geschmack des Liköres. Aber das Auge trinkt ja bekanntlich mit. Die Likör-Flaschen lassen sich hervorragend mit Weihnachtsgrüßen beschriften und werden so zu einem ganz persönlichen Geschenk.

Besonders Kreative stellen die Flasche in eine kleine Schachtel und füllen sie mit Watte und kleinen weihnachtlichen Gegenständen wie Christbaumkugeln oder Zimtstangen und verschenken so eine besonders ausgefallene Weihnachtskulisse.