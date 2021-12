Sieben Tipps: So bleibt der Weihnachtsbaum länger frisch

Anzeige

Anzeige

Hannover. So mancher Baum fängt vor dem frohen Fest schon an zu nadeln. Das muss nicht sein. Wer bei Kauf und Lagerung ein paar Tipps beherzigt und den Baum regelmäßig mit Wasser versorgt, hat bis ins neue Jahr seine Freude daran.

Klar, vorher muss die Frage geklärt werden: Wollen wir überhaupt ein Baum? Und: Vielleicht sollte es einer im Topf sein? Wer sich aber für einen klassischen Christbaum im Ständer entscheidet, sollte nichts dem Zufall überlassen. Sieben Tipps:

1. Selber fällen

Anzeige

Die meisten Tannenbäume, die für das Fest bestimmt sind, werden Ende November oder Anfang Dezember gefällt und dann zwischengelagert. Wer in Sachen Frische also auf Nummer sicher gehen will, sollte seinen Baum selbst fällen.

2. Schauen, fühlen, riechen

Auch beim Kauf lässt sich erkennen, ob es sich um einen frisch geschlagenen Baum handelt. Und zwar an der Schnittfläche, die hell sein und keine Risse haben sollte. Auch die Nadeln geben einen Hinweis: Fährt man mit der Hand darüber, quietschen sie leicht, wenn der Baum vor Kurzem noch seine Wurzeln hatte. Zudem haben frische Exemplare einen aromatisch-würzigen Geruch.

Tipp: Weihnachtsbäume aus der Region haben kürzere Transportwege und sind daher meistens keine Ladenhüter.

3. Vorsichtig transportieren

Bei längerem Transport auf dem Autodach sollte der Baum in Folie eingeschlagen werden. Denn im Fahrtwind verliert er viel Wasser und trocknet dann schneller aus.

4. Richtig lagern

Ein idealer Platz für die Lagerung des Weihnachtsbaums ist die Terrasse oder der Balkon: kühl, schattig, windgeschützt. Der Baum sollte vom Transportnetz befreit und in einem Eimer mit Wasser stehen – außer natürlich bei Minusgraden.

5. Noch mal absägen

Kurz vor dem Aufstellen sollte der Baum noch mal abgesägt werden: Dann sind die Bahnen wieder frisch geöffnet und können Wasser aufnehmen.

6. Gute Platzwahl

Den Baum möglichst weit entfernt von der Heizung oder anderen Wärmequellen aufstellen.

Anzeige

7. Regelmäßig gießen

Der Baum muss auch in der Wohnung mit Wasser versorgt werden. Am besten klappt das, wenn er in einem Ständer mit Wasserbehälter steht. Faustregel: Ein frischer Baum benötigt anfangs pro Meter etwa einen Liter Wasser am Tag.