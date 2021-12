Kleckerei in der Bäckerei: Wie Sie eine Schürze für Kinder selbst nähen

Anzeige

In der Weihnachtsbäckerei …“. Bestimmt dudelt in vielen Familien gerade der Rolf-Zuckowski-Weihnachtsklassiker. Es gibt ja auch kaum eine schönere musikalische Begleitung beim Plätzchenbacken. Da es dabei bekanntlich so manche Kleckerei gibt, ist eine Schürze für die Minibäckerinnen und Minibäcker eine gute Idee. Eine solche lässt sich schnell aus einem Stück Stoff oder einem Geschirrtuch nähen. Das geht gut mit ein paar Handstichen, noch schneller mit einer Nähmaschine. Wichtig vor dem Nähen ist, den Stoff zu bügeln.

Tuch oder Stoff muss an Größe des Kindes angepasst werden

Zunächst sollte das Tuch oder der Stoff der Kindergröße angepasst werden. Dazu wird aus dem Stoff ein passendes Rechteck geschnitten – am besten mit einer Zickzackschere, wenn diese vorhanden ist, damit der Stoff nicht ausfranst.

Aus Resten lassen sich eine kleine Tasche und die Taillen- und Halsbänder nähen. Das sind Stoffschlaufen, die entstehen, indem der Stoffstreifen rechts auf rechts (schöne Seite auf schöne Seite) gelegt, gebügelt und an der offenen Kante entlang festgenäht wird. Mithilfe eines Stäbchens wird der Streifen gewendet und wieder glatt gebügelt.

So näht man eine Schürze. © Quelle: Ina Funk-Flügel

Passende Größe für Kinder

Nun geht es an die Schürze: Die untere Kante wird zweimal eingeschlagen und abgesteppt. An der oberen Kante werden die Ecken nach innen gelegt, und auch hier wird die Kante zweimal eingeschlagen und abgesteppt. Dann kann man das Halsband an die Schürze nähen. Etwa auf der Mitte der Schürzenlänge werden an den Seiten die Taillenbänder angenäht.

Für Schulkinder ist die Geschirrtuchgröße genau richtig. Vorteil: Die Seitenränder sind hier bereits versäubert. Es brauchen nur Bänder für die Halsschlaufe und die Taillenbänder genäht zu werden. Diese können auch aus Stoffgeschenkband sein.

In der Manufaktur geht‘s um schöne kleine Dinge, die das Leben angenehmer machen – Küchenhacks, DIY- und Lifestyletrends.