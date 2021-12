Mit oder ohne Alkohol lecker: Rezepte für Apfelpunsch, Nuss-Kakao oder Heißen Hugo

Anzeige

Was für eine schöne Vorstellung: Ringsherum leuchten Lichterketten, Schneeflocken rieseln vom Himmel und in der Hand dampft es aus einem Becher. Die Wangen sind leicht errötet durch die Kälte, die Freude und den Glühwein in der Hand. In den Wintermonaten steigt die Lust auf warme Getränke – besonders zu Weihnachten oder in der Silvesternacht.

Im Gegensatz zu fruchtig-frischen Sommerdrinks punkten winterliche Getränke mit einer würzigen Note. Typischerweise schmeckt man Kakao oder Punsch in der kalten Jahreszeit mit Zimtstangen, Sternanis oder Vanille ab. Mit gewürztem Wein stießen die Menschen schon vor Jahrhunderten an. Zumindest diejenigen unter ihnen, die reich genug waren, um sich den sogenannten Hypocras leisten zu können. Denn Gewürze waren selten und teuer.

Heutzutage gilt Zimt als einer der Klassiker unter den winterlichen Gewürzen. Er soll eine positive Wirkung auf Herz und Kreislauf haben. Echter Sternanis kann gegen Husten helfen. Ihm wird eine schleimlösende Wirkung zugesprochen.

Der Duft der Vanille wiederum wirkt auf viele Menschen beruhigend – oder erinnert so manchen an das vorweihnachtliche Plätzchenbacken mit Oma. Und das hat mindestens genauso viel Spaß bereitet wie heute selbst gemachten Punsch, heißen Hugo und nussigen Kakao für Freundinnen, Freunde und Familie zu servieren.

Apfel-Orangen-Punsch mit Sternanis

Ein bisschen sauer, fruchtig und würzig schmeckt dieser Punsch. Sternanis und Zimtstangen verleihen ihm eine winterlich-weihnachtliche Note.

Dieser Punsch mit Apfel- und frisch gepresstem Orangensaft schmeckt mit und ohne Alkohol. © Quelle: Sarah Franke

Das wird für einen Becher gebraucht:

250 ml Apfelsaft, eine Orange, ein Sternanis, eine Zimtstange, 2 cl Amaretto

So geht‘s:

Die Orange halbieren. Eine Hälfte auspressen und Saft in einen Topf geben. Die andere Hälfte zur Seite legen. Apfelsaft, Zimtstange und Sternanis in denselben Topf füllen. Die Mischung einmal aufkochen lassen. Danach für 20 bis 30 Minuten auf niedriger Stufe abgedeckt köcheln lassen. Die andere Hälfte der Orange in dicke Scheiben schneiden. Eine Scheibe vierteln und in ein großes Glas geben. Eine Scheibe bis zur Mitte einschneiden und später als Dekoration an das Glas anbringen.

Nach dem Köcheln Sternanis und Zimtstange aus der Flüssigkeit entfernen. Den Punsch durch ein Sieb ins mit den Orangenstücken gefüllte Glas gießen – wen die Fasern der Orange nicht stören, der kann sich das Sieben sparen. Den Amaretto hinzugeben. Zum Schluss mit der vorbereiteten Orangenscheibe garnieren.

Kakao mit Mandeldrink und Haselnuss-Likör

Auf dem Weihnachtsmarkt – und einige haben und hatten ja selbst in diesem Jahr geöffnet – kommt in den heißen Kakao oft ein Schuss Amaretto. Doch auch mit Haselnusslikör und Mandeldrink schmeckt die heiße Schokolade – und ist sogar vegan.

Dieser Kakao wird Fans von Nüssen begeistern. © Quelle: Sarah Franke

Anzeige

Das wird für einen Becher gebraucht:

200 ml Mandeldrink, ein gehäufter TL Backkakao, zwei bis drei TL Zucker, eine Prise Zimt, 2 cl Haselnusslikör

So geht‘s:

Den Mandeldrink in der Mikrowelle oder im Topf erwärmen. In die heiße Flüssigkeit den Backkakao sieben – so löst er sich leichter auf. Zucker einrühren, die Menge an den eigenen Geschmack anpassen. Mit Zimt abschmecken. Zum Schluss den Haselnusslikör einrühren.

Durch den Mandeldrink schmeckt dieser Kakao besonders nussig. Auch Haferdrink eignet sich gut für dieses Rezept. Da er von Natur aus süßer ist, muss eventuell die verwendete Menge Zucker reduziert werden.

Heißer Hugo mit Weißwein und Minze

Im Sommer kribbelt der Prosecco im Drink Hugo auf der Zunge. Die Wintervariante des beliebten Getränks kommt weniger prickelnd daher, ist aber genauso lecker – und zudem sehr fix serviert.

Weißwein, Minze und Holundersirup: Fertig ist der "Heiße Hugo". © Quelle: Sarah Franke

Das wird für ein Glas gebraucht:

200 ml Weißwein, frische Minzblätter, Holunderblütensirup nach Bedarf

So geht‘s:

Minzblätter in den Weißwein geben. Anschließend den Wein in der Mikrowelle oder im Topf erwärmen. Die Flüssigkeit sollte heiß sein, aber nicht kochen. Danach in ein Glas füllen und Holunderblütensirup nach Geschmack hinzugeben. Fertig ist die Hugo-Variante für die kalte Jahreszeit!

Kinderpunsch mit Heidelbeernektar und Tee

Damit auch die Kinder an den Festtagen etwas Besonderes zu trinken bekommen, ist dieser Punsch genau das Richtige. Aber auch der Kakao- und der Apfelpunsch auf dieser Seite schmecken ohne Alkohol. Den Apfelpunsch muss man ohne Amaretto vielleicht noch etwas nachsüßen.

Schön fruchtig: Dieser Punsch basiert auf Heidelbeernektar. Wer mag, süßt ihn mit Zuckersirup nach. © Quelle: Sarah Franke

Das wird für einen Becher gebraucht:

50 ml Orangensaft, 50 ml Traubensaft, 100 ml Heidelbeernektar, ein Beutel Früchtetee, ein gestrichener TL Vanillezucker, etwas Zimt, ggf. Zuckersirup

So geht‘s:

Die Säfte zusammengießen und in der Mikrowelle oder dem Topf bis zum Kochen erhitzen. Anschließend den Teebeutel hineingeben und etwa zehn bis 15 Minuten ziehen lassen.

Teebeutel entfernen. Den Saft mit Vanillezucker und Zimt abschmecken. Ist er nicht süß genug, mit etwas Zuckersirup nachsüßen. Übrigens: Dieser Punsch schmeckt nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen.