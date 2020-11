So wird‘s eine schöne Bescherung: Das sind die beliebtesten Weihnachtsgeschenke

Anzeige

Anzeige

Mit dem Einfallsreichtum in Bezug auf Geschenke ist es so eine Sache. Einer aktuellen Umfrage zufolge werden in diesem Jahr am häufigsten Gutscheine unter dem Weihnachtsbaum zu finden sein. Knapp ein Drittel der Verbraucher in Deutschland (30 Prozent) versuchen auf diesem Weg scheinbar zu vermeiden, bei der Geschenkauswahl in ein Fettnäpfchen zu treten. Das geht aus einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) hervor.

ZUM THEMA Etsy Weihnachstrends verraten: So wird unser Weihnachten 2020

Reisen und Konzerttickets werden seltener verschenkt

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Spielwaren belegen laut dem Konsumbarometer Platz zwei im Geschenke-Ranking. Bücher und Schreibwaren folgen auf dem dritten Platz. Deutlich seltener werden in diesem Jahr – bedingt durch die Corona-Pandemie – Tickets für Konzerte, Theater und andere Kulturveranstaltungen, sowie Wellness-Behandlungen verschenkt.

Wer sich zu Weihnachten unbeliebt machen will, verschenkt Küchengeräte. © Quelle: Handelsverband

Zu den laut der Umfrage unbeliebtesten Geschenken zählen in diesem Jahr Sportartikel, Reisen und Werkzeug. Das Schlusslicht bilden Küchengeräte.

Durchschnittlich 245 Euro für Weihnachtsgeschenke

Anzeige

Trotz der in der Corona-Pandemie eingebrochenen Konjunktur rechnen die Handelsverbands-Experten mit einem für den Handel erfreulichen Weihnachtsgeschäft. Der Prognose zufolge geht der HDE davon aus, dass der Einzelhandel seine Umsätze im November und Dezember insgesamt um 1,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf knapp 104 Milliarden Euro steigern kann. Denn die Verbraucher wollen der Umfrage zufolge in diesem Jahr durchschnittlich 245 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben.





Dabei gilt der Online-Handel als klarer Wachstumstreiber. Laut Prognosen wird dessen Anteil voraussichtlich um 19 Prozent auf über 17 Milliarden Euro zunehmen. In der Umfrage gab allerdings nur knapp die Hälfte der Verbraucher (44 Prozent) an, die Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr zu online bestellen zu wollen. Das wird sich in den kommenden Wochen aber noch zeigen. Mit 43 Prozent beginnt die Mehrheit der Befragten nämlich erst im Dezember Weihnachtsgeschenke einzukaufen.