Was von Weihnachten übrig blieb – köstliche Cake-Pops aus Lebkuchenresten

Hannover. Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe und der Familie, sondern auch das der Völlerei. Aber all die kleinen und großen Leckereien schmecken ja auch viel zu gut. Bei der Vielzahl an selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen, Spekulatius, Zimtsternen, Lebkuchen oder Dominosteinen bleiben aber auch nach Weihnachten oft noch Reste übrig. Damit Sie diese nicht wegschmeißen oder bis zum nächsten Weihnachtsfest aufheben müssen, haben wir eine leckere, schnelle und einfache Idee, was Sie mit übrig gebliebenen Lebkuchen noch backen können. Konditorin Tanja Kühn zeigt, wie es geht.

Rezept für Lebkuchen-Cake-Pops

Das wird gebraucht

ergibt ca. 12 Cake-Pops

300 g Lebkuchen mit Schokoüberzug

etwa 3-5 EL Orangensaft

250 g Kuchenglasur

Streudekor nach Wunsch

12 Holzspieße oder feste Papierstrohhalme

12 Pralinenförmchen

Video Schnell und einfach: So machen Sie Lebkuchen-Cake-Pops im Handumdrehen 1:53 min Für diese süße Leckerei können Sie nicht nur die Reste der Adventszeit verwerten – sie brauchen auch nur drei Zutaten, um die Lebkuchen-Cake-Pops zu machen. © Ina Funk, Tanja Kühn/Ina Funk/Tanja Kühn

So geht’s

Lebkuchen zerbröseln und mit Orangensaft zu einen glatten, einheitlichen Teig kneten. Etwa zwölf gleich große Kugeln formen und für ½ Std. in den Kühlschrank stellen. Cake-Pops aus dem Kühlschrank herausholen, und je einen Holzspieß in die Kugeln stecken. Die Kuvertüre im Wasserbad oder in der Mikrowelle nach Angabe schmelzen. Anschließend die einzelnen Teigkugeln darin tauchen, herausnehmen und in die Pralinenförmchen stellen. Solang die Glasur noch nicht getrocknet ist, kann der Cake-Pop nach Wunsch dekoriert werden.

