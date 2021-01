Was soll der Neid?

Anzeige

Da ist gerade wieder ziemlich viel Neid in der Welt. Viele Niederländer blicken, so heißt es, neidisch nach Deutschland, weil es hier mit dem Impfen gegen Corona weit besser angelaufen ist als zwischen Groningen und Eindhoven. Viele Deutsche blicken neidvoll nach Israel, wo schon jetzt ein beachtlicher Teil der Bevölkerung geimpft ist. Und manch einer empfindet sogar seinen Mitbürgern und Mitbürgerinnen gegenüber Impfneid. Ist es gerecht, dass bei uns zuerst die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen das Vakzin erhalten? Dass eine 101-Jährige als Erste geimpft wird – und nicht diejenige, die mitten im Berufs- und Familienleben steht?

Und klar, man freut sich, dass die Freunde nach langer Suche die Wohnung gefunden haben, von der sie schon lange träumten. Aber nach dem ersten Besuch dort kommt einem das eigene Zuhause doch ein bisschen klein und schäbig vor. Da regt sich schon mal ein ungutes Gefühl in einem. Warum haben die Freunde immer so ein unverschämtes Glück? Und dass sie üppig geerbt haben und sich jetzt eine Eigentumswohnung leisten können, ist doch auch ein bisschen ungerecht.

Neid kann einen dauerpräsent begleiten

Dass die jüngere Schwester zur Abteilungsleiterin befördert wurde, ist eine tolle Neuigkeit und macht einen sogar ein bisschen stolz. Jahrelang hat sie hart dafür gearbeitet. Allerdings erzeugt das auch etwas Bauchgrummeln. Sie hat geschafft, wovon man insgeheim selbst träumt – und jetzt ist sie an einem vorbeigezogen.

Neid kann einen kurz und heftig erfassen, er kann einen lange auf Sparflamme, aber doch dauerpräsent begleiten – und er kann sogar angesichts des Todes bestehen bleiben. “Neid” heißt eine Geschichte in dem Erzählungsband “Lässliche Todsünden” der Autorin Eva Menasse. Darin erzählt die gebürtige Wienerin mit viel Biss und einer Spur Traurigkeit von einem geschiedenen Ehepaar, das selbst bei der Beerdigung des gemeinsamen Sohnes nicht frei von dieser Gefühlsregung ist. Das führt zu einem bizarren Wettlauf der Exfrau, ob sie mehr Gäste beim Beerdigungskaffee begrüßen kann als ihr früherer Mann.

Und manche kennen das wohl auch aus der eigenen Familie: Über die Großtante, die vor Urzeiten ein gewinnbringendes Mehrfamilienhaus geerbt hat, wird noch immer schlecht geredet. Obwohl sie schon seit geraumer Zeit tot ist.

Die Redewendungen, dass jemand gelb oder grün vor Neid ist oder sich vor Neid verzehrt, sind gebräuchlich. Über das Gefühl offen zu sprechen hingegen, mag kaum jemand gern, weder der, der neidet, noch der, der beneidet wird. Die katholische Kirche zählt Neid sogar zu den sieben Todsünden. Gerade weil er als Quelle von – oft gewalttätig ausgetragenen – Feindseligkeiten galt, war er im Christentum besonders geächtet, schreibt Rolf Haubl, emeritierter Sozialpsychologe an der Universität Frankfurt am Main und Leiter mehrerer Studien zum Neid, in seinem Buch “Neidisch sind immer nur die anderen” (Verlag C.H. Beck). Neid hat im Vergleich zu den anderen Todsünden Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei und Faulheit selbst in unserer säkularen Gesellschaft einen besonders schlechten Ruf. Geiz gilt vielen immer noch als geil, und Hochmut und Zorn werden schon mal mit Selbstbewusstsein und Durchsetzungsstärke verwechselt.

Schön und schlank in den sozialen Medien

Dennoch überrascht der schlechte Ruf des Neids ein bisschen, denn heute ist manches mehr oder weniger bewusst darauf angelegt, ihn zu schüren. Die Menschen, die sich in den sozialen Medien schön, schlank und superglücklich präsentieren, erwecken nicht nur Wohlgefallen, sondern oft auch eine Portion Neid. Genau der soll mit vielen Bildern wohl auch hervorgerufen werden. Und die Verheißungen der Werbung zielen oft auf niedere Neidinstinkte, die schnell wegkonsumiert werden sollen.

Doch das Gefühl ist ebenso uralt wie die Erzählungen, welche Fehden daraus erwachsen können. Das reicht von der biblischen Geschichte um Kain und Abel über Aristoteles in seinem Werk “Rhetorik” und Francis Bacons 1597 veröffentlichten Essay “Über den Neid” bis zum Internetroman “Neid” der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Immer geht es um das Empfinden, dass ein anderer oder eine andere etwas hat, was man selbst auch haben möchte. Darum, dass man die Verteilung als ungerechtfertigt empfindet und sich benachteiligt fühlt, weil man nicht ebenso viel abbekommen hat. Das kann Talent und Schönheit sein oder beruflicher Erfolg und Geld. Oder auch, das kennt man aus dem Kinderzimmer, das größere Spielzeugauto, das coolere Videospiel oder, bei Geschwistern, auch die tiefere Zuneigung des Vaters.

Was auch immer der Auslöser dafür ist: Es ist ein nagendes, unschönes Gefühl. “Neid ist das Ergebnis komplexer psychischer Vorgänge”, schreiben die Psychoanalytiker Ingo Focke, Eckehard Pioch und Silvia Schulze in dem von ihnen herausgegebenen Fachbuch “Neid. Zwischen Sehnsucht und Zerstörung” (Klett-Cotta). Neid kann nur derjenige empfinden, der sich mit anderen vergleicht. “Neid setzt eine Beziehung voraus, in der überhaupt ein Vergleich möglich ist, er unterliegt einer Bewertung und erfüllt uns mit Scham.” Der Neider macht sich schließlich selber klein, weil er mit seinem Gefühl eine Schwäche eingesteht ; er gesteht ein (und sei es nur vor sich selbst), dass ihm etwas fehlt. Dafür schämen sich viele.

© Quelle: RND

Besonders viele Neidhammel in Deutschland?

Wir vergleichen uns vor allem mit Menschen, denen wir in gewisser Hinsicht ähnlich sind – also weniger mit der Inuitfrau in Alaska, dafür mehr mit dem Arbeitskollegen vor Ort. Gerade in einer Belegschaft, in der Menschen nicht nur Büropartner, sondern auch Konkurrenten sind, kann schnell Neid entstehen. Die Deutschen glauben, dass bei uns besonders viele Neidhammel leben. Doch da kommen unterschiedliche Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Die Erfahrung zumindest zeigt, dass Menschen oft neidisch sind auf “die” Reichen, auf “die da oben”, manchmal sogar auf Sozialhilfeempfänger oder Geflüchtete, die angeblich jegliche Unterstützung bekommen, ohne dafür so hart zu arbeiten wie man selbst. Denn mag man anderen auch neiden, dass sie mehr Freunde, mehr Charme, mehr Begabungen haben – meistens geht es bei Neid eben doch um Ansehen und ums Geld, also um mein Auto, mein Haus, meine Jacht.

Doch wo ist die Grenze zwischen purem Sozialneid und berechtigter Empörung? Ist der Soloselbstständige, dessen Situation trotz der Corona-Soforthilfen in der Pandemie prekär ist, nur neidisch, wenn er die Milliardenhilfen der Bundesregierung an die Lufthansa für falsch hält? Oder ist das nicht legitime Kritik an sozialpolitischer Ungerechtigkeit? Und überhaupt: Warum gilt es als moralisch verwerflich, Neid zu empfinden? Neidkritik ist oft der Versuch, Kritik an sozialer Ungerechtigkeit abzuwehren.

Positiver Neid

Entscheidend ist auch, wie man mit diesem Gefühl umgeht. Kann es eventuell sogar eine Triebkraft sein, sich stärker in seinem Job zu engagieren? Oder sich für mehr gesellschaftliche Gerechtigkeit einzusetzen? Von “positivem Neid” sprechen Forscher in solchen Fällen.

Allerdings ruft Neid meist doch eher unschöne Reaktionen hervor: von eher harmloser Schadenfreude, wenn bei dem Beneideten etwas schiefläuft, über eine ausgeprägte Mitleidslosigkeit bis zu Rachegelüsten und Zerstörungswut. Neid geht oft mit einem aggressiven Moment einher. Sei es, dass man die Kollegin, der man ihren Erfolg neidet, mobbt, den Sozialschwachen, der angeblich “gepampert” wird, beschimpft oder demjenigen, der Besitz angehäuft hat, unterstellt, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugegangen sei.

Es ist unangenehm über Neid zu sprechen, aber nötig, vielleicht sogar befreiend. Zumal Menschen in unsicheren Zeiten, in denen die Emotionen hochschwappen, besonders anfällig dafür sind. Feindselig-schädigender Neid, erklärt der Sozialpsychologe Haubl, diene dazu, das eigene bedrohte Selbstwertgefühl zu verteidigen. Und das ist in schwierigen Phasen wie der Corona-Pandemie besonders fragil.

Sich also dem Neid stellen – dem eigenen ebenso wie möglicherweise dem der anderen: Das klingt gut. Und manchem gelingt das sogar. Da könnte man dann glatt neidisch werden.