Von wegen langweilig und schlicht: Weiß liegt diesen Sommer voll im Trend

Langweilig und schlicht? Im Gegenteil. Die Farbe Weiß hat in der Mode eine lange Tradition. Vor allem bei Hemd, Bluse, T-Shirt und Kleid kommt sie diesen Sommer besonders zum Tragen – und macht aus ihnen zeitlose Klassiker.

Ikonisches Power Piece: “The Husband Shirt”

Mittlerweile ist es ein „ikonisches Hemd“ und das nicht nur laut Beschreibung auf der Website von Designerin Misha Nonoo. Die Rede ist vom Model „The Husband Shirt“, jener weißen Hemdbluse, die Meghan Markle 2017 beim ersten öffentlichen Auftritt bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung im kanadischen Toronto an der Seite von Prinz Harry trug. Das Oberteil mit dem bedeutungsschwangeren Namen war so schlicht, dass es schon wieder auffiel. Die Boulevardmedien überschlugen sich seinerzeit mit Lob für Meghans unaufgeregten, aber lässig-eleganten Look. Das „Power Piece“, wie Nonoo selbst es nennt, gab einen Vorgeschmack auf den künftigen Kleidungsstil der Herzogin: klar, cool, selbstbewusst.

Veronica Etro, zuständig für die Damenlinie der gleichnamigen italienischen Modemarke, glaubt „schon lange an das Oberhemd für Frauen“, das wie kein zweites Teil die derzeitige Rückkehr zu klassischen Kleidungsstücken aus der maskulinen Tradition markiere. So bleibt die weiße Hemdbluse auch in dieser Saison aktuell. Ein „Husband Shirt“ kann man sich übrigens auch locker selbst designen. Julia Roberts hat es einst im Film „Pretty Woman“ vorgemacht: einfach das Herrenhemd vom eigenen Traumprinzen klauen.

Variantenreiche Alleskönnerin: Die weiße Bluse

Im Homeoffice ist sie längst der heimliche Star: Mit der Bluse gibt man sich bei jeder dienstlichen Videokonferenz den Anschein, voll im Business zu stecken und nicht zur Hälfte im Joggingoutfit. Die aktuellen Modelle sind jedoch auch freizeittauglich und bewegen sich zwischen Romantik und Sachlichkeit. Von klassisch über verspielt bis glamourös ist alles dabei. Rüschen, Spitze, Volants, Puff- und Ballonärmel, Schleifen, Stickereien, Häkelmuster oder auch puristische Schnitte ohne Zierrat machen die Bluse diesen Sommer zu einem Allroundtalent.

Die Designer haben sich offenbar jede Menge Anregungen im Archiv geholt und interpretieren historische Modelle neu: Hedi Slimane, Chefdesigner bei Celine, etwa versieht das kragenlose Herrenhemd mit einer Rüsche oder setzt auf weich fallende Folkloreblusen mit Spitzeneinsatz, die an die Damenmode Anfang des 20. Jahrhunderts erinnern. Eine Hommage an die Siebziger- und Achtzigerjahre sind dagegen die femininen Schluppenblusen von Gucci, Chloé, Balenciaga oder Burberry.

Charismatischer Hauptdarsteller: Das weiße T-Shirt

Keinem stand es so gut wie Hollywoodlegende James Dean. Außer vielleicht seinen Kollegen Marlon Brando und Jane Birkin: das weiße T-Shirt, in den Fünfziger- und Sechzigerjahren Inbegriff für jugendliche Rebellion. Trotz seiner unschuldig wirkenden Schlichtheit hat es schon immer etwas Kämpferisches an sich gehabt. Kein Wunder, schließlich stammt es – wie so viele modische Klassiker – aus der Kleiderkiste des Militärs. Das weiße Leibchen aus 100 Prozent Baumwolle und mit Rundhalsausschnitt setzte sich nach dem Krieg endgültig auch in der Zivilbevölkerung durch. Junge Leinwandstars machten es zu einem charismatischen Hauptdarsteller in der Mode.

Bis heute besticht das weiße T-Shirt durch seine Einfachheit. Nach der Logomanie der vergangenen Jahre mit breiten Schriftzügen auf der Brust gibt es nun eine Rückbesinnung auf das schlichte Shirt. Gut sieht es allerdings nur aus, wenn es auch gut sitzt. Es darf nicht zu eng sein, aber auch nicht schlabbern.

Luftiger Liebling: Das weiße Kleid

Das weiße Kleid könnte zum Liebling der Saison werden. Endlich gibt es Modelle, bei denen man nicht gleich automatisch an kirchliche Trauungen denkt. Luxuslabels wie Chanel, Chloé und Valentino schwelgten bei den Schauen für die aktuelle Frühjahr- und Sommersaison in variantenreichen weißen Kreationen. Vor allem Hemdblusenkleider mit Gürtel bestimmten die Kollektionen. Das Hemdblusenkleid ist eine Art Wundertüte: Es eignet sich für einen Businesstermin ebenso gut wie für einen Familienausflug ins Eiscafé. Es ist bequem, wirkt sportlich und doch gleichzeitig elegant, hält noch dazu einen sommerlichen Regentag aus und ist bei Hitze schön luftig.

Für alle, die eine Extraportion Opulenz bevorzugen, bieten Entwürfe mit Spitze oder bauschigen Statementärmeln, Volants, Rüschen oder knalligen Polkadots auf weißem Grund Alternativen. Baumwolle, Leinen oder Satin bestimmen das Material. Bei den Schnitten herrscht ebenfalls Vielseitigkeit: Vom One-ShoulderModell bis zur langärmligen Variante reicht die Palette. Längenmäßig gibt es ebenfalls keine Grenzen. Ob Mini, Midi oder Maxi – alles ist erlaubt. Eines haben jedoch alle Kleider gemeinsam: Es dominiert die feminine Silhouette.