Von Vintage Workout bis Statement-Ohrring: Das sind die Trends der Woche

Vintage-Workout à la Jane Fonda

Auf der Suche nach sportlicher Betätigung in den eigenen vier Wänden, durchsuchen immer mehr Menschen die Archive der Videoportale nach originellen Anleitungen für ein Workout – und stoßen dabei auf altes, aber bewährtes Material von Jane Fonda oder Cindy Crawford. Die “Vogue” hat daraus einen neuen Trend abgeleitet: Vintage-Workout. Größte Herausforderung ist, sich in den alten pastellfarbenen Gymnastikanzug zu zwängen.

Aerobic liegt wieder voll im Trend. © Quelle: Victoria_Borodinova/Pixabay

Blusen in allen Formen und Farben

Nie war sie so wertvoll wie in Zeiten, in denen Videokonferenzen den Arbeitsalltag bestimmen: Die Bluse ist nicht nur ein klassisches Kleidungsstück, das zu jeder Grundausstattung gehören sollte, sondern sie ist auch unendlich variabel, was Schnitt, Material und Farbe angeht. In diesem Frühjahr und Sommer widmet ihr außerdem nahezu jede Modemarke eine prominente Rolle: romantisch, konservativ, minimalistisch, gemustert oder einfarbig – alles ist erlaubt.

Betonte Schultern sind wieder angesagt. Das das Label Baum und Pferdgarten setzt darauf.

ZUM THEMA Carmenbluse oder Milkmaid-Top: Freiheit für das Schlüsselbein

Statement-Ohrringe für kleine Auftritte

Für ein Selfie aus dem Homeoffice oder das Skypen mit Freunden kann man sich Extravaganzen beim Outfit sparen, doch langweilig aussehen muss man trotzdem nicht: Ohrringe kommen als attraktive Hingucker jetzt buchstäblich groß raus. Jennifer Lopez hatte schon immer ein Faible dafür. Doch auch bei kleinen Auftritten ist die Wirkung von Riesenkreolen, Clips aus Muscheln oder auch aufwendig gestalteten Single-Ohrgehängen nicht zu unterschätzen.

Jennifer Lopez setzt auf die Wirkung großer Ohrringe. © Quelle: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

