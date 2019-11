Voll im Trend: Wie geht Island mit Overtourism um?

Anzeige

Hannover. Popstar Justin Bieber war letztens hier, vor Jahren auch mal Angelina Jolie, davor wurde für "James Bond" gedreht. Nun inspiziert das chinesische Paar Zhongda He und Nannan Li die isländische Gletscherlagune Jökulsárlón. Die zwei kommen aus Peking und Shanghai. Sie schippern mit einem Amphibienfahrzeug über das eiskalte Wasser. Mit anderen Touristen treiben sie an meterhohen Eisbergen vorbei, die vor ein paar Tagen von dem riesigen Gletscher am Horizont, dem Vatnajökull, abgebrochen sind. Li starrt gebannt durchs Fernglas auf die Eismonster. He ist erst mal sprachlos. Dann sagt er leise: "Das ist großartig."

Wie dem chinesischen Paar geht es vielen Island-Urlaubern. Die Vorfreude auf Geysire, Wasserfälle und Gletscher hat sie zum Abenteuerurlaub in den hohen Norden gezogen. Islands Popularität bei Reisenden ist in den vergangenen Jahren durch die Decke gegangen. Dabei spielte ein Ereignis eine Rolle, das anfangs eher negative Gefühle auslöste: der dramatische Ausbruch des Vulkans am Gletscher Eyjafjallajökull 2010 und dessen Aschewolken. Er legte über Wochen den internationalen Flugverkehr lahm und machte die Nordatlantikinsel weit über die Grenzen Skandinaviens hinaus bekannt.

Seither ist die Zahl der Touristen explodiert: 2010 waren knapp 489 000 Menschen nach Island gereist. 2018 kamen 2,34 Millionen. Das entspricht nahezu einer Verfünffachung in nur acht Jahren.

Isländer: Das kleine Wikingervölkchen

Plötzlich haben die Leute realisiert, dass da eine Insel mitten im Atlantik ist. Inga Hlín Pálsdóttir,Tourismusdirektorin

2,34 Millionen Reisende klingt im Vergleich zu anderen Ländern nicht gigantisch – zumal das Land in etwa die Größe des gesamten Osten Deutschlands hat. Aber die Zahl bedeutet: mehr als das Sechsfache der Bevölkerung Islands. Auf der Insel leben rund 350 000 Menschen – und damit lediglich etwas mehr als zum Beispiel in Bielefeld. Was macht das mit dem kleinen Wikingervölkchen? Gudny Valberg hat den Boom zunächst einmal für sich genutzt. Ein Foto ihrer Farm, die sie mit ihrem Mann Ólafur Eggertsson betreibt, prangte einst auf den Titelseiten internationaler Zeitungen, als der Eyjafjallajökull direkt hinter dem Hof Asche spuckte. "Als das hier passiert ist, war das die vielleicht größte Werbung für Island", erinnert sich Valberg. Die Reisenden kamen. Die Familie eröffnete ein Besucherzentrum am Fuße des Gletschers.

Irgendwann ist es zu viel geworden. Das Paar machte das Zentrum Anfang 2018 dicht. Mehrere der Kinder, die geholfen hatten, waren weggezogen. Die Eltern alleine konnten die Informationsgier der Urlauber – neben ihrer Arbeit auf dem Bauernhof – nicht mehr stillen.

Ein Vulkanausbruch als Touristenmagnet: In der Hauptstadt Reykjavík rund 140 Kilometer nordwestlich vom Eyjafjallajökull sieht es die Direktorin der Tourismusbehörde Visit Iceland, Inga Hlín Pálsdóttir, ähnlich. "Plötzlich haben die Leute realisiert, dass da eine Insel mitten im Atlantik ist", sagt sie. Vorher hätten die meisten nicht einmal gewusst, wo sie Island auf der Weltkarte verorten sollten. Nun merken sie, dass eine Reise dorthin gar nicht so lange dauert – von Berlin aus benötigt der Flieger dreieinhalb Stunden, also nur etwa 45 Minuten länger als nach Mallorca. Hinzu kommt, dass das Auftreten der fröhlichen Isländer bei der Fußball-EM 2016 und der Weltmeisterschaft 2018 dem Land ein Gesicht gab.

Die Mengen strömen mittlerweile aus aller Welt heran. Gerade boomt das Land in China und Indien, aber auch in Russland. Ein großer Busunternehmer auf den Färöern verschifft seine Busse nach Island, weil dort das Geschäft so gut läuft. Aus Deutschland kamen einst nur ein paar Abenteuerlustige, die sich von Geschichten über Elfen inspirieren ließen. Ihre Zahl ist zwischen 2010 und 2018 von rund 54 000 auf etwa 140 000 gestiegen.

Filme, Serien und Musikvideos: Auf den Spuren von Angelina Jolie und Co.

Manche Touristen lassen sich von einem Amphibienfahrzeug zur südisländischen Gletscherlagune Jökulsárlón bringen. © Quelle: Steffen Trumpf/dpa

Und noch etwas lockt die Touristen: Filme, Serien und Musikvideos. Ben Stiller spazierte in "Das erstaunliche Leben des Walter Mitty" durch Stykkishólmur und andere isländische Orte. Szenen von "Game of Thrones" wurden auf Island gedreht, genauso wie Teile von "James Bond – Stirb an einem anderen Tag" und "Star Wars – Rogue One". Angelina Jolie fuhr als Lara Croft in "Tomb Raider" über den Jökulsárlón. Dort erzählt die chinesische Touristin Nannan Li, dass sie Island bei "Game of Thrones" gesehen habe, das sei ein Grund für ihre Reise gewesen.

Es stellt sich die Frage, ob die Popularität mit Island machen wird, was sich etwa auf dem Markusplatz in Venedig, der Ramblas-Flaniermeile in Barcelona und dem Nyhavn in Kopenhagen beobachten lässt: Die Touristen kommen in Scharen – und manche Einheimische fühlen sich an den Rand gedrängt. Solche Gefühle kennen auch Menschen in Berlin und München.

Manche Isländer sind in den Sommermonaten jedenfalls genervt. In einem Café in Reykjavík sagt einer, der Tourismus habe zwar das Land nach der Finanzkrise 2008 vor der Rezession gerettet. Nun brauche man das Geld der Touristen aber nicht mehr. "Es ist genug Geld da", meint er.

Gerade am unüberlegten Handeln vieler Reisender auf den Straßen und in der Natur stört man sich: Manche fahren sich im Flussbett fest, andere gehen für das perfekte Selfie über Absperrungen bedrohlich dicht an Klippen oder Geysire heran. Auf Facebook hat sich eine eigene Gruppe formiert, die Missgeschicke von Touristen dokumentiert.

Um Unkundige auf die Besonderheiten aufmerksam zu machen, hat Visit Iceland eine Art Reisegelübde ins Leben gerufen: Online können Island-Besucher versprechen, verantwortungsbewusste Touristen zu sein. "Ich werde zum Sterben schöne Fotos machen, ohne für sie zu sterben", heißt es zum Beispiel in Regel drei von acht. Sprich: Für das Selfie bleibt man hinter dem Zaun.

Overtourism: Gedränge in Outdoorjacken

Ich erinnere mich daran, wie ich einst zur Schule gegangen bin und niemand auf den Straßen in Reykjavíks Zentrum unterwegs war. Karen María Jónsdóttir, Leiterin des Touristenamtes Reykjavík

Morgens um halb zehn ist der Parkplatz vom Reynisfjara, dem schwarzen und im Film "Star Wars: Rogue One" zu sehenden Strand bei Vik, bereits bis auf den letzten Platz gefüllt. Leute in bunten Outdoorjacken tummeln sich vor einer Gesteinsformation auf dem Sand, der tatsächlich pechschwarz ist. Eine junge Japanerin bekommt beim Fotografieren des Meeres gerade noch die Kurve, um sich rechtzeitig vor einer hohen Welle in Sicherheit zu bringen. Ein Chinese ist hier 2018 vom Wasser ins Meer gezogen worden und gestorben.

Am Wasserfall Skogafoss ist der Parkplatz an diesem Vormittag ebenfalls randvoll: sieben Busse, ein gutes Dutzend Wohnmobile, Mietwagen, ein Hotel und ein Hostel. Restaurants bieten Suppe und Lachs zu üppigen Preisen an.

Das gleiche Bild wiederholt sich an den weiteren Naturspektakeln: gelbe, rote, blaue Outdoorjacken am spektakulären Wasserfall Gullfoss, gelbe, rote, blaue Outdoorjacken am Großen Geysir, der allen weiteren Wasserfontänen dieser Art seinen Namen gegeben hat. Während der Geysir so gut wie nie ausbricht, tut dies sein kleinerer Bruder Strokkur gleich nebenan alle fünf bis acht Minuten. Dutzende Reisende halten ihre Kameras und Smartphones in Richtung des Lochs, aus dem gleich Wasser knapp 30 Meter in die Höhe schießen wird.

Golden Circle: "Gemeinsam genießen"

Während sich die Touristen auf der Westseite des Strokkurs aufstellen, beobachtet eine junge Polin das Treiben von der anderen, ruhigeren Seite des Geysirs. Sie ist auf einem Tagesausflug auf dem Golden Circle, dem Goldenen Ring, zu dem auch Geysir und Gullfoss gehören. "Tja, was soll man machen?", sagt die 21-Jährige. "Man kann solche Sachen in Island einfach nur mit all den anderen gemeinsam genießen. Und vielleicht irgendetwas on top finden, wo weniger los ist."

In der Tat klumpt es sich vor allem im Süden. Die Ringstraße, die das Land umrundet, hat in diesem Gebiet Spuren davongetragen. An vielen Stellen wird der Asphalt nachgebessert. Und die Isländer erleben, was sie bis dato kaum kannten: umferdarhnútur – Stau. Wenn man in einem steht, sieht man am Steuer der anderen Autos derzeit häufig hippe Mädels um die 20. Letztens musste ein Canyon vorübergehend geschlossen werden, weil er nach einem Besuch von Justin Bieber urplötzlich zum Touristenmekka geworden war. Thilo Mischke, Journalist und Autor eines Island-Buchs, versucht, mindestens einmal pro Jahr auf die Insel zu kommen. Er berichtet: "Island wird jedes Jahr voller. Aber es ist genug Platz da." Überlaufen sei vor allem der Goldene Ring. Sobald man diesen aber verlasse, stünden sich die Menschen nicht mehr auf den Füßen.

ZUM THEMA Sanfter Tourismus: Siegel für den nachhaltigen Urlaub

Island: Touristenströme besser verteilen

Und genau das ist es, womit Island seinen Tourismus in eine nachhaltige, stabile Zukunft führen will: bisher eher vernachlässigte Regionen bewerben und die Nebensaison außerhalb der relativ warmen Sommermonate Juni bis August attraktiver machen. Während im Juli maximal rund 90 000 Reisende nach Island gekommen sind, waren es im Winter bislang nur 30 000, wie Visit-Iceland-Direktorin Pálsdóttir vorrechnet. Dabei habe sich das Verhältnis zwischen Haupt- und Nebensaison schon deutlich verbessert. Das größte Wachstum sei in der Nebensaison verzeichnet worden. Ein Fokus werde nun darauf gelegt, andere Regionen zu fördern, denn der Großteil der Gäste reise vor allem nach Reykjavík, in den Süden und auf den Goldenen Ring – "unseren Eiffelturm", wie Pálsdóttir sagt. Entscheidend sei, ein nachhaltiges Reiseziel zu sein. "Wir fokussieren uns deshalb auch darauf, dass alles, was wir tun, etwas ist, mit dem die Isländer zufrieden sind."

Besonders wichtig ist den Einheimischen auch ein Schutzfonds für touristisch genutzte Sehenswürdigkeiten. Daraus kann Geld beantragt werden, um Wege, Toiletten und andere Infrastruktur entstehen zu lassen. Ziel sei der Schutz der Natur, sagt Pálsdóttir. Die Regierung prüft zudem die Einflüsse des Tourismus auf Wirtschaft, Infrastruktur und Soziales, um rechtzeitig zu erkennen, ob es irgendwo hakt. "Die ersten Ergebnisse zeigen, dass wir das Limit noch nicht erreicht haben", berichtet sie.

Reykjavík: Wundermittel Regulierung

Reykjavík mit dem nahe gelegenen internationalen Flughafen Keflavik bleibt dabei das zentrale Tor auf die Insel. Nahezu alle Reisenden – bis zu 96 Prozent – besuchen während ihres Urlaubs die Hauptstadt. „Das ist sowohl eine gute als auch eine schlechte Sache“, sagt die Leiterin des lokalen Touristenamtes Visit Reykjavík, Karen María Jónsdóttir. Als sie beschreibt, was der Boom mit ihrer Stadt gemacht hat, schweift sie in ihre Kindheit ab. "Ich erinnere mich daran, wie ich einst zur Schule gegangen bin und niemand auf den Straßen in Reykjavíks Zentrum unterwegs war", sagt sie. Mittlerweile ist nicht nur der Laugavegur, die zentrale Einkaufsstraße, prall gefüllt, sondern auch andere Viertel der Stadt.

Reykjavíks Zauberwort heißt Regulierung: Große Busse wurden auf Wunsch der Anwohner aus dem Stadtkern verbannt. Es wurden Hotels gebaut, die sich laut Jónsdóttir über die Stadt verteilen. Wer Airbnb-Zimmer vermietet, darf das an maximal 90 Tagen im Jahr tun. Es wurde darauf geachtet, dass in manchen Straßen nicht zu viele Restaurants und Kneipen entstanden und sich die Anwohner gestört fühlen. Museen, Galerien und Bars liegen nicht nur im Zentrum, sondern auch in anderen Gebieten wie dem Alten Hafen. Heute sei die Mehrheit in der Stadt der Ansicht, dass die Touristen die Lebensqualität verbesserten, sagt Jónsdóttir. "Die Leute sind zufrieden mit der Anzahl und Vielfalt der Angebote", berichtet sie.

Pálsdóttir: "Kein Vergnügungspark"

Von einer Überfüllung wie in Venedig, sagt sie, sei Island weit entfernt. Und in Sachen Gedränge kommt es ohnehin auf die Perspektive an: Die Chinesen He und Li genießen die aus ihrer Sicht immer noch geringe Menschendichte auf Island. "Hier ist es wild und leer. Das ist das Paradies für uns", sagt Nannan Li.

Andere witzeln dagegen, wenn man im Wort Island vier Buchstaben ergänze, entstehe Disneyland. Dass sich Island eines Tages dahin entwickelt, will das Land verhindern. "Wir sind kein Vergnügungspark", sagt Tourismusdirektorin Pálsdóttir. "Das hier ist die echte Natur."

Island-Reisen in Zahlen

- Aus Deutschland ließen sich einst nur ein paar Elfeninteressierte und Naturfreunde von einer Island-Reise begeistern. Mittlerweile kommen etwa 140 000 Deutsche pro Jahr per Flugzeug auf die Nordatlantikinsel.

- Insgesamt hat sich die Zahl der Gäste aus dem Ausland innerhalb von acht Jahren von rund 489 000 (2010) auf 2,34 Millionen (2018, per Flugzeug und Schiff) fast verfünffacht. Die meisten sind Amerikaner und Briten, gefolgt von Deutschen.

- Mit mehr als 57 000 Besuchern, die im Flieger kamen, nahm Deutschland in diesem Sommer hinter den US-Touristen sogar Platz zwei ein.

- Nach einer jahrelangen Zunahme geht die Zahl der internationalen Gäste 2019 – vor allem wegen der Pleite der isländischen Billigfluglinie Wow Air – wieder zurück.

- Gut 90 Prozent der Reisenden kommen nach Island, um Urlaub zu machen.