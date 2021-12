„Very Peri“: So besonders ist die Pantone Farbe des Jahres 2022

Anzeige

Anzeige

Seit 23 Jahren setzt das Pantone Color Institut die ersten Trends in fürs neue Jahr – und auch in diesem Jahr wird wieder die Farbe des Jahres gekürt. 2022 ist sie jedoch etwas ganz besonderes: Zum ersten wurde die Pantone Farbe des Jahres komplett neu entwickelt. „Very Peri“ ist inspiriert von den Zeiten der Veränderungen, in denen wir leben.

Eine frische Farbe für neue Zeiten

Auch bei „Very Peri“ wollten die Farbexpertinnen und -experten die gesellschaftliche Stimmung der vergangenen Monate einfangen. „Die Pantone Color of the Year spiegelt wider, was sich weltweit in der Gesellschaft abspielt und sie drückt die Hoffnung aus, dass Menschen in Farben Antworten finden“, so Laurie Pressman, Vice President des Pantone Color Institute, auf der Internetseite des Instituts. Die Neuentwicklung der Farbe spiegele die globale Innovation und den Wandel wider, der gerade stattfinde.

Anzeige

„Very Peri“ ist eine Mischung aus Blautönen, hat aber gleichzeitig einen rötlich-violetten Unterton. Er zeigt uns eine „lebhafte, fröhliche Sicht auf die Welt und dynamische Präsenz, die zu mutiger Kreativität und fantasievollem Ausdruck inspiriert“, so das Pantone Color Institute. Und das ergibt durchaus Sinn: In der Farbpsychologie soll Blau Ausgeglichenheit, innere Ruhe und Wohlbehagen fördern. Die roten Nuancen dürften für Stärke, Dynamik und Aktivität stehen und Violett wird oft im Zusammenhang mit mentaler Autonomie, Ehrgeiz und Fantasie gesehen. Die perfekte Kombination also, um positiv ins neue Jahr zu starten.

Zumindest die Mode- und Einrichtungsszene dürfte von „Very Peri“ in den kommenden Monaten geprägt werden. Denn auch andere Pantone-Farben haben bereits Inspirationen für Design-Trends gesetzt. Das erwartet uns also 2022 mit „Very Peri“:

Anzeige

„Very Peri“ erobert die Laufstege

Designerinnen und Designer lassen sich gerne von der Trendfarbe des Pantone Color Institutes inspirieren. Einige erste Teile für die Kollektion 2022 wurden bereits vorgestellt. Und Überraschung: Auch „Very Peri“ ist bei vielen Labels dabei.

Anzeige

… und die Wohnzimmer

Auch in der Einrichtungsszene hat „Very Peri“ großes Potential. Farbige It-Pieces oder knallbunte Tapeten haben in den vergangenen Jahren stark an Beliebtheit gewonnen. So könnte 2022 auch das Blau-Violett in dem ein oder anderen Wohnzimmer zu finden sein – zum Beispiel als Wand- und Deckenfarbe oder als farbiger Loungesessel.

Anzeige

Auch die Kosmetikbranche freut sich über die Farbinspiration

Ob Haare, Makeup oder Nägel: „Very Peri“ dürfte auch für die Kosmetikbranche einige Neuheiten bereithalten. Denn das Blau-Violett ist vielseitig einsetzbar und könnte künftig als Haarfarbe, auffälliges Augen-Makeup oder Nageldesign verwendet werden.

Kunst und Lifestyle in der Trendfarbe 2022

Auch in der Kunst und im alltäglichen Leben darf „Very Peri“ 2022 nicht fehlen. Ob als XXL-Wandbild, als Haushaltsgerät oder als Thema für die Hochzeits-Location. Die Farbe passt in jede Jahreszeit, zu jedem Stil: Modern, kraftvoll, zeitlos.

Und auch wenn die Aussichten auf ein weiteres Corona-Jahr die Vorfreude auf 2022 möglicherweise ein wenig trüben: Pantone macht mit „Very Peri“ doch trotzdem Lust auf mehr.