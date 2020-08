Anzeige

Anzeige

Wenn die Pflaumen- und Zwetschgensaison im Juli beginnt, kommen die Früchte nicht nur pur in den Mund oder als Pflaumenmus ins Glas, sie sind auch eine enorm beliebte als Kuchenzutat. Ob mit Streuseln oder ohne, Pflaumenkuchen ist beliebt und hat viele Namen: “Prummetaat” wird er im Rheinland genannt, in Süddeutschland heißt er “Zwetschgendatschi”. Dabei eignen sich die länglich-ovalen Zwetschgen, die eine Unterart der Pflaumen sind, besser zum Backen als die eher rundlichen Pflaumen.

Doch egal, ob man nun Pflaumenkuchen oder Zwetschgendatschi backen möchte. Wichtig ist, dass es schmeckt – und das geht auch ganz ohne Milch und Butter. Wie ein veganer Pflaumenkuchen gelingt, weiß Foodbloggerin Barbara Unterberger, die auf ihrem Blog Kleinstadthippie zeigt, wie vielfältig veganes Kochen sein kann. Hier ihr Rezept für Zwetschgendatschi komplett ohne tierische Produkte. Grundlage ist ein Hefeteig, gebacken wird der Kuchen auf dem Blech.

Die Zutaten für den veganen Pflaumenkuchen

ca. 1200 g Zwetschgen

200 g Weizenmehl

45 g Zucker

1 Msp. Zimt

1/4 Würfel frische Hefe

1 TL Zucker

100 ml Hafermilch

45 g vegane Margarine

1 Prise Salz

Schale einer halben Zitrone

15 g Semmelbrösel (Paniermehl)

Zum Bestreuen: Zimtzucker

So wird der vegane Zwetschgenkuchen zubereitet

Anzeige

Die Hefe in eine Tasse bröseln, 1 TL Zucker dazugeben. Beides mischen und etwa 20 Minuten gehen lassen. Das Mehl in eine Backschüssel geben, in der Mitte eine Kuhle machen und die vorbereitete Hefe-Zuckermischung hineinschütten. Salz, Zucker, Zimt und den Abrieb einer halben Zitrone außen herum verteilen. 25 g Margarine schmelzen, Hafermilch in einem Topf etwas erwärmen – Margarine und Hafermilch sollten lauwarm sein. Dann die Hafermilch-Margarine-Mischung ebenfalls in die Schüssel geben und mit einer Küchenmaschine oder einem Handrührgerät kräftig kneten.

Den fertigen Hefeteig nun zudecken und an einem warmen Ort ohne Zugluft 30 Minuten gehen lassen. Nun den Teig noch einmal kurz auf einer Teigunterlage kneten, anschließend ausrollen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Den Teig mit einem Tuch abdecken und weitere 20 Minuten gehen lassen. 20 g Margarine schmelzen und damit den Teig einpinseln. Die Semmelbrösel gleichmäßig auf dem Teig verteilen.

Anzeige

Die Zwetschgen waschen, halbieren, entkernen und oben in der Mitte etwa 1 cm einschneiden. Die Zwetschgen dann wie Dachziegel auf den Teig legen. Am Schluss mit ca. 25 g Zimtzucker bestreuen (je nach Süße und Reife der Früchte).

Den Kuchen in den auf 180°C (Umluft) vorgeheizten Backofen schieben und 30 Minuten backen. Nun auf Unterhitze umschalten und rund 10 Minuten fertig backen.

Wer möchte, kann zum Kuchen eine vegane Sahne-Alternative reichen.