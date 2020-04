Urlaubsflair dank Campingküche: Drei Rezepte zum Kochen im Garten

Anzeige

Anzeige

„Wenn’s allen schmeckt, ist der Urlaub gerettet“, heißt es im Buch der Autorin Sonja Stötzel. Zu Zeiten der Corona-Pandemie sieht es mit dem Urlaub momentan eher schlecht aus. Aber warum nicht Urlaub auf Balkonien oder einfach mal Campingurlaub im Garten machen? Besonders Kinder werden das Zelten unter den Sternen im heimischen Garten toll finden. Und ein paar Ideen für die passende Verpflegung bekommen Sie hier.

Allgemein gilt: Es sollte anders sein als der Alltag. Organisieren Sie doch mal eine Schatzsuche, tanzen mit leckeren Cocktails in der Mini-Disco oder bauen im Sandkasten eine Sandburg. Machen Sie Stockbrot am Lagerfeuer, bereiten Sie einen Picknick-Korb für den „Ausflug“ vor, Popcorn gibt es über dem Feuer geröstet statt aus der Mikrowelle.

Mit den folgenden Rezepte aus dem Buch „Die Familien-Campingküche“ (160 Seiten, GU Verlag, 16,99 Euro) schmeckt es wie ein Abend an der Algarve oder ein Besuch in der Taverne am Mittelmeer. Und Sie brauchen nicht viel mehr als einen Grill.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Sonja Stötzel stellt drei Rezepte aus ihrem Buch vor

1) Lachs mit Limette

Grillen ist für mich die einzig wahre Zubereitungsart für Fisch. Das Ganze im Sommer draußen und in bester Ferienstimmung – das ist kaum zu toppen!

Anzeige

© Quelle: aus „Die Familien-Campingküche“ von Sonja Stötzel

Für 4 Personen

Anzeige

Zubehör: 1 großes Schneidebrett, 1 Schneidemesser, 1 große Schüssel, 1 Esslöffel, 1 Grill, 4 lange Holzspieße, 1 Grillzange. Zutaten: 600 g Lachsfilet (ohne Haut), 2 ½ Bio-Limetten, 1 EL flüssiger Honig, 2 EL Olivenöl, (grobes) Meersalz, Pfeffer, 1 Knoblauchzehe (wer mag), 1 TL rote Chili (wer mag)

Das Lachsfilet kalt abbrausen, trocken tupfen und in ca. 3 cm große Würfel schneiden. Saft der halben Limette in die Schüssel pressen. Honig und Olivenöl dazugeben und alles gut verrühren. Mit Meersalz und Pfeffer würzen. Eventuell Knoblauch schälen, die Chili waschen, halbieren, weiße Trennwände und Kerne entfernen. Beides fein schneiden und unter die Marinade mischen.

Die Lachswürfel ebenfalls in die Schüssel geben und vorsichtig mit der Marinade vermengen. Abgedeckt ca. 30 Min. marinieren. Den Grill anheizen.

Die restlichen beiden Limetten heiß waschen und in ca. ½ cm dicke Scheiben schneiden. Die Lachswürfel abwechselnd mit den Limettenscheiben auf die Holzspieße stecken. Die Spieße auf den Rost legen und ca. 2 Min. von jeder Seite grillen, bis der Lachs gar ist. Perfekt dazu: Joghurtdip mit Kräutern.

2) Gefüllte Paprika mit Schafskäse

Diese Paprika sind perfekt als Beilage oder Vorspeise geeignet. Und mit einem gemischten Blattsalat geht das Ganze auch als leckeres Hauptgericht durch.

© Quelle: aus „Die Familien-Campingküche“ von Sonja Stötzel

Für 4 Personen

Zubehör: 1 Grill, 1 Schneidemesser, 1 großes Schneidebrett, 1 Esslöffel, 1 Grillzange, 1 kleiner Topf, 1 Kochlöffel. Zutaten: 2 Paprika (rot oder gelb), 6 EL Olivenöl, Meersalz, Pfeffer, 1 kleine Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 5 Stängel glatte Petersilie, 100 g Schafskäse (Feta), 75 g Couscous, 1 TL Currypulver, ½ TL gemahlener Kreuzkümmel, 150 ml Gemüsebrühe, 50 g Rosinen, 50 g Pinienkerne

Den Grill anheizen. Die Paprika waschen, längs halbieren, weiße Trennwände und Kerne entfernen. Das Innere der Paprikahälften mithilfe des Esslöffels mit je 1 EL Olivenöl einstreichen, mit Meersalz und Pfeffer würzen. Auf den Rost legen und von beiden Seiten 3–4 Min. grillen, bis die Paprika leicht geröstet sind. Dann vom Grill nehmen.

Anzeige

Zwischendurch Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. Die Petersilie abbrausen und trocken schütteln, die Blättchen abzupfen und hacken. Den Schafskäse in kleine Stücke bröckeln. In dem Topf 1 EL Olivenöl erhitzen. Darin Zwiebel und Knoblauch bei mittlerer Hitze 3–4 Min. glasig dünsten. Couscous, Currypulver und Kreuzkümmel dazugeben und 1 Min. mitdünsten. Gemüsebrühe angießen und aufkochen lassen. Dann den Topf mit dem Deckel verschließen und den Couscous bei ganz kleiner Hitze in ca. 5 Min. ausquellen lassen. Rosinen, Pinienkerne, Petersilie und den Schafskäse unter den Couscous mischen, mit Meersalz und Pfeffer würzen. Den Couscous in die Paprikahälften füllen und diese für 3–5 Min. erneut auf den Grill legen. Die gefüllten Paprika vor dem Servieren mit dem übrigen Olivenöl (1 EL) beträufeln.

3) Hasselback Potatoes

Oder auch: Kartoffeln am Spieß. Was dazu schmeckt? Ein Quark mit frisch gehackten Kräutern und etwas Zitronensaft natürlich.

© Quelle: aus „Die Familien-Campingküche“ von Sonja Stötzel

Für 4 Personen

Zubehör: 1 Grill, 1 Sparschäler, 1 großes Schneidebrett, 1 Schneidemesser, 4 lange Holzspieße, 1 Grillzange. Zutaten:8 festkochende Kartoffeln (möglichst gleich groß), 4 Zweige Rosmarin (ersatzweise Thymian), (grobes) Meersalz, 4 EL Olivenöl

Den Grill anheizen. Die Kartoffeln schälen und waschen. Dann jede Kartoffel quer so in dünne Scheiben schneiden, dass diese unten noch gut zusammenhängen und eine Art Fächer entsteht. Den Rosmarin abbrausen und trocken schütteln, die Blättchen abzupfen. Die Kartoffelfächer vorsichtig auseinanderbiegen und die Rosmarinblättchen zwischen die Scheiben stecken. Mit Meersalz bestreuen und mit dem Olivenöl beträufeln.

Immer 2 Kartoffeln der Länge nach auf 1 Holzspieß stecken. Die Spieße auf den Rost legen und die Kartoffeln ca. 25 Min. grillen, bis sie gar und goldbraun sind. Dabei immer wieder mal wenden.

Tipp: Große Kartoffeln erst 10 Min. in Salzwasser vorkochen, bevor man sie fächerartig einschneidet. Andernfalls werden sie auf dem Grill nicht gar, sondern verbrennen.

In ihrem Buch „Die Familien-Campingküche“ (160 Seiten, GU Verlag, 16,99 Euro) stellt Autorin Sonja Stötzel abwechslungsreiche Gerichte für die ganze Familie vor, die mit einfachen Mitteln gekocht bzw. gegrillt werden können. © Quelle: GU Verlag

RND