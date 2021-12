Wie aus Teebeuteln kleine Erinnerungsstücke werden

Anzeige

Anzeige

Onkel Harald und Tante Lisa schwärmen immer noch von ihrer Großbritannienrundreise, die sie im Sommer vor der Pandemie unternommen haben: sechs Wochen Cornwall, Wales, Lake District und Schottland. Von beeindruckenden Landschaften erzählen sie, von freundlichen Menschen mit merkwürdigen Dialekten und davon, dass sie fast ausschließlich Sonnenwetter hatten.

Den nachhaltigsten Eindruck jedoch hat das britische Essen bei ihnen hinterlassen. English Breakfast Tea, der Name sagt es, fehlte bei keinem ihrer Frühstücke. Der kräftige Schwarztee schmecke besonders gut mit einem Schuss Milch oder noch besser mit Sahne, schwärmt die Tante. Der Tee sei der ideale Begleiter zum herzhaften Frühstück mit Bratwürstchen, Eiern und gebackenen Bohnen und Toast, das ihnen in den Bed-and-Breakfast-Unterkünften serviert wurde.

Persönliches Geschenk mit kleiner Überraschung

Anzeige

Kein Wunder also, dass die zwei als Souvenir für die Familie Beutel des liebgewonnenen Heißgetränks mitgebracht haben. Beim genauerem Hinsehen entpuppt sich das Mitbringsel als sehr persönliches Geschenk: Jeder Zettel am Schnurende der Teebeutel ist selbstgebastelt – mit unterschiedlichen Fotomotiven.

Anzeige

Das lässt sich nach Reisen, nach Festen oder einfach mal zwischendurch ganz einfach selbst gestalten. Und zwar so: Zunächst werden Lieblingsfotos ausgewählt, ganz klein ausgedruckt und ausgeschnitten. Anschließend werden weiße Papierstreifen in der Größe von 2,5 mal 7 Zentimetern zugeschnitten und in der Hälfte gefaltet. Dann klebt man die Minifotos auf eine Seite des Papiers, wie bei einem Polaroidbild. Es sollte darunter noch etwas Platz für eine Beschriftung bleiben. Nun wird das originale Teezettelchen entfernt und eine kleine Kerbe mittig in das neue geschnitten. Die Schnur zieht man durch das entstandene Loch und klebt das gefaltete Papier vorsichtig zusammen. Fertig ist das Erinnerungs-Teebeutelzettelchen.

In der Manufaktur geht‘s um schöne kleine Dinge, die das Leben angenehmer machen - Küchenhacks, DIY- und Lifestyletrends.