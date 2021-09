„Urban Jungle“-Trend: das eigene Zuhause in einen Minidschungel verwandeln

Anzeige

Pflanzen sind ein echter Wohl­fühl­faktor. Erst durch sie werden die eigenen vier Wände oftmals richtig wohnlich. Manche mögen es dabei extrem – für die ist dieser Trend möglicher­weise genau das Richtige: der zum „Urban Jungle“, zu Deutsch Groß­stadt­dschungel. Durch viele Pflanzen und verschiedene Natur­materialien wirkt das Schlaf- oder Wohn­zimmer dabei wie ein kleiner Dschungel.

Welche Pflanzen eignen sich dafür?

Die Pflanzen sind das Herzstück eines „Urban Jungle“. Für den eigenen Dschungel braucht es vor allem exotische Pflanzen. Beliebt ist die Monstera deliciosa, die sich sofort an ihren großen und gespaltenen dunkel­grünen Blättern erkennen lässt. Sie stammt ursprünglich aus den Wäldern Mittel- und Süd­amerikas und ist damit tropisches Klima gewohnt. Deshalb braucht sie ganzjährig eine Raum­temperatur von etwa 20 Grad. Ansonsten ist sie ein sehr robustes und pflege­leichtes Gewächs.

Ebenfalls beliebt ist die Strelitzie. In ihrem Herkunftsland Südafrika kann die Exotin in freier Natur bis zu zwölf Meter hoch werden. Hierzulande macht sie sich in der Wohnung zwar auch gut, wächst dann aber – zum Glück – nur maximal zwei Meter in die Höhe. Das untere Bild zeigt mittig ebenfalls eine große Strelitzie. Sowohl die Strelitzia stanislas als auch die Strelitzia nicolai eignen sich nicht nur gut für den persön­lichen Dschungel, sondern schmücken auch manch einen Instagram-Feed.

