Upcycling unter dem Tannenbaum – mit Geschenkverpackungen aus alten Hosen

Hannover. Es lässt sich nicht leugnen: Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe. Es ist ebenso das Fest des Mülls. Angefangen bei all den Kartons, die die Paketdienstleister tagtäglich an die Tür bringen, und den vielen Rollen Geschenkpapier, in die der Inhalt der Pakete anschließend verpackt wird, bis hin zu der Masse an Lebensmitteln, die man im vorauseilenden Gehorsam für die Festtage anhäuft und letztlich niemals essen kann, ganz zu schweigen von manchen Geschenken selbst, die man in aller Eile und Not gekauft hat, die sich bei Lichte besehen, aber als Fehlkauf entpuppen, produzieren wir über Weihnachten so unendlich viel Müll, dass einem nur schwindelig werden kann.

Wie Feierlichkeit und Nachhaltigkeit sich vereinbaren lassen

Doch es geht auch anders: Die Autorin und Bloggerin Alexandra Achenbach zeigt in ihrem Buch „Zero Waste Weihnachten“ (Frech-Verlag, 144 Seiten, 16,99 Euro), dass sich Nachhaltigkeit und Feierlichkeit nicht ausschließen müssen. Im Gegenteil: Die Münchnerin gibt von Adventskranz über Christbaumschmuck bis hin zu Geschenkideen und Tischdeko jede Menge Tipps, wie man mit einfachen und natürlichen Mitteln ein ebenso strahlendes und schönes Weihnachten zaubert. Dabei spielen Upcycling und Selbermachen eine große Rolle, wie folgende Geschenksäckchen beweisen.

Geschenkverpackungen aus alten Hosen herstellen: So geht's

Man nehme eine aussortierte Jeans, breite sie auf dem Tisch aus und schneide die Hosenbeine in gerader Linie ab. Wichtig: Die Nahtzugabe beträgt fünf Zentimeter. Dann den Stoffschlauch auf links drehen und Seitennaht auf Seitennaht mit der bereits abgenähten Kante des Hosenbeins nach oben hinlegen. Für den Boden an beiden Ecken der Schnittkante zwei Quadrate mit drei Zentimetern Seitenlänge anzeichnen und ausschneiden. Die Schnittkante mit einem Zickzackstich absteppen. Zuletzt für den Boden die linke Seitennaht auf die Bodennaht legen und die Schnittkanten mit einer Zickzacknaht verschließen. Anschließend mit der rechten Ecke wiederholen. Fertig!