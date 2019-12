Kaum geeignet für Foodporn und trotzdem Klasse: Der Käsetoast

Anzeige

Kulinarisch betrachtet hat das Jahr 2019 auf Instagram nicht wirklich überrascht. Geblieben sind die Bowls und die Avocado, neu an der Spitze der meistfotografierten und gelikten Speisen waren der Beyond-Meat-Burger und der Ingwer. Und natürlich konnte man wieder sehr viele Blaubeeren sehen. Ein französisches Label präsentierte neulich sogar eine seiner Lederhandtaschen in ihrer Gesellschaft.

In den echten Küchen rund um den Globus sieht es – mal Hand aufs Herz – wahrscheinlich ganz anders aus. Bodenständiger. Schließlich gibt es Abende, an denen man sich zu nichts weiter aufraffen kann als zu Nudeln mit Pesto oder einer Fertigpizza. An immer mehr Tagen, auch das ist ein Trend aus 2019, bleibt die heimische Küche kalt. Die Schauspielerin Nora von Waldstätten erzählte im „Zeit-Magazin“ mal, dass es in ihrer Familie so war. Feierlich dagegen waren die seltenen Momente, an denen es heißen Käsetoast gab. Für von Waldstätten war die Verbindung von Weißbrot, Kochschinken und Käse bis ins Erwachsenenalter gleichbedeutend mit großem Glück. Selbstverständlich hatte sie damit vollkommen recht.

Dass schlichter Gouda, geschmolzen auf Tütentoast die Stimmung heben kann, ist nicht mal eine Überraschung. Immerhin schafften es Speisen mit Käse nach Salat und Kuchen im Jahr 2019 auf Platz drei der Instagram-Trends sortiert nach Warengruppen. Und schon der erste westdeutsche Fernsehkoch Clemens Wilmenrod erfreute die Nation im Jahr 1955 mit Toast Hawaii, nur echt mit der plastikroten Cocktailkirsche. Das schmeckte auch in der DDR, allerdings noch unter dem Namen Karlsbader Schnitte.

Zerlaufener Käse ist ein Evergreen

Wie gut sich zerlaufener Käse bis heute verkaufen lässt, beschreibt ein einzelnes Wort: Pizza. Und sein Erfolg ist an der Vielzahl der Foodtrucks abzulesen, die sich mit Hingabe dem Thema Grilled Cheese (gegrillter Käse) widmen. Dort gibt es beispielsweise den US-amerikanischen Klassiker Macaroni and Cheese (Makkaroni mit Käsesoße) zwischen zwei Toastbrotscheiben gestrichen, Pastrami-Sandwiches mit Käse oder einfach Käsetoast mit Zwiebeln und sauren Gurken.

Geschmolzener Käse ist absolut international: Die Franzosen essen ihn auf im Kontaktgrill gequetschten Baguettehälften, die Italiener haben Mozzarella in Carrozza berühmt gemacht: Dafür werden zwei Weißbrotscheiben in geschlagene Eimasse getaucht und in einer Pfanne in Butter gebacken.

Die Zubereitung ist einfach

Das Gute am Käsetoast ist aber vor allem, dass man bei der Zubereitung eigentlich nichts falsch machen kann, wenn man nichts anbrennen lässt. Käsetoast gelingt in der Pfanne, im Backofen oder aber im Kontaktgrill. Wer es mag, kann auch einen Sandwichtoaster nutzen, der das Brot gleich in zwei Dreiecke teilt. Experten experimentieren – mit Sauerteig, Brot, Ciabatta, Sandwichtoast aus der Tüte. Es ist fast schon ein Gesetz, dass eine Mischung aus drei Sorten Käse das beste Geschmacksergebnis liefert. Und natürlich sollten die Scheiben – keine Angst vor Fett – vor dem Grillen mit Butter bestrichen werden. Butter und Käse verbinden sich dann zu einer Einheit, die sehr schmeichelhaft auf der Zunge zergeht.

Man könnte sagen, der Käsetoast ist die Pizza des kleinen Mannes. Mit ihm kann nichts schiefgehen. Geschmolzener Käse zwischen zwei Toastbrotscheiben ist eine Verbindung, die vielleicht nicht schön genug für Instagram ist. Geliebt wird sie trotzdem von Millionen.