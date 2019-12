Umfrage: Jeder Zehnte kauft den Weihnachtsbaum im Internet

Anzeige

Berlin. Wie kommt der Weihnachtsbaum ins Haus und woher? Alle Jahre wieder die gleiche Frage. Die Ergebnisse einer Umfrage von Bitkom Research zeigen: Ein Weihnachtsbaum aus dem Online-Shop ist eher die Ausnahme. Nur jeder Zehnte (10 Prozent) möchte ihn in diesem Jahr im Internet bestellen und liefern lassen. Deutlich mehr nehmen die Sache selbst in die Hand: Jeder Fünfte (20 Prozent) will sich in den Wald aufmachen, um dort den Baum mit der Axt zu schlagen.

Fast jeder zweite kauft den Weihnachtsbaum im stationären Handel

Die breite Mehrheit zieht aber die konventionelle Methode der Christbaumbeschaffung vor: Knapp jeder Zweite (49 Prozent) geht den Weg des stationären Handels, kauft den Baum also im Gartencenter, Baumarkt, Supermarkt oder an einem Verkaufsstand. 10 Prozent der Befragten gaben an, schon einmal einen Weihnachtsbaum online bestellt zu haben und fast jeder Fünfte (18 Prozent) kann sich vorstellen, dies künftig zu tun.

Die Weihnachtsbaum-Tradition ist aber nicht jedermanns Ding: Immerhin 21 Prozent der Befragten gaben an, in diesem Jahr keinen Weihnachtsbaum aufstellen zu wollen oder sich nicht zu der Frage äußern zu wollen. Für die Studie sind im November 1003 Menschen ab 16 Jahren telefonisch befragt worden.

RND/bk/dpa