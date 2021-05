Umfrage: Die meisten Deutschen suchen bei Sexproblemen zuerst im Internet statt bei Freunden Rat

Anzeige

Den Haag/Berlin. Persönliche Fotos und Gedanken teilt so mancher freimütig in sozialen Netzwerken. Den eigenen Browser-Suchverlauf allerdings würde mehr als die Hälfte der Deutschen (51,1 Prozent) nicht einmal dem eigenen Partner oder der eigenen Partnerin anvertrauen.

Nur jeder Siebte (14,7 Prozent) gibt im Gegenzug an, dass sogar ihm oder ihr unbekannte Menschen Zugriff auf den kompletten Suchverlauf haben dürften. Zum Vergleich: 15,0 Prozent wäre es recht, wenn sich Unbekannte über ihre favorisierten Sexualpraktiken informieren könnten. Auch ihr Gehalt (16,8 Prozent) und ihren aktuellen Standort (16,9 Prozent) würden mehr Menschen mit Fremden teilen als den Suchverlauf im Browser.

Umfrage im Auftrag von Startpage

Das ist ein Ergebnis einer Umfrage über den Umgang mit sensiblen, persönlichen Informationen, die die niederländische Suchmaschine Startpage in Auftrag gegeben hatte. 1000 Deutsche im Alter von 18 bis 64 Jahren nahmen Ende März dieses Jahres daran teil. Die Umfrage ist laut Startpage repräsentativ.

Die knappe Mehrheit der Befragten möchte also nicht, dass die Partner den eigenen Browserverlauf zu sehen bekommen. Bleibt zu hoffen, dass diese Personen nicht an die 20,4 Prozent der Umfrageteilnehmenden geraten, die schon einmal den Suchverlauf ihres oder ihrer Liebsten heimlich gelesen haben. Ein Viertel (24,9 Prozent) gibt zudem an, bereits das Smartphone des Partners oder der Partnerin ausspioniert zu haben.

Internet erster Ansprechpartner bei Sexfragen

Manche treffen gegen solche Schnüffeleien Vorkehrungen. 35,3 Prozent haben schon einmal den Inkognitomodus des Browsers genutzt, um vor dem oder der Liebsten geheim zu halten, was ins Suchfeld getippt wurde. Vielleicht ging es dabei aber auch darum, die Überraschung nicht zu verderben: Ebenfalls 35,3 Prozent der Befragten haben nämlich schon einmal im Netz danach gesucht, wie die Partner im Bett noch glücklicher gemacht werden können.

Auch, wenn das eigene Liebesleben gerade nicht rund läuft, ist für knapp die Hälfte der Befragten (48,4 Prozent) das Internet der erste Ratgeber. Etwa jeder Dritte (30,5 Prozent) fragt als Erstes einen Freund oder eine Freundin um Rat. Mehr als jeder und jede Zehnte (11,1 Prozent) wendet sich zunächst an ein Elternteil. 7,2 Prozent erhoffen sich zuerst vom Therapeuten einen Tipp, wie sie ihren Partner oder ihre Partnerin im Bett wieder glücklich machen können – und gerade einmal 2,8 Prozent der Befragten sprechen zuerst mit Geschwistern über dieses Thema.