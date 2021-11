Trend „Book Nooks“: So bauen Sie ein Miniaturzimmer ins Regal

Anzeige

Fantasie spielt nicht nur bei Büchern selbst eine wichtige Rolle – sondern auch bei den zauberhaften Einschüben fürs Bücherregal, die auf kleinstem Raum in eine andere Welt entführen. „Book Nooks“ nennen sie sich, „Nook“ heißt so viel wie Ecke oder Winkel. Beliebt sind Miniaturen von verwinkelten Gassen oder gemütlichen Zimmern. Wer mag, kann auch einen unechten Urwald, eine versteckte Bibliothek oder eine nostalgische Bahnhofshalle in sein Book Nook bauen. Mittlerweile gibt es diverse Sets dafür online zu kaufen. Mehr Spaß macht es jedoch, sich von der eigenen Fantasie leiten zu lassen.

Zunächst alle Teile für einen rechteckigen Kasten aus Sperrholz von etwa 25 Zentimetern Höhe, zehn Zentimetern Breite und 20 Zentimetern Tiefe zurechtsägen. Die einzelnen Teile entsprechend dem gewünschten Motiv gestalten.

Als Bodenbelag eignen sich Papiere mit Holz- oder Fliesenoptik. Für einen Boden in Steinoptik einen Eierkarton anmalen, in rechteckige Stücke schneiden und die so entstandenen „Pflastersteine“ verlegen. Dann die Seitenwände und die Rückwand bemalen oder bekleben. Dabei lassen sich aus dünnen Pappverpackungen gut kulissenartige Hausfassaden, Fenster- und Türrahmen, Miniaturmöbel oder Dekoobjekte basteln.

Book Nooks mit Lampen ausstatten

Für mehr Tiefe sorgen ausgedruckte Bilder von Landschaften oder Räumen, die man direkt auf das jeweilige Sperrholzteil klebt und dann das passende Element wie etwa eine Tür oder ein Fenster davor befestigt.

Als „Scheiben“ in Tür- oder Fensterrahmen dienen Hartplastikfolien aus alten Verpackungen. Wer mag, verschönert diese mit Ornamenten aus zurechtgebogenem Basteldraht oder Gardinen aus Stoffresten. Dann alle Teile zusammensetzen. Fehlen nur noch batteriebetriebene Lampen, Laternen oder Lichterketten – spätestens damit erwacht das Book Nook zum Leben.

