Tragen auf Zeit: Wie fühlt sich gemietete Kleidung an?

Anzeige

Anzeige

Hannover. In der App fühlt es sich nicht anders an. Ich scrolle durch Shirts, Röcke und Jacken wie in einem Online-Shop. Irgendwie ist es auch einer. Nur, dass ich die Kleidung zurückschicken muss - auch wenn sie gepasst hat. Denn: In der App steht die Kleidung nicht zum Kauf, sie wird vermietet.

Diese Art des Konsums scheint noch recht unbekannt zu sein. Meine Anfrage im näheren Umfeld und in sozialen Netzen ergibt niemanden, der schon einmal Kleidung gemietet hat. Nur: „Ich wusste gar nicht, dass es das gibt.“

Kleidung zum Mieten: Ein noch unbekanntes Konsummodell

Anzeige

Sonja Wunderlich und Carmen Jenny machen die gleiche Beobachtung. „Viele wissen noch nicht, dass man auch Mode mieten kann“, sagt Wunderlich. Die beiden Frauen haben im April 2021 „Clothesfriends“ mit Sitz in München gelauncht. Über diese App können Privatpersonen „ihren Kleiderschrank digitalisieren“ und die Kleidungsstücke für einen selbst festgelegten Betrag vermieten. Daneben gibt es Kooperationen mit Partner-Marken.

„Es gibt Airbnb, Carsharing - warum nicht auch ein Leihmodell in der Modeindustrie?“, sagt Wunderlich. Nicht nur für Abendmode, auch für Alltagskleidung sei das sinnvoll. „Wenn du Lust auf ein Sommerkleid für den Urlaub hast, miete es dir doch“, sagt Wunderlich. „Du trägst es danach sowieso nicht mehr.“ Die Statistik gibt ihr recht: Laut einer Studie von Greenpeace wird jedes fünfte Kleidungsstück in deutschen Schränken so gut wie nie getragen.

„Konsumiert wird sowieso, nur eben meist Fast Fashion“

Anzeige

Da ich niemanden finde, der mir von seinen Erfahrungen berichtet, mache ich sie einfach selbst. Meine Bestellung: eine Cordjacke. Taillenlang, roséfarben, oversized. Über eine solche Jacke hatte ich ohnehin schon mehrfach nachgedacht. Nun kann ich erst einmal testen, ob sie überhaupt zu mir und meinem Kleiderschrank passt. Die Bestellung über „Clothesfriends“ ist unkompliziert. In zwei Tagen soll die Jacke bei mir sein, eine Woche will ich sie behalten.

Die App ist wie ein Online-Shop aufgebaut - so wie die meisten der Miet-Plattformen. Meine Wahl fällt auf die Cordjacke. © Quelle: Johanna Lehn

In der Modeindustrie sei das Bedürfnis nach mehr Nachhaltigkeit an sich bereits ein Thema - vor allem bei Fasern und Produktionsbedingungen, sagt Linda Ahrens, Gründerin der Miet-Plattform „Unown“. Mit Co-Gründerin Tina Spießmacher verfolgt sie seit der Gründung 2019 einen anderen Ansatz. „Unser Anliegen ist ein smarterer Weg für Konsum.“ Denn: „Konsumiert wird sowieso, nur eben meist Fast Fashion“, sagt sie.

Bedeutet Miet-Kleidung also automatisch Verzicht? Mitnichten. Die Möglichkeiten, neue Outfits auszuprobieren, sich neu zu erfinden, sind größer als bei dem Versuch, alles selbst zu kaufen. Das Konsummodell spricht demnach nicht nur Menschen an, für die Nachhaltigkeit wichtig ist: Laut Wunderlich interessieren sich etwa auch Minimalisten und trendbewusste Menschen für die Mode zum Mieten. „Und gleichzeitig ist es eine Demokratisierung der Mode“, sagt Wunderlich. Denn auch Designerstücke seien so für viel mehr Menschen bezahlbar - zumindest für ein paar Wochen.

Verschiedene Anbieter - verschiedene Mietmodelle

Inzwischen gibt es einige Plattformen für Miet-Mode. Manche verfahren nach dem gleichen Modell wie „Clothesfriends“, eine Mietdauer von zwei Tagen bis drei Monate ist dort möglich. „So wird ein Kleidungsstück öfter genutzt“, sagt Wunderlich. Andere bieten zusätzlich ein monatliches Abo an. Dafür gibt es dann eine bestimmte Anzahl an Kleidungsstücken.

Anzeige

So funktioniert es bei „Unown“. Das Hamburger Unternehmen vermietet Kleidungsstücke zahlreicher Modemarken sowohl einmalig als auch in Abos - letzteres sei deutlich gefragter, so Ahrens. Die lieb gewonnene Jacke anschließend zu kaufen, wäre dann auch eine Option. Wenn etwas nicht passt, seien Retouren kein Problem. „Das funktioniert wie beim Online-Shopping“, sagt Ahrens.

Und wenn Flecken auf der gemieteten Kleidung sind?

Für „meine“ Cordjacke zahle ich bei einer Mietdauer von unter einem Monat 30 Cent pro Tag. Hinzu kommen die Versandkosten und ich entscheide mich für eine der beiden möglichen Versicherungen - ein wenig Angst, dass ein Fleck auf die Jacke kommt und nie wieder rausgeht, habe ich dann doch.

Anzeige

Diese Angst sei weniger begründet als ich denke, sagt Ahrens. „Schäden passieren super selten“, sagt sie. Angespannt essen, um tunlichst jeden Fleck auf einer Bluse zu vermeiden, solle ich nicht. „Lebt in der Kleidung, habt Spaß“, gibt Ahrens den Mieterinnen und Mietern mit. Nur in äußerst seltenen Fällen sei die Kleidung so stark beschädigt, dass ihr Restwert in Rechnung gestellt werden müsse.

Gewohntes Tragegefühl und ungewohnte Fragen

Am ersten Miettag ist die Jacke noch nicht in meinem Briefkasten. Laut App wurde sie am Tag nach der Bestellung verschickt. Am Tag darauf kommt sie an - die Verzögerung liegt vermutlich bei der Post.

Beim Öffnen bin ich genauso aufgeregt wie bei einer Bestellung von gekaufter Kleidung. Eingepackt ist die Cordjacke ebenso gewissenhaft: In lila Seidenpapier eingewickelt, eine Karte der Gründerinnen wünscht mir viel Spaß mit dem Kleidungsstück. Ich ziehe sie gleich an: Keine Flecken, kein Geruch - sie wirkt wie neu. Als ich damit unterwegs bin, macht sich weniger Anspannung wegen potentieller Flecken bemerkbar, als vorher gedacht. Zwischendrin denke ich aber schon: Wer hatte sie vor mir an? Was steckten sie wohl in die Jackentaschen?

Ich stelle fest: Ich gehe achtsamer mit meiner gemieteten Jacke um als mit eigener Kleidung. Ein wenig stresst es mich, genau darauf zu achten, an welchem Tag ich sie zurückschicken muss. Die Rücksendung zahlen die Mieter und Mieterinnen. Würde ich in München wohnen, hätte ich diese Kosten durch die Abholung gespart. Als ich schließlich die Poststelle verlasse, ertappe ich mich bei dem Gedanken, dass ich jetzt eine solche Cordjacke kaufen könnte. Sie stand mir ja. Um von diesem Konsumdenken wegzukommen, muss ich wohl öfter mieten.