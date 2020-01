Top-Ten der Lieblingshunde: Der Mischling ist der beliebteste Hund 2019

Anzeige

Anzeige

Sulzbach. Von jedem etwas: Der Mischling steht unverändert auf Platz eins der beliebtesten Hunde in Deutschland. Von 402.000 im vergangenen Jahr beim Haustierregister der Tierschutzorganisation Tasso neu angemeldeten Hunde standen 91.546 Mischlinge ganz oben in den Top-Ten.

Erst dann folgen in dem Ranking mit großem Abstand die Rassehunde, bei denen der Labrador Retriever mit 21.411 Neuregistrierungen seine Nase wieder vorne hat. Platz drei belegt der Deutsche Schäferhund mit rund 13.005 Neuanmeldungen. Die erste Veränderung gibt es auf Platz vier. Hier musste der Chihuahua (12.042) der Französischen Bulldogge (12.346) Platz machen und rutschte auf Platz fünf. Platz sechs besetzt der Australian Shepherd und klettert damit einen Rang nach oben und machte im Vergleich zu 2017 sogar zwei Plätze gut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die zehn beliebtesten Hunderassen 2019

Platz Hunderasse 1 Mischling 2 Labrador Retriever 3 Deutscher Schäferhund 4 Französische Bulldogge 5 Chihuahua 6 Australian Shepherd 7 Golden Retriever 8 Jack Russell Terrier 9 Yorkshire Terrier 10 Havaneser

Besonderheiten in den Bundesländern

Auch wenn es der Mischling bundeslandübergreifend auf Platz 1 schaffte, gibt es regional doch einige Unterschiede. So erfreut sich der Chihuahua besonders in Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg und im Saarland großer Beliebteit und verdrängt die Französische Bulldogge. In Berlin sichert sich diese dafür Platz zwei, direkt hinter dem Mischling.

ZUM THEMA Wie Blutspenden Hunde- und Katzenleben retten

Schwer hat es hingegen der Deutsche Schäferhund. In den meisten Bundesländern musste er einige Plätze einbüßen. In Berlin, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg taucht er in den Top Ten gar nicht mehr auf. In Hamburg war das bereits 2018 der Fall. Einzig die Bayern halten dem Deutschen Schäferhund noch die Treue. Hier findet er sich sogar auf Platz zwei, unmittelbar hinter dem Mischling, wieder. Dank der großen Zahl an Registrierungen in Bayern sieht es im Deutschland-Schnitt deutlich besser für den Deutschen Schäferhund aus.

Anzeige

ZUM THEMA Mann baut “Stock-Bibliothek” für Hunde in neuseeländischem Park

Besondere Lieblinge in den Bundesländern

Im Großen und Ganzen sind meist die gleichen Hunderassen in den Top Ten-Listen der Bundesländer wiederzufinden. Jedoch gibt es auch hier einige Ausreißer.

Bundesland beliebte Hunderassen Baden-Württemberg Malteser, Bayern Malteser, Border Collie Berlin Bolonka Zwetna, Mops, Shih Tzu Brandenburg Bolonka Zwetna, Boxer Bremen Malteser, Old English Bulldog Hamburg Bolonka Zwetna, Malteser Hessen --- Mecklenburg-Vorpommern Bolonka Zwetna, Old English Bulldog Niedersachsen --- Nordrhein-Westfalen --- Rheinland-Pfalz Border Collie Saarland Border Collie Sachsen Bolonka Zwetna, Beagle Sachsen-Anhalt Bolonka Zwetna, Old English Bulldog Schleswig-Holstein Bolonka Zwetna, Border Collie Thüringen Bolonka Zwetna, Berner Sennenhund

RND/vca/dpa