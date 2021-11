Tiktok sei Dank: Hier kommen die schnellsten Zimtschnecken der Welt

Anzeige

Die Weihnachtsdeko ist in den Geschäften bereits ausgestellt, die Adventskalender sind besorgt und die Wunschlisten der Kinder werden länger und länger. Weihnachten ist nicht mehr weit und die oder der ein oder andere dürfte auch bei den Süßigkeiten schon zugeschlagen haben.

Auch wenn Zimtschnecken nicht unbedingt zum klassischen Weihnachtsgebäck in Deutschland zählen – in Schweden hat die Köstlichkeit sogar einen eigenen Feiertag. Am 4. Oktober wird dort der „Kanelbullens dag“ gefeiert, um dem süßen Gebäck zu huldigen. Typisch schwedische Zimtschnecken können in der Zubereitung aber ganz schön aufwendig sein und passen daher nicht unbedingt in unseren vorweihnachtlichen Alltagsstress. Dank Tiktok macht gerade ein Rezept für die angeblich schnellsten Zimtschnecken der Welt die Runde. Wir haben getestet, wie schnell und lecker die Zimtschnecken wirklich sind.

So werden die Tiktok-Zimtschnecken zubereitet

Für fünf Zimtschnecken a lá TikTok benötigt man:

90 Gramm Mehl

zehn Gramm Joghurt

20 Gramm weiche Butter und 20 Gramm Butter

zwei Esslöffel Zucker

einen Teelöffel Zimt und einen Teelöffel Zimt

drei Esslöffel Milch

einen Teelöffel Backpulver

einen Esslöffel Frischkäse

zwei Teelöffel Puderzucker

Beim Verstreichen der Butter-Zimt-Zucker-Masse sollte ein kleiner Rand gelassen werden. © Quelle: Heidi Becker

Und so gehts:

Als erstes werden Mehl, Joghurt, 20 Gramm Butter, ein Teelöffel Zimt, Milch und Backpulver vermischt und zu einem Teig geknetet. Der Teig sollte nicht zu klebrig sein. Anschließend noch etwas weiterkneten. Nun wird auf eine Arbeitsfläche etwas Mehl verstreut und der Teig zu einem Rechteck flach ausgerollt. Für die Füllung schmilzt man nun die Butter und vermischt diese mit dem Zucker und einem Teelöffel Zimt. Die Butter-Zimt-Zucker-Masse wird nun auf dem Teig gleichmäßig verstrichen – dabei etwa einen Rand von einem halben Zentimeter lassen. Von der langen Seite rollt man den Teig nun auf, schneidet die Rolle in fünf gleich große Stücke und gibt je eine Zimtschnecke in eine Tasse. Nun kann aus dem Frischkäse und dem Puderzucker bereits der Guss gerührt und zur Seite gestellt werden.

Laut Tiktok geht es für die Zimtschnecken nun für etwa zwei Minuten bei 600-900 Watt in die Mikrowelle. Aber Achtung, jede Mikrowelle hat eine andere Hitzeverteilung. Wenn die Zimtschnecke auch nur einige wenige Sekunden zu lang in der Mikrowelle ist, wird sie hart und ungenießbar. Die Zimtschnecke also lieber nur für eine Minute in die Mikrowelle stellen und dann im 30-Sekunden-Takt nachschauen, ob sie fertig ist. Sie sollte aufgehen, fluffig aber auf keinen Fall hart sein.

Wenn der Teig gleichmäßig aufgerollt wird, erhalten die Zimtschnecken ein schönes Muster. © Quelle: Heidi Becker

Guss über der Zimtschnecke verteilen

Leichter geht es bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 10 bis 12 Minuten im Backofen. Dazu eine feuerfeste Form leicht einfetten und die Zimtschnecken darin fertig backen. Der Guss sollte nach dem Backen über der Zimtschnecke verteilt werden, so lange diese noch warm ist.

Tipp: Am besten schmecken die Zimtschnecken ganz frisch, wenn sie noch warm und weich sind. Wer es aber einmal nicht geschafft hat, die Köstlichkeit komplett zu verzehren, kann diese in der Mikrowelle schnell (nur in kurzen Intervallen) wieder aufwärmen.