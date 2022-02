Grüne Göttin? Dieser TikTok-Salat erobert die sozialen Medien

Anzeige

Auf TikTok gibt es kaum eine Kategorie, die öfter viral geht als Videos von Rezepten. Was ein Rezept dafür braucht? Es muss etwas besonderes sein – und am besten noch leicht zuzubereiten. Wie der „Green Goddess“-Salat der TikTokerin Melissa. Das Video des köstlichen Salats hat unglaubliche 20,5 Millionen Views. Grund genug, die grüne Göttin einmal zu testen oder?

Salat hält sich im Kühlschrank eine Woche

Das besondere an dem Green-Goddess-Salat? Man kann ihn pur essen, er schmeckt aber auch fantastisch als Dip zu Nachos oder Chips oder als Aufstrich für Sandwiches – und er ist super schnell gemacht. Laut der TikTokerin Melissa hält sich der Salat im Kühlschrank bis zu einer Woche frisch.

Für eine Schüssel „Green Goddess“ benötigt man:

Für den Salat:

einen kleinen Weißkohlkopf

drei bis vier Mini-Gurken oder eine große

eine Viertel Tasse Schnittlauch

ein Bund Lauchzwiebeln

Für das Dressing:

eine Tasse Basilikum

eine Tasse Spinat

zwei Knoblauchzehen

eine kleine Schalotte

den Saft von zwei Zitronen

eine viertel Tasse Olivenöl

eine viertel Tasse Nüsse (etwa Walnüsse oder Cashewkerne)

eine drittel Tasse Nährhefe

einen Teelöffel Salz

zwei Esslöffel Reisessig

Und so geht‘s:

1. Als erstes werden für den Salat alle Zutaten kleingeschnitten. Kohl und Gurke können dabei so klein geschnitten werden, wie man es am liebsten mag – die Lauchzwiebeln werden in schmale Ringe geschnitten. https://www.tiktok.com/@bakedbymelissa/video/7012382672488090886?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id6930509858119681542

2. Für das Dressing werden erst alle flüssigen Zutaten in einen Mixer gegeben und kurz vermengt. Dann werden auch die restlichen Zutaten in den Mixer gegeben und alles wird so lange gemixt, bis eine homogene Masse entsteht.

3. Nun wird das Dressing über den Salat gegeben und alles ordentlich vermengt. Fertig ist die grüne Göttin – guten Appetit.