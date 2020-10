Superedles Wagyu Beef: Die Spitze des Fleischbergs

Anzeige

Auf Wiesen rumlümmeln, Bier trinken, sich mit Sake massieren und mit Beethoven berieseln lassen – das ist kein neuer Wellnesstrend, sondern angeblich der entspannte Alltag von Wagyu-Rindern rund um Kobe in der Präfektur Hyogo in Japan. Ihr Fleisch lässt das Herz von Feinschmeckern weltweit höherschlagen. Einzigartig saftig ist es, schmilzt auf der Zunge. Und wer einmal einen Blick auf die Delikatesse in einer exklusiven Metzgerei erhaschen konnte, erkennt den Unterschied zu anderem Rindfleisch sofort: Wagyu Beef ist von weißen, verästelten Fettadern durchzogen, die den roten Fleischanteil teils sogar übersteigen.

Der zweite maßgebliche Unterschied zeigt sich bei einem Blick auf den Preis: Zwischen 400 und 1200 Euro kostet das Kilogramm. Zumindest, wenn es sich um das japanische Original handelt und nicht um Wagyu-Fleisch aus anderen Ländern wie Australien, den USA oder auch Deutschland, wo die Rinderrasse mittlerweile auch gezüchtet wird.

Oft wird Wagyu-Rindfleisch fälschlicherweise als Kobe Beef verkauft

Fälschlicherweise wird die Spezialität dann in Restaurants oft als „Kobe Beef“ deklariert und verkauft, was so falsch ist, wie ein paniertes Schweinerückensteak als „Wiener Schnitzel“ anzubieten, denn die Bezeichnung ist geschützt und der japanischen Delikatesse vorbehalten. Aber was macht diese aus?

Auch wenn Fleisch in Japan heute eine hohe Popularität hat, so spielten die Produkte in der traditionellen Landesküche lange eine untergeordnete Rolle. Der Buddhismus untersagte das Töten von Tieren, ein erstes Verbot wurde bereits im 7. Jahrhundert erlassen. Hinzu kommt, dass die japanischen Gebirgszüge den Platz für Viehwirtschaft bis heute beschränken und Stallhaltung begünstigen. Rinder wurden lange als Arbeitstiere eingesetzt, darunter auch das spezielle Tajima-Rind, benannt nach einer ehemaligen Provinz, in der die Tiere vorwiegend gehalten wurden.

Auf den Speiseplan kamen die schwarzen, kräftigen Rinder deswegen erst Ende des 19. Jahrhunderts. Außerhalb Japans machte sich das Fleisch als Wa-Gyu („Japanisches Rind“) einen Namen. Der häufig ebenfalls gebrauchte Begriff „Kobe Beef“ verweist auf die japanische Hafenstadt, die erstmals 1868 für den Handel mit dem Westen geöffnet wurde.

Wagyu-Rinder lagern viel Fett im Gewebe ein

„Der japanische Fleischmarkt ist aber noch wesentlich komplexer“, erklärt Uwe Jerathe, Vorsitzender des Wagyu-Verbandes Deutschland. Spezielle Züchter oder bestimmte Regionen („Omi Beef“, „Matsusaka Beef“, „Miyazaki Beef“) werden unterschieden. Es gibt in Japan auch einen Kälber- und Masttiermarkt, auf dem reinrassige Wagyu-Rinder und Kreuzungen gehandelt werden.

Allen Tieren dieser Rasse gemeinsam ist, dass sie viel Fett im Gewebe einlagern. Diese Marmorierung, das sogenannte intramuskuläre Fett, ist letztlich das Besondere. Der Gehalt wird (neben anderen Qualitätsprüfungen wie Textur, Farbe von Fett oder Fleisch) sogar auf einer Skala von 1 bis 12 bewertet. „Die höchste Stufe erreichen nur wenige Prozent der Tiere“, sagt Jerathe.

Hauptsache fettdurchzogen: Bei Wagyu Beef kommt es auf den Grad der Marmorierung an. © Quelle: imago images/Cavan Images

Hier kommt das Rinder-Ayurveda ins Spiel, denn neben der Genetik soll die extravagante Verhätschelung der Tiere dem hohen Fettgehalt zuträglich sein.

Doch die These ist mehr als fragwürdig – wie ein Blick in eine deutsche Rinderzucht zeigt: Ludwig Maurer ist gelernter Koch und betreibt unter anderem eine EU-zertifizierte Biorinderzucht mit 60 Wagyu-Rindern in Bayern: „Wir arbeiten mit ganzjähriger Weide- und Mutterkuhhaltung. Wir schlachten die Tiere auch erst nach fünf und nicht nach gut zwei Jahren wie in Japan. Das Fleisch ist dann auch fettdurchzogen, aber wir erreichen auf diesem Weg eine Marmorierungsstufe von 6 bis maximal 8. Mehr ist unter diesen Bedingungen nicht möglich“, räumt der Fleischexperte ein.

Trinken diese Rinder wirklich Bier?

Brauchen die Tiere also Bier, Massagen und Klassik, um die höchste Fettstufe zu erreichen? Oder gibt es eine näherliegende Erklärung? Szenen, die in mancher Fernsehdokumentation zu sehen sind – Klassikgedudel im Stall und Rinder, die gierig an Bierflaschen nuckeln –, dürften für die Kamera inszeniert oder individuelle Verfahren vereinzelter Züchter sein.

Grundsätzlich sind die Mägen der Tiere nicht auf Alkohol ausgelegt. Biertreber, bei der Bierherstellung anfallende Rückstände des Braumalzes, die als alkoholfreies, hochkalorisches Futtermittel eingesetzt werden, haben offenbar die Legende der „Biermast“ befeuert.

Was in Japan passiert, passt nicht ins europäische Verständnis von Tierwohl

Mit Sake eingerieben und händisch gebürstet werden die Tiere angeblich nur, damit das Fell vor Auktionen glänzt – schließlich kommt ein Wagyu auch mal für sechsstellige Beträge unter den Hammer. „Da bekommen Siegerkühe bei Wettbewerben auch Standing Ovations, das ist japanische Tradition“, berichtet Uwe Jerathe, „aber was in Japan mit der Rasse gemacht wird, passt nicht in unser Verständnis von Tierwohl.“ Strikte Stallhaltung und jahrelange Intensivmast sind nämlich vorwiegend für das hohe intramuskuläre Fett der Rinder verantwortlich.

Bildet japanisches Wagyu also vielleicht die Spitze unseres Fleischbergs, hergestellt unter ethisch fragwürdigen Bedingungen? Benjamin Peifer, Sternekoch und Inhaber des Restaurants Intense in Kallstadt, verbindet jedenfalls ein zwiespältiges Verhältnis mit der Fleischdelikatesse. Der Pfälzer bereiste mehrmals Japan, nicht zuletzt, weil ihn die Landesküche fasziniert. „Keine Frage, geschmacklich ist es das Nonplusultra“, sagt Peifer über original Wagyu Beef. „Wir haben es trotzdem vom Menü gestrichen – es fühlte sich aufgrund der Haltungsbedingungen nicht richtig an, das Produkt weiterhin zu verarbeiten.“