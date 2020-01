Spitzenkoch Tobias Bätz: „In der Küche pulvern wir Energie raus"

Anzeige

Hannover. Unser Redakteur Hannes Finkbeiner spricht im Interview mit Tobias Bätz, dem Küchenchef des Wirsberger Gourmetrestaurants "Alexander Herrmann", über Nachhaltigkeit.

Dienstkleidung aus recyceltem Plastikmüll oder Greenwashing durch CO2-Kompensation: Der Nachhaltigkeitshype hält auch in der Gastronomie Einzug. In der Küche wird dabei vermehrt auf die Lebensmittelproduktion geschaut. Ist das zu einseitig gedacht?

Ist es. In der Kultivierung und bei der Logistik von Lebensmitteln wird heute oft die Energie eingespart, die in der Küche dann wieder rausgepulvert wird. Was bringt es, wenn ein Produkt CO2-neutral hergestellt und transportiert wurde, aber es in der Küche anschließend in einen Vakuumbeutel eingeschweißt und 20 Stunden in einem Wasserbad bei Niedrigtemperatur gegart wird?

Köche müssen also auch vermehrt ihre Technik hinterfragen?

Die Kochtechniken, aber auch die Küchentechnik: Bei Gargeräten oder Lüftungssystemen passiert sehr viel auf dem Markt. Wobei neue Geräte natürlich erwirtschaftet werden wollen. Wir haben eine neue Geschirrspülmaschine, unglaublich effizient. Daneben steht noch eine alte Topfspüle, von der ich nicht wissen will, was sie an Wasser und Energie verbraucht.

Bei einem Symposium zum Thema „Was essen wir im Jahr 2030?“ haben Sie einen gedörrten Feldkürbis mit gebackenem Chililaub, Maracujavinaigrette und gepickelter Galgantwurzel auf den Teller gebracht. Was war daran nachhaltig?

Das Gericht ist vegetarisch und ließe sich auch im Wald kochen. Ich habe lediglich mit einem Kugelgrill gearbeitet, beheizt mit den Schalen von fränkischen Haselnüssen. Die Asche habe ich zum Einschlagen des Kürbisses verwendet, den wir als Bioware von einem kleinen Gärtner beziehen. Regionales Superfood sozusagen, denn Kürbis ist sehr nahrhaft. Maracuja, Chili und Galgant bekommen wir von einem fränkischen Tropenhaus, das nachhaltig wirtschaftet.

Sie arbeiten auch mit den Universitäten Bayreuth, Bamberg und Coburg zusammen und entwickeln Ideen für das Restaurant der Zukunft. Worum geht es da genau?

Mit der Designhochschule Coburg arbeiten wir bezüglich Robotertechnik in der Küche zusammen. Bei der Universität Bayreuth geht es um Herkunft und Kultivierung von Produkten. Die Uni Bamberg geht eher soziologischen und psychologischen Fragen auf den Grund. Da gibt es die These, dass Menschen in Zukunft nicht nur satt, sondern auch klüger ein Restaurant verlassen wollen. Die Gastronomen müssten sich in Zukunft also auf Infotainment verstehen.

Wird bald auch ein Großteil der Jugend die Klimaneutralität eines Restaurants zu einem Entscheidungskriterium für diesen oder jenen Betrieb machen?

Das spielt doch jetzt schon in Ansätzen eine Rolle! Ich war neulich mit meinen Cousins und ihren Freundinnen unterwegs, teilweise bis zu zehn Jahre jünger. Da wollten wir vorm Kino noch kurz was essen gehen, ich schlug ein Restaurant vor. Die erste Frage war, ob es dort etwas Veganes gibt, die zweite Frage, ob die Lebensmittel aus der Region kommen ...

Sind regionale Waren automatisch nachhaltiger?

Wird Fleisch subventioniert, ist das kein reeller Preis für das Produkt. Wir müssen darauf schauen, wie die Waren im Detail produziert werden und dass alle in dieser Wertschöpfungskette ordentlich entlohnt werden. Auch das gehört für mich zur Nachhaltigkeit.