Sommerrollen im Winter: Leichte Küche mit Spitzkohl

Berlin. Für Kohlrouladen eignet sich Spitzkohl gut. Seine locker übereinanderliegenden Blätter sind zarter und wiegen weniger als die des Weißkohls. Ganz junge Spitzkohlblätter müssen dabei nicht vorgekocht werden, erklärt die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse. Sie sind in der Regel weich genug, um sich ohne Bruchgefahr aufrollen zu lassen.

Beim Schmoren verliert Spitzkohl seinen Biss

Auch wenn sich Spitzkohl raffiniert, unkompliziert und äußerst vielseitig zubereiten lässt, eines mag er gar nicht: Langes Schmoren oder Kochen, denn dadurch verliere er seinen Biss. Und er ist auch kein Fan vom Aufwärmen: Denn dabei verliere Spitzkohl einen Teil seines feinen Aromas, betonen die Experten.

Wenn es auch im Winter mal sommerlich leichte Kost geben soll, empfehlen die Obst- und Gemüse-Erzeuger ein paar Sommerrollen, die man ganz leicht aus dem knackfrischem Wintergemüse zubereiten könne.

Die locker übereinanderliegenden Blätter des Spitzkohls bringen weniger Gewicht auf die Waage als die des Weißkohls. © Quelle: Ariane Bille/BVEO/dpa-tmn

Winterliche Sommerrollen mit Spitzkohl

Für acht Rollen je 100 Gramm Spitz- und Rotkohl putzen, Strunk entfernen und in feine Streifen schneiden. Ebenfalls 100 Gramm Räucherlachs in feine Streifen schneiden, drei kleine Möhren und eine halbe Mango in feine Stifte sowie zwei Frühlingszwiebeln und fünf Radieschen in feine Scheiben schneiden.

Nacheinander je ein Blatt Reispapier auf ein feuchtes Stofftuch legen und komplett befeuchten, bis es weich und biegsam ist. Dann je ein Achtel der zubereiteten Zutaten mittig auf dem Reispapier verteilen. Die kürzeren Seiten des Reispapiers einschlagen und dann längs zu einer Rolle aufrollen.

In der Mitte durchschneiden und mit etwas Abstand auf einen Teller geben, damit die Sommerrollen nicht zusammenkleben. Dazu passt eine Sauce zum Dippen, die aus zwei Esslöffeln Erdnussbutter, 30 Gramm Kokosmilch, einem Esslöffel Sojasoße, zwei Esslöffeln Limettensaft, einem Drittel gehackte Chilischote und einem Esslöffel Erdnüssen zubereitet wird.

