So läuft es rund beim Work-out – geführtes Training per App

Wer joggt, weiß, dass es manchmal auch etwas Motivation von außen braucht, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Während der Corona-Lockdowns konnten jedoch keine Laufveranstaltungen stattfinden – auch Training in den Vereinen oder Lauftreffs mit Gleichgesinnten waren nicht möglich.

Für lange Läufe haben viele deswegen zur Unterhaltung ihre Kopfhörer aufgesetzt und ein Hörbuch oder einen Podcast nebenbei gehört. Vielleicht sogar einen der vielen, die sich mit der Lauf- und Ausdauerszene befassen. Doch es gibt auch audiogeführte Läufe, die speziell auf das Lauftraining zugeschnitten sind. Dazu gehört meist eine Aufwärmphase, das Haupttraining und ein Cool-down.

Am meisten Spaß macht es – wobei natürlich auch auf die anderen Verkehrsteilnehmer geachtet werden muss – mit gut sitzenden Kopfhörern.

Adidas: zwischen Achtsamkeit und Zombies

Schon vor Jahren gab es in der Runtastic-Lauf-App sogenannte Story Runs, die mit der Übernahme von Adidas in deren Running-App umgezogen sind. Das sind audiogeführte Trainingsläufe, bei denen man nicht nur von Musik und motivierenden Worten angespornt wird, sondern in eine Geschichte eintaucht. Die Hörspiele sind dabei qualitativ hochwertig im Studio produziert.

Die Funktion ist in der App jedoch etwas versteckt. Bevor wie gewohnt der Lauf gestartet wird, muss neben dem Startbutton rechts der Button mit den Einstellungen geklickt werden. Unter Musik & Story Running gibt es dort eine große Auswahl – ob Einsteigeranleitung, Achtsamkeits-, Wissens- oder sogar Actionläufe, in denen Zombies hinter einem herjagen.

In „Back to the Oceans“ beginnt das Training zunächst mit Meeresrauschen, und die Läuferinnen und Läufer lernen nebenbei Wissenswertes über die großen Meere. Einige Ausgaben sind gratis, die restlichen kosten 99 Cent.

Nike: mentales und zielorientiertes Laufen

Nike bietet in der App Nike Run Club auch die geführten Läufe an. Direkt nach dem Öffnen der App erreicht man mit einem Wisch nach links direkt das große Angebot. Auch hier gibt es zum Beispiel Läufe für Einsteiger, spezielle Trainings bei Hitze oder Kälte oder auch distanz- oder zeitbasierte Trainings.

Unter der Kategorie Mindful Running gibt es außerdem audiogeführte Läufe, die auf besondere Themen eingehen, wie etwa das Training während der Menstruation. Da diese Guides auf Englisch sind, sollte man die Sprache jedoch gut beherrschen. Der Vorteil: In die App lassen sich die eigene Musik vom Smartphone oder eine Playlist von Spotify laden. Niemand muss hier also wegen nicht passender Musik das Training abbrechen.

Maren Schiller, Lucas Przygodda und Jan Fitschen führen durch die Runs. Jeder mit einem anderen Fokus. Maren Schiller, früher Sprinterin, nun Influencerin und auch auf längeren Strecken unterwegs, begleitet Laufneulinge bei ihren ersten Versuchen. Mit ihrer ruhigen Stimme betont sie dabei immer wieder, das erste Training ruhig anzugehen, und erinnert zwischendurch daran, nicht zu schnell zu laufen. Gerade der erste Lauf solle Spaß machen.

Kraftrunners: Training mit Technomusik und lockeren Plaudereien

Einen anderen Weg ist die Berliner Hipster Runningcrew der Kraftrunners gegangen. Sie haben das Format der „Headraces“ entwickelt, in dem es komplett produzierte Folgen gibt. Die Technomusik kann hier, also anders als bei Nike, nicht angepasst werden. Allerdings ist jeder Lauf einzigartig und wirkt authentisch.

Eugen Schiller und Niko Zeigert, zwei der Köpfe hinter der Runningcrew, sowie Leona Rieck sprechen die geführten Trainings ein, während sie selbst laufen. Das heißt auch, dass Atemgeräusche zu hören sind. Dennoch ist alles gut zu verstehen. Je nach Trainer oder Trainerin sind die Sprüche zwischen der Musik auch mal flapsiger. „Jetzt nochmal richtig ballern“, heißt bei den Berlinern, erneut das Tempo anzuziehen.

Neben den Anweisungen zum Tempo und zwischendurch für Kraftübungen gibt es motivierendes Geplauder. DJ Marvin Gemini aus Berlin, der ebenfalls begeisterter Läufer ist, mischt dafür auch einige Sets. So passt die Musik stets zur jeweiligen Phase des Trainings. Etwas entspannter fürs Warm-up oder schneller und dynamischer, wenn es zum Ende des Laufs „All-out“ heißt und man noch mal alles aus sich heraus holt.

„Es ist schon eine Art Corona-Projekt gewesen. Zeitweise war es ja nicht möglich, dass wir mit unserer großen Gruppe wie sonst einmal die Woche zusammen laufen“, erklärt Eugen Schiller, einer der Gründer von Kraftrunners. Mit den „Headraces“ sind sie im Januar dieses Jahres offiziell gestartet. Seitdem haben sie verschiedenste geführte Trainings produziert – von kurzen, schnellen Einheiten bis zu einer Stunde.

Ein Teil der Community nutze das Angebot regelmäßig. „Die ‚Headraces‘ sind vor allem eine Möglichkeit für Leute, die nicht mit uns in Berlin oder woanders in einer Gruppe mitlaufen können und trotzdem Bock auf ein cooles Training haben“, erklärt Schiller. Das Feedback von den Nutzerinnen und Nutzern sei bisher überwiegend positiv. Eine neue Staffel mit noch mehr „Headraces“ ist deswegen für November geplant.

Je nachdem, wie intensiv man das Angebot nutzen oder das Projekt unterstützen möchte, lassen sich auf der Plattform Patreon Abos zwischen 3 und 14 Euro abschließen.

Fazit

Wer gern beim Joggen etwas auf die Ohren kriegt, sollte die geführten Läufe unbedingt ausprobieren. Ob für Einsteiger oder Fortgeschrittene, zum Entspannen oder für den Adrenalinkick bei Wettläufen mit Zombies: Während des Trainings konzentriert man sich auf Musik und Ansagen – gerade Anfänger halten dadurch besser durch. Bei Intervallen braucht nicht mehr ständig auf die Uhr geschaut zu werden. Ob man nun auf die Angebote zweier Sportartikelriesen eingeht oder auf das einer unabhängigen Berliner Laufcrew – motivierend wirken alle drei.