Raclette, Countdown, Sekt: Diese Traditionen sind den Deutschen wichtiger als Böllern

Auch in diesem Jahr ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern zu Silvester verboten. Was für die Pyrotechnikhersteller eine Katastrophe ist, dürfte für die meisten Deutschen verkraftbar sein. Dem Holiday Special des Statista Global Consumer Survey zufolge sagen nur 21 Prozent der Befragten, Feuerwerk und Knallfrösche sei für sie der wichtigste Bestandteil an Silvester.

© Quelle: Statista

Dementsprechend groß ist die Unterstützung für das neuerliche Verkaufsverbot. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov stellten sich 66 Prozent der Befragten hinter die Maßnahme.

Sekt um Mitternacht ist ein Muss

Weit wichtiger als Raketen und China-Kracher ist den Deutschen das Anstoßen mit Sekt um Mitternacht: Mit mehr als 56 Prozent landete diese Tradition auf Platz eins. Immerhin etwas mehr als ein Drittel sieht sich zum Jahreswechsel „Dinner for One“ an. Ähnlich viele verfolgen den Neujahrs-Countdown im Fernsehen.

Raclette schlägt Fondue

Auch ein bestimmtes Essen ist an Silvester für viele eine liebgewonnene Tradition geworden. Das Rennen machte in der Umfrage Raclette mit fast 30 Prozent. Fondue gaben 17 Prozent als wichtigen Bestandteil an. Relativ wenige Fans hat der alte Brauch des Bleigießens, was möglicherweise daran liegt, dass das giftige Metall mittlerweile durch das unbedenkliche Wachs ersetzt wurde.