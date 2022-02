Tierschutz, Naturkosmetik oder Allergien: Auf diese Kosmetiksiegel sollten Sie achten

Anzeige

Wer sich Handcreme, Gesichtswasser oder Mascara schon einmal genauer angeschaut hat, dem dürfte bei dem ein oder anderen Produkt ein Siegel aufgefallen sein. Kosmetiksiegel werden nach verschiedenen Schwerpunkten vergeben und fordern von den Herstellern deutlich mehr, als der Gesetzgeber. Erfahren Sie hier, welche Kosmetiksiegel die gängigsten sind - und was sie bedeuten.

Schwerpunkt Tierschutz

Seit März 2013 verbietet die europäische Kosmetikverordnung laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) den Verkauf von kosmetischen Fertigerzeugnissen und von Bestandteilen kosmetischer Mittel, die an Tieren getestet wurden, in der EU. In begründeten Fällen kann die EU-Kommission aber Ausnahmen gewähren. Verschiedene Tierrechtsorganisationen, allen voran Peta, berichten seit Jahren, dass auch in der EU immer noch Tierversuche durchgeführt werden. Verbraucherinnen und Verbraucher, die sicher sein wollen, dass Kosmetikprodukte nicht an Tieren getestet werden, sollten sich daher auf Kosmetiksiegel verlassen.

Kosmetiksiegel werden laut Verbraucherzentrale nach Schwerpunkten vergeben. So gibt es etwa Siegel mit dem Schwerpunkt Tierschutz oder vegane Kosmetik, Siegel mit dem Schwerpunkt fairer Handel, Kosmetiksiegel mit dem Schwerpunkt Naturkosmetik oder auch mit dem Schwerpunkt Allergien. Hier ein Überblick über die in Deutschland gängigsten Kosmetiksiegel.

Logo des Deutschen Tierschutzbundes

Eines der gängisten Kosmetiksiegel mit dem Schwerpunkt Tierschutz oder vegane Kosmetik ist laut Verbraucherzentrale das Logo des Deutschen Tierschutzbundes, das ein Kaninchen mit schützender Hand zeigt.

Bei dem Logo des Deutschen Tierschutzbundes ist der wichtigste Grundsatz, dass keine Tierversuche zur Entwicklung und Herstellung des Kosmetikproduktes durchgeführt werden dürfen. © Quelle: Deutscher Tierschutzbund

Bei dem Logo des Deutschen Tierschutzbundes ist der wichtigste Grundsatz, dass keine Tierversuche zur Entwicklung und Herstellung des Kosmetikproduktes durchgeführt werden dürfen. Tierische Inhaltsstoffe sind dann erlaubt, wenn diese nicht von toten Tieren stammen oder durch Tierquälerei gewonnen wurden.

Die Produkte dürfen keine Inhaltsstoffe enthalten, die nach dem 01.01.1979 im Auftrag des Herstellers an Tieren getestet wurden. Wichtig ist dem Deutschen Tierschutzbund auch, dass der Hersteller des Kosmetikproduktes wirtschaftlich nicht von Firmen abhängig ist, die Tierversuche durchführen. Laut der Verbraucherzentrale lässt sich oft nicht ausschließen, dass Unternehmen, die mit dem Kosmetikhersteller nicht in Verbindung stehen, die Inhaltsstoffe an Tieren getestet haben.

Leaping Bunny

Das internationale Tierschutzlabel „Leaping Bunny - Humane Cosmetic Standard“ wurde von verschiedenen Tierschutzorganisationen gegründet. Das Siegel wird nur an Produkte vergeben, für die weder einzelne Inhaltsstoffe noch fertige Rezepturen an Tieren getestet wurden - der Kosmetikhersteller darf sich nicht an Tierversuchen beteiligen oder sie beauftragen. Hersteller, die dieses Siegel auf ihren Produkten führen möchten, legen laut Verbraucherzentrale einen Stichtag fest, ab wann sie keine Tierversuche mehr durchführen und müssen sich dann schriftlich und fortlaufend von ihren Lieferanten bestätigen lassen, dass sie die Kriterien des Humane Cosmetic Standards erfüllen.

Das internationale Tierschutzlabel „Leaping Bunny - Humane Cosmetic Standard“ wurde von verschiedenen Tierschutzorganisationen gegründet. © Quelle: Leaping Bunny - Humane Cosmetic Standard

Praktisch: Das Kosmetiksiegel Leaping Bunny stellt eine Produktsuche auf Englisch zur Verfügung, in der Interessierte sich Produkte anzeigen lassen können.

Das Vegan-Label

Wer das Vegan-Label der Vegan Society auf seinen Produkten führen möchte, hat sich an ein generelles Verbot der Verwendung von Inhaltsstoffen, die von lebenden oder toten Tieren stammen, zu halten. Dabei ist es irrelevant, ob die enthaltenen Inhaltsstoffe von Wirbeltieren stammen oder nicht, selbst einzelne Inhaltsstoffe dürfen weder selbst, noch im Auftrag an Tieren getestet werden.

Wer das Vegan-Label der Vegan Society auf seinen Produkten führen möchte, hat sich an ein generelles Verbot der Verwendung von Inhaltsstoffen, die von lebenden oder toten Tieren stammen, zu halten. © Quelle: Vegan Society

Auch in der Entwicklung und Herstellung von Kosmetikprodukten sind Tierversuche nicht erlaubt - ein Stichtag wird dabei aber nicht genannt.

Schwerpunkt Naturkosmetik

Die Inhaltsstoffe von Kosmetikprodukten sind in der EU reglementiert. Viele Produkte enthalten aber Inhaltsstoffe, die in der EU zwar nicht verboten sind, für Haut und Haar aber keinen Vorteil bieten und teilweise sogar schlecht für den Menschen sind. So fand die Stiftung Warentest noch 2020 in einem Test heraus, dass in einem Duschgel das bedenkliche Konservierungsmittel Formaldehyd enthalten war, das Allergien auslösen und die Schleimhäute reizen kann. Oft sind in Kosmetikprodukten auch künstliche Duft- und Konservierungsstoffe enthalten. Produkte, die ein Siegel der Naturkosmetik tragen, kommen ohne diese aus.

Das NATRUE-Siegel

Das NATRUE-Siegel ist von Naturkosmetikherstellern entwickelt worden und unterteilt seit 2021 nur noch zwischen Naturkosmetik und Biokosmetik. Verbraucherinnen und Verbraucher können in der Produktdatenbank von NATRUE checken, ob ein Kosmetikprodukt Naturkosmetik oder Biokosmetik ist.

Tierversuche sind laut der europäischen Kosmetikverordnung nicht erlaubt - auch nicht für Kosmetikprodukte, die außerhalb der EU verkauft werden. Rohstoffe von toten Wirbeltieren sind verboten, Rohstoffe von lebenden Tieren oder von toten Insekten sind zugelassen.

Das NATRUE-Siegel ist von Naturkosmetikherstellern entwickelt worden und unterteilt seit 2021 nur noch zwischen Naturkosmetik und Biokosmetik. © Quelle: NATRUE

Um das NATRUE-Siegel zu erhalten, müssen Produkte überwiegend aus Naturstoffen bestehen. Durch verschiedene Richtlinien ist selbst der Einsatz naturnaher Stoffe auf einen kleinen Anteil beschränkt. Nicht verwendet werden dürfen laut der Verbraucherzentrale chemisch-synthetische Stoffe wie Paraffine und Erdölprodukte, Silikone, PEG (Polyethylenglykole), Inhaltsstoffe aus genetisch veränderten Organismen, synthetische Duftstoffe oder organisch-synthetische Lichtschutzfilter und Farbstoffe. Zugelassen sind aber einige wenige chemisch hergestellte Konservierungsmittel, die auch in der Natur vorkommen und einige wenige chemisch hergestellte anorganische Farbpigmente.

Das BDIH-Siegel

Der Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische Mittel (BDIH) gibt vor, dass bestimmte pflanzliche Inhaltsstoffe von Kosmetikprodukten aus biologischem Anbau stammen müssen. Dabei dürfen pflanzliche oder tierische Inhaltsstoffe auch durch bestimmte chemische Reaktionen verändert werden.

Nicht verwendet werden dürfen laut der Verbraucherzentrale hingegen chemisch-synthetische Stoffe wie Paraffine und Erdölprodukte, Silikone, PEG, synthetische Duftstoffe oder organisch-synthetische Lichtschutzfilter und Farbstoffe. Zugelassen sind einige chemisch hergestellte Konservierungmittel, die auch in der Natur vorkommen - bei Verwendung muss das Produkt mit „konserviert mit ...“ ausgezeichnet sein.

Der Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische Mittel (BDIH) gibt vor, dass bestimmte pflanzliche Inhaltsstoffe von Kosmetikprodukten aus biologischem Anbau stammen müssen. © Quelle: BDIH

Ebenfalls verboten sind Rohstoffe, die nach dem 31.12.1997 im Tierversuch getestet wurden - auch von toten Wirbeltieren. Das fertige Produkt darf ebenfalls nicht an Tieren getestet worden sein. Erlaubt sind hingegen Rohstoffe von lebenden Tiere oder toten Insekten wie Karminrot aus Cochenilleläusen.

Verschiedene Naturkosmetiksiegel (BDIH, Ecocert, Cosmebio, ICEA und Soil Association) haben gemeinsam den COSMOS-Standard entwickelt. Dieser Standard enthält noch einmal strengere Vorgaben: mindestens 95 Prozent der tierischen und pflanzlichen Rohstoffe im Kosmetikprodukt müssen dabei aus biologischer Landwirtschaft kommen.

Schwerpunkt fairer Handel

Fairtrade Siegel

Gerade in der Kosmetikindustrie werden oft Rohstoffe verwendet, die aus ärmeren Herkunftsländern stammen. Faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen sind daher wichtige Bestandteile eines Kosmetiksiegels mit dem Schwerpunkt fairer Handel.

Das in Deutschland gängigste Kosmetiksiegel, das für fairen Handel steht, ist das Fairtrade Siegel. © Quelle: Fairtrade

Das in Deutschland gängigste Kosmetiksiegel, das für fairen Handel steht, ist das Fairtrade Siegel. Damit Kosmetikprodukte dieses Siegel tragen dürfen, müssen sie aus fairem Handel stammen und unter bestimmten sozialen, ökonomischen und ökologischen Kriterien hergestellt worden sein. Mit dem Siegel ausgezeichnete Produkte müssen ebenfalls den Hinweis „mit Fairtrade-Zutaten“ tragen. Auch muss angegeben sein, welche und wie viel Prozent der Inhaltsstoffe Fairtrade-zertifiziert sind. Mindestens fünf Prozent der Inhaltsstoffe müssen außerdem aus fairem Handel stammen, wenn die Kosmetikprodukte auf der Haut bleiben (wie etwa bei Lotionen). Wegen eines höheren Wasseranteils müssen bei Duschgelen und ähnlichen Produkten nur zwei Prozent der Inhaltsstoffe aus fairem Handel stammen.

Schwerpunkt Allergien

Der Deutsche Allergie- und Asthmabund

Laut Robert Koch-Institut (RKI) erkranken mehr als 20 Prozent der Kinder und mehr als 30 Prozent der Erwachsenen im Laufe ihres Lebens an mindestens einer allergischen Erkrankung. Grund genug, auf Kosmetikprodukten auf das Siegel des Deutschen Allergie- und Asthmabundes (DAAB) zu achten.

Der DAAB kennzeichnet Produkte, die weder Inhaltsstoffe mit hohem allergenem Potenzial haben, Beschwerden bei sensibler Haut hervorrufen können, noch stark irritierende Eigenschaften zeigen. © Quelle: Deutscher Allergie- und Asthmabund

Der DAAB kennzeichnet nämlich laut Verbraucherzentrale Produkte, die weder Inhaltsstoffe mit hohem allergenem Potenzial haben, Beschwerden bei sensibler Haut hervorrufen können, noch stark irritierende Eigenschaften zeigen. Die Rezeptur der Kosmetikprodukte muss frei von ätherischen Ölen, Aroma- und Duftstoffen sein. Außerdem dürfen keine Konservierungsstoffe, Farbstoffe oder Inhaltsstoffe enthalten sein, die als Kontaktallergene bekannt sind. Auch dürfen Inhaltsstoffe, die bereits in kleinen Mengen zu Irritationen führen können, nicht in den Kosmetikprodukten vorkommen.

Anders als bei der Naturkosmetik sind chemisch-synthetische Inhaltsstoffe übrigens erlaubt, außer es handelt sich um irritierende Substanzen oder bekannte Allergene.