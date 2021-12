„Sex and the City“: Die besten Outfits aus der Kultserie

Anzeige

Keine andere Fernsehserie hat sich so sehr der Mode verschrieben wie „Sex and the City“. Seit mehr als 20 Jahren stehen Carrie Bradshaw und ihre Freundinnen für die erfolgreichen und unabhängigen jungen Frauen, die viele gerne wären. All das unterstreichen sie mit ihren originellen Outfits. Dies sind die schönsten Looks der Serie – allesamt auch heute noch ein absoluter Hingucker.

Elegant und frisch im Abendkleid

Carrie Bradshaw ist bekannt für ihre frischen und unkomplizierten Looks. Ein absolut perfektes Beispiel dafür ist dieses leichte Seidenkleid von Richard Tyler, das sie in der dritten Staffel zu einem Date mit Mr. Big trägt.

Sarah Jessica Parker („Carrie“) in Staffel drei in einem Hauch aus Seide. © Quelle: 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved / Sky Deutschland

Weiß und unschuldig

So schlicht sieht man Carrie zwar nur selten, doch der Traum in Weiß geht einfach immer: In Staffel vier trägt sie das weiße Parasol-Spitzenkleid – und sieht dabei beinahe ein wenig unschuldig aus.

Gar nicht so unschuldig in Weiß: Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw in Staffel vier. © Quelle: 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved / Sky Deutschland

Ein farbiges Highlight

Quirlig und lebensfroh strahlt Samantha in der vierten Staffel in ihrem pinken Hosenanzug. Dazu trägt sie eine große weiße Chanel-Handtasche.

Kim Cattrall als Samantha Jones in Staffel vier. Sie kehrt im Reboot nicht zurück. © Quelle: 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved / Sky Deutschland

Carrie in ihrem Zeitungskleid

Ein glamouröser Auftritt: Im „Newspaper-Dress“ von Dior zieht Carrie in Staffel drei alle Blicke auf sich. Dazu dürfen auch die Spitzen-Louboutins nicht fehlen.

Der typische Mom-to-office-Look

Zwischen Vollzeitjob und Mutteralltag schafft es Miranda trotzdem, sich und ihrem unkomplizierten, seriösen Stil treu zu bleiben. So wie hier in Staffel drei, in einem bürotauglichen, aber auch schicken Midikleid.

Cynthia Nixon als Miranda in Staffel drei. © Quelle: 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved / Sky Deutschland

Auch auf einer Kostümparty fällt Carrie auf

Carrie ist für mutige Kombinationen und auffällige Muster bekannt. Kein Wunder also, dass sie auch bei der Hoedown-Party in Staffel zwei mit knallrotem Strohhut und Bikinitop in Schlangenoptik noch mal einen draufsetzt.

Carrie in Staffel 2. © Quelle: 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved / Sky Deutschland

Ein pompöses Abendkleid im Wert von 80.000 Dollar

Ein Traum aus Tüll von Versace: Dieses schöne und ausladende Kleid trägt Carrie in Staffel sechs zum Staffelfinale, nachdem Mr. Big ihr nach Paris nachgereist ist.

Sommerlich und frisch

Perfekt gestylt genießen Carrie und Samantha in Staffel vier den Sommer an der Côte d‘Azur.

Carrie und Samantha in Staffel vier. © Quelle: 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved / Sky Deutschland

Ein ungewöhnlich unaufdringlicher Look

Neben Glitzer und ausladenden Kleidern liebt Carrie auch die aktuelle Mode der Zeit: So wie in Staffel drei, wo sie in Low-Rise-Jeans und Tube-Top aus der Stadt nach Los Angeles flüchtet.

Carrie in Staffel drei. © Quelle: 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. / Sky Deutschland

Die elegante Galeristin und Mutter

Schön und klassisch: Damit lässt sich Charlottes Stil wohl am besten beschreiben. Die hoffnungslose Romantikerin trägt hier in Staffel vier ein enges kariertes Kleid mit Schleife, während sie sich Ringe beim Edeljuwelier Tiffany & Co. ansieht.

Kristin Davis als Charlotte in Staffel vier. © Quelle: 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved / Sky Deutschland

Carries „Tutu-Moment“

Last, but not least: Mit dem ikonische Tutu-Outfit hat sich Kostümbildnerin Patricia Field etwas ganz Besonderes für Carrie, aber auch für das Millionenpublikum weltweit einfallen lassen. Der Look steht sinnbildlich für die ausgefallenen Styles der Serie und das moderne Leben der New Yorker Frauen.

Am 9. Dezember startet das Reboot von „Sex and the City“ in Deutschland. Die Miniserie „And just like that“ läuft von da an bei Sky Deutschland.