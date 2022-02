Cupping: Was ist das - und wofür ist es gut?

Anzeige

Sie saugen die Haut ein, hinterlassen mehrere runde Blutergüsse und teilweise blutet es sogar in das Glas. Was schmerzhaft klingt, soll das genaue Gegenteil bewirken: Das Cupping, auch als Schröpfen bekannt, soll Schmerzen lindern und Muskelverspannungen lösen. In einigen Kulturen eine Tausend Jahre alte Tradition, seit einigen Jahren aber auch hierzulande als Behandlung eingesetzt. Was bringt das Cupping wirklich?

Was ist Cupping?

Beim Cupping, zu Deutsch Schröpfen, werden kreisrunde kleine Gefäße aus Glas, Plastik oder auch Keramik in einer bestimmten Anordnung auf die Haut gesetzt. Dazu ertastet der Heilpraktiker oder die Ärztin vorher meist Verhärtungen der Muskeln. An diesen Stellen werden die Schröpfgläser dann angebracht. Durch eine Flamme, die vorher in das Gefäß gehalten wird, oder durch eine entsprechende Saugvorrichtung wird ein Unterdruck erzeugt. Die Haut wird immer weiter hineingezogen, wodurch die Durchblutung angeregt werden soll. Dabei können kleine Äderchen aufplatzen und zu Blutergüssen führen.

Traditionell entsteht der Unterdruck durch eine Flamme, die vorher in das Gefäß gehalten wird, das dann direkt auf der Haut platziert wird. Viele Spezialisten haben dafür aber mittlerweile entsprechende Geräte. © Quelle: Pixabay

Neu ist diese Technik nicht. Seit Tausenden Jahren wird sie bereits in China, Ägypten oder auch im Nahen Osten angewendet. Heute haben auch einige Sportlerinnen und Sportler sowie prominente Gesichter das Cupping für sich entdeckt, schreibt der Rheumatologe Robert H. Shmerling in einem Beitrag der Harvard Medical School.

Welche Arten von Cupping gibt es?

Unterschieden wird dabei zwischen dem trockenen Schröpfen und dem „wet Cupping“ (im Deutschen blutiges Schröpfen genannt), heißt es vom National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH). Bei der trockenen Variante bleibt das Gefäß mehrere Minuten auf der Haut und und wird oftmals mit anderen Behandlungen, wie einer Massage oder Akupunktur, begleitet. Diese Variante eigne sich gut bei chronischen Beschwerden oder zur Vorbeugung. Die Behandlung dauert etwa 10 bis 15 Minuten, informiert der Bund Deutscher Heilpraktiker (BDH). Der Bluterguss sei dabei wesentlich für den Therapieeffekt und baue sich nach wenigen Stunden oder Tagen wieder ab.

Das blutige Schröpfen wird hingegen eher bei akuten Problemen eingesetzt. Hier werden vor dem Aufsetzen der Gläser zusätzlich kleine Schnitte in die Haut gesetzt, damit das Blut während des Schröpfens abfließen kann. Diese Methode sollte jedoch ausschließlich unter strikter Hygiene und von Spezialisten, wie einem Arzt oder einer Ärztin, durchgeführt werden. Die Behandlung dauert laut dem BDH hier etwa 10 bis 20 Minuten. Außerdem treten dabei 10 bis maximal 100 Milliliter Blut aus.

Eine weitere Methode ist außerdem die Schröpfmassage, auch Schröpfkopfmassage genannt. Sie ist eine Abwandlung des trockenen Schröpfens und wird teils auch im kosmetischen Bereich angeboten. Hierbei wird die Haut vorher eingeölt oder eingecremt. Das Gefäß wird wie bei den anderen Methoden an der Haut festgesaugt. Dann wird es jedoch auf den betreffenden Stellen hin und her bewegt. Das solle Verspannungen lösen und die Muskulatur lockern und zudem intensiver wirken als herkömmliche Massagen.

Je nach Anwendung und Dauer kostet eine Behandlung nach Angaben des BDH etwa 20 bis 40 Euro. Wie oft geschröpft werden kann und sollte, ist meist vom Einzelfall abhängig.

Bei welchen Beschwerden wird Cupping eingesetzt?

Welche Art des Cuppings angewendet wird, hängt auch von den Beschwerden ab. Laut dem BDH gibt es fast 30 Anwendungsbereiche. Unter anderem helfe es bei:

Rücken- und Nackenschmerzen

Depressiven Verstimmungen

Kopfschmerzen

Müdigkeit (chronisch)

Bluthochdruck oder niedrigem Blutdruck

Muskelverspannungen

Migräne

Asthma bronchiale

Menstruationsbeschwerden

Sind die Effekte wissenschaftlich belegt?

Einige Studien deuten auf einen Zusammenhang zwischen dem Cupping und der Linderung von Schmerzen hin. So hat 2018 eine Analyse von über 600 Studien gezeigt, dass sich das Schröpfen positiv auf chronische Rückenschmerzen auswirke. Eine weitere Analyse von über 130 Studien zeigte einen positiven Zusammenhang der Behandlung auf Erkrankungen wie Gürtelrose, Akne aber auch Gesichtslähmungen. Außerdem solle die Behandlung Nackenschmerzen lindern, wie eine kleinere Untersuchung vermuten ließ. Einige Cupping-Gruppen sollen demnach sogar eine verbesserte Lebensqualität als ihre Kontrollgruppen aufgewiesen haben.

Dennoch schränkt jede dieser Studien die Aussagekraft der Ergebnisse ein. Es brauche standardisierte Verfahren und somit bessere qualitativere Studien, um klare Aussagen über die Wirkung von Schröpfen machen zu können. Daher schlussfolgert eine andere Studie aus 2019, dass die bisherigen Belege des Cuppings nicht über den Placebo-Effekt hinausgingen. Dass die tatsächliche Wirkung des Schröpfens schwierig zu belegen ist, liege daran, dass kaum mit einer Placebo-Variante, wie es in den meisten medizinischen Studien der Fall ist, gearbeitet werden kann, erklärt Rheumatologe Shmerling. Außerdem fehle es an wissenschaftlichen Erklärungen: „Aus biologischer Sicht ist unklar, wie die Anwendung von Absaugen und Blutentnahme in einen Bereich unter der Haut all diese Vorteile bringen soll“, schreibt er. Dennoch sagt er auch: „Wenn Schröpfen wirklich geholfen hat, ist es Ihnen vielleicht egal, ob es am Placebo-Effekt liegt.“

Kann Cupping schaden?

Wird das Cupping von einem Experten oder einer Expertin durchgeführt, gilt es als unbedenklich. Die Behandlung kann jedoch schmerzhaft sein und es bleiben kreisrunde Hautverfärbungen. In einigen seltenen Fällen kann das Schröpfen Nebenwirkungen wie anhaltende Hautverfärbungen, Narben, Verbrennungen und Infektionen verursachen, informiert das NCCIH. Da die Gefäße beim blutigen Schröpfen mit Blut in Verbindung kommen, ist eine Sterilisation vor erneutem Verwenden sehr wichtig. Andernfalls kann es so Übertragungskrankheiten wie Hepatitis B und C kommen, warnt die US-Behörde weiter.

Es wird jedoch nicht empfohlen, dass Schröpfen als Laie an sich selbst oder anderen Menschen zu testen. Das blutige Schröpfen sollte auf keinen Fall selbst durchgeführt werden.

Wann sollte nicht geschröpft werden?

Wer akute Entzündungen oder allergische Hautveränderungen an den betreffenden Hautstellen hat, sollte nicht geschröpft werden, heißt es vom BDH. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass diese Hautpartien frei von Muttermalen und Narben sind. Außerdem sollten Menschen mit Blutgerinnungs- bzw. Wundheilungsstörungen und solche, die blutverdünnende Medikamente einnehmen oder eine Strahlentherapie machen, sich nicht schröpfen lassen. Generell empfiehlt es sich bei Vorerkrankungen das Cupping vorher mit dem Arzt oder der Ärztin abzusprechen.