Berlin. Schnellkochtöpfe sorgen für ein nährstoffreiches, energiesparendes Kochen und bieten gegenüber herkömmlichen Töpfen eine erhebliche Zeitersparnis. Dennoch haben viele Hobbyköche großen Respekt vor der Technik mit Dichtungsring und Dampfventil. Wird diese falsch angewendet, kann der entweichende, heiße Wasserdampf schnell für Verbrennungen auf der Haut sorgen.

Zehn Schnellkochtöpfe wurden getestet

Wie es um die Sicherheit bei Schnellkochtöpfen steht und ob sie Versprechen wie Energie- und Zeitersparnis einhalten können, hat die Stiftung Warentest nun überprüft. Untersucht wurden zehn Dampfkochtöpfe, die jeweils ein Fassungsvermögen von 6 bis 6,7 Litern und einen Durchmesser von 22 Zentimetern aufwiesen. Dabei wurden das Garen, die Handhabung, Sicherheit, Stabilität und Haltbarkeit sowie der Energieverbrauch getestet.

So wurden beispielsweise in jedem Topf jeweils drei Liter Wasser erhitzt, bis ein Druck von 0,7 Bar erreicht war, um die Aufheizzeiten zu kontrollieren. Exemplarisch wurden zudem in einem Dampfkochtopf 750 Gramm Kartoffeln auf einer Induktionsplatte gekocht, die ohne abzudampfen, innerhalb von 20 Minuten gar waren. Der Herd verbrauchte in diesem Fall 193 Wattstunden Strom. In einem herkömmlichen Topf brauchten die Knollen 29 Minuten und der Herd 295 Wattstunden Strom. Auf diese Weise konnte bestätigt werden, dass die Töpfe rund ein Drittel an Energie und Zeit sparen und damit ihre Qualitätsversprechen durchaus einhalten.

Topf verstößt gegen geltende Norm

Auch die Handhabung der Modelle überzeugte: Bei der Mehrheit der Schnellkochtöpfe ließen sich zwei Garstufen einstellen – eine für empfindliche und eine für alle anderen Speisen. Sechs Modelle wiesen zusätzlich eine Druckanzeige mit farbigen Ringen auf, die für eine bessere Kontrolle der Dampftechnik und somit für mehr Sicherheit beim Kochen sorgen.

Allein der 6-Liter-Topf System Classic von GSW fiel beim Thema Sicherheit durch. Er verstieß gegen eine geltende Norm. Diese besagt, dass ein Schnellkochtopf sich erst öffnen lassen darf, wenn der Druck nur noch höchstens 0,04 Bar beträgt. Obwohl ein hoher Druck im Topf herrschte, ließ sich der Verriegelungsschieber bewegen. "Wir empfehlen Käufern, den Topf beim Anbieter zu reklamieren", heißt es im Testbericht.

Fissler und WMF mit Bestnoten

Empfehlen kann Stiftung Warentest hingegen die Schnellkochtöpfe Fissler Vitavit Premium für 240 Euro, mit einer Gesamtnote von 1,9 der Testsieger, und WMF Perfect Premium für 225 Euro (Note: 2,0). Diese beiden Modelle überzeugten die Tester mit fest einstellbaren Garstufen und einer Druckanzeige. Auch preisgünstigere Modelle der beiden Hersteller konnten durchaus überzeugen.









