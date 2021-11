Tiktok-Trend Knoblauchbrot: So gelingt das „roasted garlic bread“ zu Hause

Anzeige

Anzeige

Auf Tiktok lassen sich so einige leckere Rezepte finden. Je besser ein Rezept, umso besser performt es auf der Plattform. Angefangen mit dem Dalgona-Kaffe, über die Feta-Pasta folgt nun ein Knoblauchbaguette, das es in sich hat. Denn statt ein paar Knoblauchzehen verwendet Tiktoker Jake Cohen, der vermutlich zuerst das Rezept auf der Plattform präsentierte, vier ganze Knoblauchknollen. Klingt extrem, aber das „roasted garlic bread“ kommt an: Das Video hat fast 25 Millionen Klicks und mehr als vier Millionen Likes erhalten.

Das Originalvideo ist bereits seit August online, doch noch immer finden sich regelmäßig Nachahmerinnen und Nachahmer. Insgesamt hat der englische Hashtag #garlicbread, zu deutsch: Knoblauchbrot, mehr als 500 Millionen Aufrufe. Das würzige Brot ist also wirklich beliebt. Kein Wunder, denn Knoblauchbrot ist ein echter Klassiker - egal ob zum Grillen, zum Salat oder als Snack.

Das Rezept des „roasted garlic bread“

Das Geheimnis des Rezepts: Die vier Knollen werden nicht roh verwendet, sondern eine Stunde lang im Ofen geröstet. Dadurch ist der Knoblauch weniger stark. Eine Zubereitungsmethode, die sich sich auch für zahlreiche andere Gerichte und Soßen eignet.

Anzeige

Zutaten:

Anzeige

Ein großes Baguette oder zwei kleine

Vier Knoblauchknollen

Olivenöl

Etwa 110 Gramm weiche Butter

Ein Teelöffel frischen Basilikum

Salz

Ein viertel Teelöffel Chiliflocken

Bei Bedarf: geriebener Mozzarella

Schritt eins: Schneiden Sie den obersten Teil des Knoblauches ab, wie oben im Video zu sehen. Dann den Knoblauch auf doe Alufolie legen, einen guten Schuss Olivenöl über die Knollen verteilen und in der Alufolie einpacken. Für eine Stunde bei 200 Grad Celsius im Ofen rösten lassen. Achtung: Im Video ist zwar von 400 Grad die Rede, der Nutzer meint jedoch die Temperatureinheit Fahrenheit.

Schritt zwei: Die weiche Butter zusammen mit Salz, etwas frischem Basilikum und den Chiliflocken in eine Schüssel geben. Dann den gerösteten Knoblauch mit den Händen in die Schüssel ausdrücken. Allerdings erst, nachdem er leicht abgekühlt ist, ansonsten eine Grillzange zur Hilfe nehmen. Anschließend alles gut zusammenmischen.

Schritt drei: Das Baguette in zwei Hälften schneiden und die Knoblauch-Butter-Masse darauf verstreichen. In einigen abgewandelten Versionen des Rezepts streuen Nutzerinnen und Nutzer auch noch etwas geriebenen Mozzarella darauf. Dann für etwa 15 Minuten im Ofen rösten lassen - so lange bis das Brot goldbraun wird, beziehungsweise der Käse geschmolzen ist. In passende Stücke schneiden und genießen.