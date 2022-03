Rezept vom Spitzenkoch: So gelingt das perfekte Frühlings-Risotto

Anzeige

Frankreich, Italien oder lieber England? Man kann ein kulinarisches Stück von allem haben, wenn man Risotto kocht. Das Reisgericht lässt sich mit beliebigen Zutaten zaubern. Neben Fleisch, Fisch, Pilzen und Gemüse passen sogar Erdbeeren. Hauptsache, die Basis aus Brühe, Weißwein, Butter, Parmesan und natürlich dem charakteristischen Rundkornreis stimmt.

Zu den bekanntesten Reissorten zählen Arborio, Carnaroli und Vialone. Wie die Namen schon verraten, handelt es sich um Reissorten, die in Italien angebaut werden. Wie überhaupt Risotto italienischen Ursprungs ist. Den Reisbrei kocht man dort seit der Renaissance. Im 15. Jahrhundert brachten reiche Kaufleute Reis mit nach Neapel. Um ihn selbst anbauen zu können, musste man jedoch nach Norden ausweichen: In der Po-Ebene sind bis heute gute Bedingungen für den Reisanbau. Der Risottoreis zeichnet sich durch seinen im Vergleich zu bissfest gegartem Langkornreis besonders hohen Stärkegehalt aus. Die Stärke trägt entscheidend zur sämigen Konsistenz von Risottogerichten bei.

Risotto-Varianten gibt es zahlreiche

Variationen und Rezepte gibt es zuhauf. Dieses Essen ist so universell, dass es jedem Anlass und jeder Jahreszeit angepasst werden kann. Für den Frühling hat der französische Spitzenkoch Raymond Blanc eine nicht nur farblich frische Komposition ersonnen. Auf seiner Website bewirbt er sein knallgrünes Erbsenrisotto mit den Worten: „Es gibt wohl kaum ein Gericht, das lauter ‚Frühling‘ schreit als dieses.“ Warum also nicht einfach Frühling in den eigenen vier Wänden auftischen, anstatt sehnsüchtig darauf zu warten, dass er sich endlich draußen blicken lässt?

Das perfekte Frühlings-Risotto: So wird es gekocht

Blanc, Küchenchef des mit zwei Michelinsternen ausgezeichneten „Le Manoir aux Quat‘ Saisons“, einem Hotelrestaurant in Great Milton im britischen Oxfordshire, setzt bei seinem Risotto neben 200 Gramm Carnaroli und etwa 600 Gramm Gemüsebrühe auf 240 Gramm der britischen Erbsensorte Feltham First, eine besonders süße Schalerbse. Saisonale, frische Erbsen gibt es hierzulande leider nur in der Zeit von Juni bis August. Alternativ kann man auf Tiefkühlerbsen zurückgreifen. Ein Teil davon wird püriert: In einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze 100 Gramm Erbsen in etwas Butter fünf Minuten anschwitzen, eine Prise Salz und 100 Milliliter Brühe hinzufügen, vier Minuten köcheln lassen und anschließend pürieren.

Für das Risotto in einem mittelgroßen Topf auf kleiner Flamme eine halbe gehackte Zwiebel und eine Knoblauchzehe in Olivenöl mit einer Prise Salz zwei Minuten anschwitzen, den Reis einrühren und bei schwacher Hitze drei Minuten ziehen lassen, bis die Reiskörner glänzen. Mit 100 Milliliter Weißwein ablöschen und 500 Milliliter Gemüsebrühe hinzufügen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und zugedeckt 20 Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen. Dann wird gerührt: Blanc empfiehlt „fünf Minuten hartes und schnelles Rühren“. Dadurch werde die Stärke aus den Reiskörnern herausgelöst und der Reis erhalte seine cremige Konsistenz. Anschließend wird das Erbsenpüree zusammen mit 40 Gramm Parmesan und 140 Gramm ganzen, weich gekochten Erbsen untergerührt. Zum Schluss noch etwas Olivenöl, Zitronensaft oder Weißwein dazugeben und nach Belieben nachwürzen. Als Ergänzung zu den Erbsen eigenen sich auch Blattspinat, grüner Spargel und Zucchini. Für den richtigen Frühjahrskick packt Blanc noch Radieschen dazu.