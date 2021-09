Kleopatra-Feeling mit Kurkuma: Schön und gesund dank Goldener Milch

Anzeige

Schon die ägyptische Königin Kleopatra soll in der Antike in Milch gebadet haben, um ihre Schönheit zu bewahren. Kleopatra soll zwar einst in Eselsmilch gebadet haben – was für uns heute nicht mehr in Frage kommt. Dennoch wusste die Königin bereits, dass die Mixtur aus Milch, Honig und ätherischen Ölen ihrem Körper gut tut. Und ähnlich wirkt die Goldene Milch – wenn auch von innen.

Einer der Hauptbestandteile der Goldenen Milch ist das Gewürz Kurkuma – das auch für die schöne Farbe des Getränks sorgt. Kurkuma ist in der indischen Kultur seit Jahrhunderten für seine entzündungshemmende Wirkung bekannt und kann daher auch äußerlich gut angewendet werden – ein Bad á la Kleopatra wäre also gar nicht so abwegig.

Zutaten der Goldenen Milch sind antibakteriell und entzündungshemmend

Da Kurkuma (meist in Pulverform) nicht wasserlöslich ist, wird die Goldene Milch gerne mit Pflanzenmilch zubereitet. Dem Getränk wird schwarzer Pfeffer hinzugefügt, da dieser dafür sorgt, dass der Wirkstoff Curcumin von unserem Körper besser aufgenommen wird, wie auch eine wissenschaftliche Zusammenfassung der Uniklinik Freiburg belegt. Der gesunde Drink enthält außerdem Ingwer, der für seine entzündungshemmende Wirkung bekannt ist und außerdem die Darmtätigkeit anregt. Der beigefügte Zimt wirkt ebenfalls antibakteriell und fördert die Verdauung.

Rezept: Goldene Milch mit Kurkuma

Für ein Glas Goldene Milch benötigt man

300 Milliliter Pflanzendrink (etwa Hafermilch oder Mandelmilch),

zwei Teelöffel Kurkumapulver ,

etwa einen Teelöffel geriebenen Ingwer ,

einen viertel Teelöffel frisch gemahlenen Pfeffer ,

einen viertel Teelöffel Zimt ,

einen Teelöffel Honig und

eine Prise frisch gemahlene Muskatnuss.

Die Goldene Milch herzustellen ist ganz einfach:

Alle Zutaten werden in einen Mixer gegeben und fein püriert. Wenn die Milch danach noch zu dick ist, kann sie gut durch ein feines Sieb oder einen Nussmilchbeutel gegeben werden.

Schon ist der Power-Drink, der mit vielen gesunden Zutaten unser Immunsystem stärkt und höchst entzündungshemmend wirkt, fertig.

Tipp: Gerade wenn es draußen kälter wird, schmeckt die Goldene Milch besonders gut, wenn sie langsam und schonend in einem Topf erwärmt wird.