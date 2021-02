New York Fashion Week 2021: Zwischen Seide und Sorgen

Anzeige

Hannover. Es ist das Modespektakel des Jahres: Die New York Fashion Week. Doch natürlich wird auch die NYFW dieses Jahr so ganz anders und – je nach Eigenmotivation – ganz unglamourös in digitaler Form stattfinden. Die Corona-Krise sorgt auch in der Modewelt für eine handfeste Krise, und die Designer schwanken zwischen Hoffnung und Freude sowie Nostalgie und Umdenken.

Aufgrund der Pandemie findet die Hauptsaison an nur vier Tagen statt – vom 14. bis 17. Februar, mit 72 Marken. Einige digitale Präsentationen von amerikanischen Designern erstrecken sich bis zum 15. April. Die Modehäuser werden virtuelle Präsentationen streamen, die von traditionellen Laufstegen über Kurzdokumentationen bis hin zu virtuellen Ausstellungsräumen reichen, die in den sozialen Medien geteilt werden. Die Shows oder Präsentationen können nach ihrem Debüt auf nyfw.com und Runway360 angesehen werden.

Zum Auftakt der Modewoche zeigten am Sonntag Star-Designer wie Jason Wu und Prabal Gurung ihre Entwürfe, bis Donnerstag sind dann auch noch unter anderem Rebecca Minkoff oder Proenza Schouler dran. Zwischen den Modenschauen sind auch immer wieder Diskussionsrunden mit Designern und Mode-Experten geplant. Zahlreiche große Namen der Mode-Branche, wie beispielsweise Ralph Lauren oder Marc Jacobs, sind bei der abgewandelten Version der New Yorker Modewoche allerdings nicht dabei.

Zurück zu Pantoletten und Cordhosen

Am Dienstag wird Designerin Sandy Liang ihre neusten Werke digital präsentieren. In einer Pressemitteilung zur Herbst/Winterkollektion sagt die Amerikanerin: „Ich denke, es geht um eine Ehe zwischen dem, was ich wirklich trage und dem, was ich gerne tragen würde.“ Dabei ließ sie sich von ihrer Mutter inspirieren – in einer eigenwilligen Art und Weise.

„Ich denke darüber nach, was meine Mutter trug, als ich aufwuchs, und wie ich nicht verstehen konnte, warum sie immer wieder zu ihren Heftklammern zurückkehrte: mit Lammfell gefütterte Pantoletten, unschmeichelhafte Cordhosen und ihre gefütterten Westen.“ Wenn Liang heute allerdings in ihren Schrank schaue, muss sie sich eingestehen, oft zu denselben Dingen zurückzukehren.

Ihre neue Kollektion könnte also spannend werden: Gefütterte Hausschuhe und Cordhosen? Einige wenige Einblicke gab es bereits auf ihrem Instagram-Account. Zu sehen sind in den kurzen Clips, neben Schneelandschaften, ein Model mit Kniestrümpfen und Ballerinas – nicht die Tänzerinnen, sondern die halboffenen Schuhe, die dieses Jahr ihr Comeback feiern.

Jason Wu ließ sich von Coca Cola inspirieren

Früher war alles besser (?): Auch Jason Wu, der am Sonntag die NYFW eröffnete, schwelgte in Erinnerungen. Wu erklärte gegenüber der Onlineplattform „Fashion Network“, er „denke nostalgisch“ an seine Schulzeit in Neuengland und an die „sehr idyllischen Amerikaner aus dieser Zeit“ zurück. Seine Show war eine nostalgische Ode an den amerikanischen Coca-Cola-Kapitalismus – und auch die Idee eines Gemischtwarenladens griff der junge Star-Designer auf, den „Mr. Wu Generalstore.“

Die ikonischen Colaflaschen ließ Wu in seine Prints einfließen, auf Seidenkleidern, Schals oder Blusen und in verschiedenen Farben. Der Designer hat dafür eng mit dem US-Unternehmen zusammengearbeitet: Wu hatte Zugriff auf das Coca Cola-Archiv der vergangenen Jahrzehnte.

Gabriela Hearst ist der (heimliche) Star

Ein Highlight wird die digitale Show der uruguayischen Designerin Gabriela Hearst sein – sie zählt zu den größten Neuentdeckungen der letzten Jahre. Im Jahr 2020 gewann sie den wichtigen CFDA-Award in der Kategorie „Damen-Designer des Jahres“ und wurde Creative Director von Chloé. Ein weiterer Ritterschlag: Für die neue First Lady Amerikas, Jill Biden, entwarf Hearst den weißen Mantel, den Biden am Abend der Amtseinführung trug.

Für den abendlichen Teil des Einweihungstages entscheid sich First Lady Dr. Jill Biden für einen Mantel der uruguayischen Designerin Gabriela Hearst. © Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Auf der NYFW darf es aber auch um gesellschaftliche, politisch Themen gehen. So wird in diesem Jahr schwarzen Designern eine Plattform gegeben. Im Laufe der Fashionweek wird der sogenannte „Black in Fashion Council“ digitale Entdeckungsausstellungsräume veranstalten, die aufstrebenden Designern Raum bieten, ihre Kollektionen zu präsentieren.

Das sind die Pantone-Farben der NYFW

Wer sich das New York Fashion Week-Gefühl in den Kleiderschrank holen möchte, kann auf die Trend-Farbpalette 2021 zurückgreifen. Das Pantone Color Institute hat seinen Forecast der Farbtrends der New York Fashion Week veröffentlicht: Mykonos Blue, Illuminating, Leprechaun, Fuchsia Fedora und Pale Rosette sind die führenden fünf Farben.

Neuerfindung und Wiederkehr seien „die treibenden Kräfte“, heißt es in einer Pressemitteilung von Pantone. Laut den Experten des Instituts unterstreichen die Farben für Herbst/Winter 2021/22 unseren Wunsch nach einer vielseitigen Farbpalette, die die verschiedenen Möglichkeiten unseres zweigeteilten Lebensstils aufnehmen. „Die Saison Frühjahr/Sommer 2021 präsentiert sich in voller Farbenpracht, von der Natur inspiriert und wie die Natur selber das ganze Jahr über relevant“, wird Leatrice Eiseman, Executive Director des Pantone Color Instituts zitiert. „Da gibt es Ruhepole, die Behagen verströmen, aber auch überbordende Energie, die uns mitreißt und unsere Stimmung hebt – alles getragen von der Authentizität, die weiterhin wichtig ist.“