Nageldesigns zu Silvester: Funkelnde Ideen für den Start ins neue Jahr

Bald ist es soweit: 2021 geht zu Ende und ein neues Jahr mit neuen aufregenden Möglichkeiten steht bevor. Zu Silvester darf der Look daher gerne mal etwas extravaganter sein - und das gilt auch für die Nägel. Neben Outfit und Make-up lassen sich auch auf den Nägeln funkelnde Highlights setzen. Einige Inspirationen für die perfekte Silvester-Maniküre finden Sie hier.

Zweifarbiger Glitzer-Look

Wenn nicht zu Silvester, wann dann? Glitzernder Nagellack passt hervorragend zu jedem Neujahrs-Outfit und kann beliebig kombiniert werden. Wem ein einfarbiges Nageldesign zu langweilig ist, der kann mit mehreren Farben spielen.

Lackieren Sie zum Beispiel erst die Nägel mit einem einfarbigen Nagellack und kleben Sie dann Teile des Nagels ab, sobald der Nagellack getrocknet ist. Über die unbeklebten Stellen können Sie dann mit Glitzerlack lackieren und so im Handumdrehen einen tollen Effekt zaubern.

Edler Matt-Effekt

Klassisch und nicht weniger schick sind Nägel in Matt-Optik. Besonders in schwarz oder weinrot geben sie Ihrem Outfit den letzten Schliff. Wem das zu eintönig ist, der kann natürlich die einzelnen Nägel auch unterschiedlich gestalten und neben den matten Nägeln zum Beispiel einen glitzernden Hingucker integrieren.

Für den matten Look brauchen Sie nicht zwingend eine Sammlung an neuen Nagellacken, es gibt nämlich auch matte Überlacke. Diese tragen Sie einfach über die bereits lackierten Nägel auf und schon erhalten Sie den edlen Matt-Effekt in Ihrer Wunschfarbe.

Sternchen fürs Neujahrsfest

Auch mit kleinen Sternchen können Sie Ihre Nägel an Silvester verschönern. Das sieht hübsch aus auf bunten Nägeln, wertet aber auch Naturnägel mit etwas Klarlack wunderbar auf.

Mit einem kleinen Pinsel können Sie die Sterne selbst aufmalen, kleine Nagelsticker sind aber auch eine tolle Idee und können kinderleicht aufgeklebt werden. Fixieren Sie Ihr Meisterwerk zum Schluss mit einem klaren Überlack und der Party steht nichts mehr im Wege.

Viel Glück im neuen Jahr

Symbole wie Kleeblätter, Hufeisen oder Glücksschweinchen sollen zu Silvester Glück fürs kommende Jahr bringen. Wem die bunten Motive gefallen, darf sich über ein weiteres außergewöhnliches Nageldesign freuen.

Ob selbst gemalt oder als Sticker: Ein Nageldesign mit Kleeblatt und Co. passt auf jeden Fall zum Anlass. Und wer weiß, vielleicht bringen die niedlichen Motive Ihnen ja sogar Glück.

Ein Feuerwerk als Maniküre

Zwar sind große Feuerwerke in diesem Jahr vielerorts verboten, das Motiv lässt sich für eine Silvester-Maniküre natürlich trotzdem aufgreifen. Dabei können Sie selbst entscheiden, wie bunt oder auch schlicht Sie das Design gestalten möchten.

Die Linien lassen sich am besten mit einem feinen Nagel-Pinsel auftragen, doch auch mit einem anderen dünnen Werkzeug lässt sich wenig Farbe aufnehmen und das Feuerwerk zeichnen, zum Beispiel mit einem Zahnstocher.

Lass die Korken knallen

Für viele gehört das Gläschen Sekt oder Champagner zum Anstoßen an Neujahr dazu. Das perfekte Motiv also, um auch die Nägel passend zu gestalten.

Die einfache und schlichte Form lässt sich mit einem feinen Pinsel schnell aufmalen. Den Inhalt der Gläser können Sie dann noch mit ein wenig Glitzernagellack betonen. Prost!