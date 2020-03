Nach dem Händewaschen: Handcreme pflegt trockene Haut

Anzeige

Frankfurt/Main . Beim häufigen Händewaschen verliert die Haut an Feuchtigkeit. Daher sollte man Handcreme gut einmassieren – indem man die Creme etwa so verteilt, als ob man einen Handschuhe überzieht.

Am besten beginnt man damit am Handrücken, rät Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel. “Die Creme wird in kreisenden Bewegungen Handrücken gegen Handrücken verteilt”, erklärt die Kosmetikexpertin. “Danach kommen die Finger an die Reihe – ganz so, als wollte man einen Fingerhandschuh überstreifen.”

Intensives Pflegeergebnis mit Baumwollhandschuhen

Auch Fingernägel und Nagelhaut sollte man bedenken, damit diese geschmeidig bleiben. "Abschließend werden Handteller und Unterarme versorgt."

Bleiben die Hände trotz aller Bemühungen rau, helfe ein Handpeeling, um abgestorbene Hautzellen zu entfernen. "Schließlich die Hände dick eincremen und Handschuhe aus Baumwolle oder kurzzeitig Einmalhandschuhe überziehen", sagt Huber.

