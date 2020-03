Morgens Aldi, abends Singen - So verläuft ein typischer Corona-Tag

Anzeige

So. Die Keller sind voll, die Tage sind leer. Die Hamsterrepublik Deutschland hat sich eingedeckt. Nun gilt es, die Zeit sinnvoll zu füllen. Aus dem Chaos der letzten Wochen schält sich ein neuer Corona-Alltag heraus. Die ersten Erkenntnisse nach zehn Tagen Homeoffice: 1. Es ist nicht möglich, zuviel Nudeln mit grünem Pesto zu essen. 2. Skype und die deutsche digitale Infrastruktur passen etwa so gut zusammen wie die FDP und die Kanzlerschaft. 3. Die Familie als Keimzelle der Gesellschaft hat als Glückskonzept Grenzen. Und 4. Es ist nicht klug, den Mangel an körperlicher Aktivität durch hochfrequente Kurzspaziergänge vom Schreibtisch zum Kühlschrank zu kompensieren. Merke: Mit der Homeoffice-Plauze, die du dir jetzt anfutterst, ist es wie mit den Schulden, die der Staat gerade macht: Beides wirst du im Leben nicht mehr los.

Der Tag ist voll mit wichtigen Corona-Terminen

Jetzt sei die Zeit für Muße und Kontemplation, heißt es überall. Diverse Experten für sinnvolle Zeittotschlagung empfehlen, man möge die Stunden doch bitte nutzen, um sich nach Kräften auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens zu besinnen. Dieser Corona-Break biete doch Anlass genug, statt wie sonst Schönheit und Sozialkontakte mal das eigene Innenleben zu pflegen. Schönheit sei ohne Sozialkontakte eh überflüssig. Und Sozialkontakte ohne Freigang sind unmöglich. Also sind wir gehalten, mal wieder über die Welt nachzudenken und ein Buch zu lesen.

Kurze Frage: Wann denn bitte?? Der Tag ist doch bis obenhin voll mit Corona-Content. Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Tagespunkte:

7.00 Uhr: Aldi öffnet. Zeit, sich in die angstschweißumwölkte Menschentraube vor der Schiebetür einzureihen. Und nicht vergessen: zwei Meter Abstand. 7.00 Uhr. Der Jagdinstinkt verengt die Augen zu Schlitzen, die Muskeln sind angespannt. Jetzt ist die Zeit, den Tomatenbefühlerinnen zu zeigen, wie man Beute macht. Das hier ist keine Übung. Dafür haben wir trainiert. Denn der Besitz von Klopapier ist nur ein Symbol für die Fähigkeit, die Reinlichkeit der eigenen Sippe gegen die drohende kulturelle Verrohung zu verteidigen. Es ist eine Frage des Stolzes, auch angesichts einer globalen Katastrophe nicht auf Breitwegerich und Mammutblatt angewiesen zu sein.

Die startet. Das bietet mir die Gelegenheit, mich auf dem Sofa ausgiebig von den Mühen der Kulturverteidigung bei Aldi zu erholen, während die Kinder mal kurz die “Bibi & Tina”-CD anhalten, um zu turnen. 11.30 Uhr: Die tägliche “Sendung mit der Maus” im WDR Fernsehen beginnt. Eine feine Idee gegen die schleichende Verblödung durch kulturelle Vereinzelung und gegen die drohende Implosion unterbeschäftigter Kinder. Denn am späten Vormittag ist sonst üblicherweise die Zeit, zu der ich meinen Sohn erstmals am Tag nicht mehr “Sohn” nenne, sondern “Neffe meiner Schwester”. Die “Maus” holt uns allesamt wieder auf den Boden der Tatsachen. Wussten Sie, dass Ohrenkneifer Flügel haben? Und wussten Sie, dass sie ein bisschen uncool sind, weil sie diese Flügel nämlich mit der Kneifzange am Hintern in Form streichen müssen, um zu fliegen? Das ist doch wie ein Cabriofahrer, der sein Verdeck mit der Hand öffnen muss.

Und jetzt wird es stressig im Corona-Alltag, denn nun beginnen ungefähr 64.972 Wohnzimmerkonzerte gleichzeitig. Der hiesige Abend ist quasi die Festival-Saison des Corona-Tages. Einer der populärsten Musiker in der Disziplin Twitter-Livekonzert ist der Pianist Igor Levit:

19 Uhr: Twitter-Livekonzert von Igor Levit. Dem Musiker gelingt es regelmäßig, zauberhafte Momente im Irrsinn zu schaffen. Das muss man erst mal schaffen, wenn nebenan Billie Eilish, Elton John, Alicia Keys und die Backstreet Boys singen.

Ist damit der Corona-Tag beendet? Nicht doch. Einer der wichtigsten Vorgänge steht noch aus - der kollektive Dank an Angehörige systemrelevanter Berufe. Ihnen schlägt allerorten große Sympathie und Anerkennung entgegen. Man unterwirft in diesem Land freilich auch gern Respektsbekundungen einem klaren Zeitplan, statt sich anlassbezogen spontan hinreißen zu lassen, und so hat sich folgender finaler Tagesordnungspunkt in der Corona-Agenda etabliert:

21 Uhr: “Klatschen und Topfschlagen” für die Mitarbeiter in Krankenhäusern, Supermärkten, Speditionen, Lieferdiensten, bei Polizei und Feuerwehr. Das ist eine begrüßenswerte Initiative. Nur über die Uhrzeit könnte man sich mal verständigen. Denn die Idee, sich nach einem langen, pausenlosen Tag im Kreise der Lieben, nach vollständiger Absolvierung aller Corona-Pflichttermine des Tages (s.o.), wenn die kleinen Kinder endlich ausgetobt, satt und trocken schlummernd in ihren Betten liegen, mit zwei Topfdeckeln ans Fenster zu stellen, um pünktlich um 21 Uhr den ganzen Laden mit fürchterlichem Rabatz wieder in einen Hexenkessel zu verwandeln, ist dem häuslichen Frieden nicht dienlich.

Dann jedoch haben Sie Ihre Pflicht als Corona-Isolationist erfüllt. Sie sind informiert. Sie sind deeskaliert. Sie haben gekämpft, geturnt, gelernt, gesungen und geklatscht. Sie dürfen nun an den Schreibtisch zurückkehren, um im Homeoffice das zu erledigen, wozu Sie den ganzen Tag nicht gekommen sind. Aber denken Sie daran: Sie müssen früh ins Bett. Morgen um sieben Uhr macht Aldi auf.

