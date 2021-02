Mit Freunden feiern trotz Corona: Einfache Cocktail-Rezepte für die Online-Party

Anzeige

Hannover. Gemütlich auf der Tanzfläche im Club schlürfen oder zu Hause gemeinsam mit Freunden Mix-Kombinationen ausprobieren – Cocktails sind bei vielen Anlässen beliebt. Auch, wenn aktuell Diskotheken und Bars geschlossen und auch private Feiern nicht möglich sind, bedeutet das nicht, dass man auf diese vielseitigen Mischgetränke verzichten muss. Online Partys per Zoom, Skype und Co. ermöglichen es auch in diesen Zeiten mit den engsten Freunden einen feuchtfröhlichen Abend zu genießen – natürlich, ohne über die Stränge zu schlagen.

Hier kommen Cocktail-Inspirationen für zu Hause, sowohl mit Alkohol als auch ohne.

The Malibu Island

Zutaten:

Eiswürfel

3 cl Blaubeer-Likör

3 cl Tequila

3 cl Malibu Rum-Likör

Ananassaft

Limette und Erdbeere zum Garnieren

„The Malibu Island“ von @cocktails sieht nicht nur schön aus, sondern schmeckt auch so. Einfach Eiswürfel in ein Longdrinkglas geben, alle Alkoholsorten abmessen und diese ebenfalls in das Glas füllen. Das Ganze mit Ananassaft auffüllen und zum Schluss mit einer Erdbeere und Limettenscheibe garnieren. Prost!

Der Moscow Mule

© Quelle: www.gutekueche.at

Zutaten:

5 cl Vodka

Den Saft einer halben Limette

15 cl Ginger Beer

Gurkenscheiben nach Belieben

Eiswürfel

Limette und Minze zum Garnieren

Der Moscow Mule ist ein echtes Trend-Getränk. In dem Rezept von gutekueche.at wird zuerst die Limette ausgepresst, die Gurke geschält und in Scheiben geschnitten. Üblicherweise wird der Moscow Mule in einem Kupferbecher angerichtet. Diesen mit Eiswürfel füllen und Limettensaft und Vodka hinzugeben. Bevor das Glas mit Ginger Beer aufgefüllt wird, werden die Gurkenscheiben hineingelegt. Dann vorsichtig umrühren. Zum Schluss mit Limettenspalten und Minze garnieren.

Der Peach Fizz

© Quelle: www.cocktails.de

Zutaten:

4 cl Gin

2 cl Zitronensaft

2 cl Pfirsichsirup

120 ml Sprite

Süß und fruchtig: Für den Peach Fizz von cocktails.de braucht es gar nicht viel. Einfach den Gin, den Zitronensaft und den Pfirsichsirup zusammen mit Eiswürfeln mischen – am besten in einem Shaker. Zu guter Letzt kann die Mischung in ein Glas gefüllt und dann mit Sprite aufgefüllt werden. Zum Garnieren eignen sich Limettenscheiben gut.

Der Strawberry Shortcake Mojito

Zutaten:

Eine Erdbeere

Minze

3 cl Agavensirup

6 cl Limettensaft

1 TL Vanille-Extrakt

9 cl leichter Rum, beispielsweise Bacardi

12 cl Sprudelwasser

Eiswürfel

Für den Strawberry Shortcake Mojito hat @tipssyal eine Erdbeere in einem Longdrinkglas zerstampft. Dazu kommen Minzblätter, der Agavensirup, Limettensaft, Vanille-Extrakt und der Rum. Das Ganze noch einmal in einem Shaker kräftig mixen. Bevor die Mischung zurück ins Glas kommt, wird dieses noch mit Eiswürfeln aufgefüllt. Zum Schluss kommt noch das Sprudelwasser hinzu. Zum Wohl!

Der Solero

© Quelle: chefkoch.de/christinah1108

Zutaten:

5 cl Maracujasaft

3 cl Orangensaft

1 TL Zitronensaft

1 TL Vanillesirup

1,5 cl Vodka

Eiswürfel

Das schmeckt nach Sommer: Der Solero ist fruchtig und erinnert ein wenig an ein Eis am Stiel. Für den Cocktail von chefkoch.de einfach alles Zutaten zusammenmischen und im Shaker kräftig schütten. Anschließend dann auf Eiswürfeln servieren. Cheers!

Der Apple Crumble

© Quelle: www.cocktails.de

Zutaten:

5 cl Vodka

2 cl Karamellsirup

1 g Zimt

1 cl Zitronensaft

10 cl Apfelsaft

Für die, die es lieber etwas würziger mögen, könnte der Apple Crumble von cocktails.de genau das Richtige sein. Für die Zubereitung werden alle Zutaten zusammen mit Eiswürfeln in einem Shaker durchgemixt. Für den Apfelsaft eignet sich am besten der naturtrübe. Dann das Ganze in einem kleineren Glas anrichten. Den Glasrand mit Zimt bestäuben und mit einer Zitronenzeste dekorieren. Voilà!

Alkoholfrei: Ipanema Cocktail

© Quelle: www.gutekueche.at

Zutaten:

1 Stück Limette

1 TL Rohrzucker

6 cl Ginger Ale

Cocktails können auch ohne Alkohol Spaß machen – der Ipanema von gutekueche.at zum Beispiel. Dafür eine geachtelte Limette in einem kleinen Glas zerdrücken. Im nächsten Schritt den Rohrzucker hinzugeben und das Glas dreiviertel mit Crushed Ice auffüllen. Zum Schluss kommt Ginger Ale hinzu. Zur Dekorationen passen weitere Limettenspalten. Guten Durst!

Alkoholfrei: Rhabarber Spritz

© Quelle: www.essen-und-trinken.de/ Thorsten Südfels

Zutaten (für einen Liter):

1 kg Rhabarber

20 g frischer Ingwer

50 g Zucker

0,5 l Mineralwasser

1 Limette

Laut Rezept von essen-und-trinken.de zuallererst die Enden des Rhabarbers abschneiden und die Stangen in Stücke zerteilen. Den Ingwer schälen und ebenfalls grob zerkleinern. Die Rhabarberstücke anschließend mit Zucker und 500 ml Wasser bei mittlerer Hitze zugedeckt aufkochen lassen. Nach etwa 10 Minuten sollte der Rhabarber zerfallen sein. Nun eine halbe Stunde ziehen lassen. Im nächsten Schritt den Rhabarber durch ein feines Sieb drücken und den Saft mit Mineralwasser auffüllen. Schließlich eisgekühlt mit Limettenscheiben servieren.