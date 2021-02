Mascara im Öko-Test: Acht Produkte fallen durch

Anzeige

Anzeige

Hannover. Mascara zählt zu den wichtigsten Utensilien für Make-Up-Liebhaber. Aber oftmals wissen diese nicht, was genau in ihrer Lieblings-Wimperntusche enthalten ist. Öko-Test hat 18 schwarze Mascaras, die alle Volumen versprechen und nicht als wasserfest beschrieben werden, auf ihre Inhaltsstoffe geprüft. Während sechs die Note „sehr gut“ erhielten, sind ganze acht im Test durchgefallen und Öko-Test rät sogar „dringend“ von einer Nutzung ab.

Am besten schnitten beispielsweise die Drogerie-Tuschen „Alterra Fake Lash Effect Mascara“ oder „Alverde Glamourous Volume“. Ebenfalls mit „sehr gut“ bewertet ist die „Dr. Hauschka Volume Mascara“, die mit knapp 24 Euro auch die Teuerste unter den getesteten Mascaras ist. Doch der Preis spielte meist keine Rolle: Auch unter den mit „ungenügend“ benoteten Tuschen sind auch einige der teuersten Produkte dabei.

Krebserregendes Arsen in zwei Produkten gefunden

Das Problem der meisten Mascaras sei das Eisenoxid, das oftmals für die schwarze Farbe verwendet wird, so die Tester. Für die Herstellung von Eisenoxid werden eisenhaltige Ausgangsstoffe aus der Natur verwendet, die mit Schwermetallen oder Elementen verunreinigt sein könnten. In zwei Wimperntuschen wurde eine erhöhte Menge des Schwermetalls Arsen gefunden, das hochgiftig ist und somit krebserregend sein kann. Eine davon ist die „Naturi Gold Bigger Volume Mascara“, die zur Naturkosmetikmarke Terra gehört.

Anzeige

Generell verbietet die EU Arsen in Kosmetik zu verwenden, gewährt aber die Mengen, die in der Herstellung als „technisch nicht vermeidbar“ gelten. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat für das, was technisch vermeidbar gewesen wäre und was nicht, eine Richtlinie aufgestellt. Beide getesteten Mascaras liegen über dem zugelassenem Wert.

Auch Paraffine und bedenkliche Konservierungsstoffe problematisch

Anzeige

In sieben Produkten wurden zudem Paraffine entdeckt. Paraffine werden aus Erdöl hergestellt und können bei schlechter Verarbeitung ebenfalls krebserregende Substanzen enthalten.

Auch bedenkliche Konservierungsstoffe wurden nachgewiesen. Darunter Propylparaben, bei dem eine hormonelle Wirkung angenommen wird, oder auch Butylhydroxytoluol (BHT), das bei Tierversuchen auf eine Beeinträchtigung der Schilddrüse hinwies. BHT wurde beispielsweise in der „Volume Supreme“ von Artdeco nachgewiesen, in der auch hohe Mengen Arsen festgestellt wurde.

Tipps für den Mascara-Kauf

Anzeige

Generell empfiehlt Öko-Test bei der Suche nach der richtigen Mascara auf drei Punkte zu achten: