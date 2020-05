Make-up und Mundschutz: Schminktipps für den Alltag mit Maske

Anzeige

Berlin. Ein schönes und noch schlichtes Alltags-Make-up betont entweder die Lippen oder die Augen. Nun stecken die Lippen aktuell unter der Schutzmaske. Daher rät Nathalie Fischer, Expertin für den VKE-Kosmetikverband, die Augen mit einem Lidschatten mit cremiger, aber leichter Textur zu betonen.

Er wird als Kontur um das gesamte Auge aufgetragen oder flächig auf dem Lid verteilt werden. "Total trendy sind diesen Sommer Ocean- und Sunset-Töne", also Blau- sowie Gelb-, Orange- und Rottöne, berichtet Fischer. Dafür lässt sich auch ein Rouge in einem transparenten, zarten Roséton für die Augenpartie nutzen. Mit einem Pinsel wird die Farbe verblendet, also leicht verwischt.

Primer verlängert Haltbarkeit des Make-ups unter Maske

Nun trägt man die Maske ja nicht immer – aber wenn man sie abzieht, ist das Make-up oft verwischt. Für längere Haltbarkeit rät Fischer im ersten Schritt zur Anwendung einer Base, oft auch unter dem Begriff Primer zu finden.

Primer und Base gehören zur üblichen Make-up-Palette in Drogerien und im Kosmetik-Fachhandel. Sie legen sich wie ein Film auf die Haut und bleiben auch dort - ziehen also nicht ein wie etwa eine Creme. Daher bilden Primer eine Unterlage für die eigentliche Schminke, die dadurch länger hält.

Puder fixiert das Make-Up

"Anschließend fixiert ein transparenter, langanhaltender Puder das Make-up", erklärt Fischer. "Die lichtdurchlässige Textur lässt die Farbe durchschimmern. Ganz praktisch während der Maskenpflicht: Wisch- und schwitzfest ist der Puder auch."

Übrigens: Make-up hält länger auf einer ausreichend mit Feuchtigkeit und Nährstoffen gepflegten Haut. Das Eincremen und eine gelegentliche Maske ist also ein grundsätzlicher Tipp für alle, die sich täglich schminken.