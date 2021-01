Luna, Balu und Simba: Das sind die beliebtesten Namen für Hunde und Katzen

Anzeige

Sulzbach. Die Mondgöttin aus der römischen Mythologie steht Pate bei der Namensgebung von Hunde- und Katzen-Damen. Seit mehr als einem Jahrzehnt führt Luna die Hitliste der beliebtesten Namen für Hündinnen an. Daran hat sich auch 2020 nichts geändert. Doch dahinter hat sich was getan. Auf Platz zwei steht nun Nala. Bella und Emma rutschen auf die Plätze drei und vier. Das ergab die Zählung der Tierschutzorganisation Tasso unter den 433.600 im Jahr 2020 neu im Haustierregister angemeldeten Hunden.

Buddy von Platz 2 verdrängt

Auch bei den Rüden ergab die Auswertung eine Verschiebung in der Reihenfolge. Während sich Balu mit großem Abstand weiterhin die Spitzenposition sichert, hat Milo den Namen Buddy nach mehreren Jahren in Folge vom zweiten Platz verdrängt.

Bei 391.000 neu registrierten Katzen bleiben Katzenhalter in Deutschland auch ihren liebsten Tiernamen treu: Weiter führt ebenfalls Luna die Hitliste bei den Damen an. Bei Katern scheinen sich Halter gern an Disneys “König der Löwen” zu orientieren. Der beliebteste Name hier ist nämlich Simba.