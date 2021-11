Laternenumzug 2021: Welche Corona-Regeln gelten beim Laterne laufen?

Anzeige

Im letzten Jahr sind die Laternenumzüge deutschlandweit wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr können viele Kinder sich aber freuen und wieder mit leuchtenden Laternen um die Häuser ziehen. Ganz so wie früher ist es aber noch nicht: Auch wenn die Umzüge offiziell nicht verboten sind, wird mancherorts davon abgeraten - und viele fallen sogar aus. Darauf müssen Eltern sich in den Bundesländern einstellen.

Baden Württemberg

In Baden Württemberg wird vom Sozialministerium von den Laternenumzügen angesichts steigender Corona-Zahlen abgeraten. Im Zuge der Corona-Verordnung betont ein Behördensprecher gegenüber der Stuttgarter Zeitung: „Wir appellieren da an den gesunden Menschenverstand: Bleiben Sie zu Hause und gehen Sie nicht von Tür zu Tür.“

Auch die Stadt Stuttgart rät von den Umzügen ab, mahnt aber, dringend auf die Corona-Regeln zu achten, wenn sich doch getroffen würde. „Kontakte sollten möglichst reduziert werden und außerdem ist darauf zu achten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und eine gute Händehygiene sowie Abstand zu Erkrankten einzuhalten. Außerdem soll vermieden werden, sich in zu großen Gruppen zu bewegen,“ erklärt man im Rathaus der Stadt gegenüber der Stuttgarter Zeitung. Zusätzlich gilt die 3G-Regel.

Bayern

In Bayern können Martinsfeste und Laternenumzüge mit wenigen Einschränkungen stattfinden, da „diese im Freien stattfinden“, erklärt das bayerische Familienministerium. Es wird lediglich empfohlen, die allgemein gültigen Hygienemaßnahmen einzuhalten, eine 3G-Regel gelte nicht. Wenn es nicht möglich ist, Abstände einzuhalten, werde außerdem das Tragen einer Maske empfohlen.

In einzelnen Kreisen oder Städten mit höheren Inzidenzen können andere Regeln für die Laternenumzüge gelten - vielerorts sind die offiziellen Umzüge auch schon abgesagt worden. Informationen finden sich auf den Websites der verschiedenen Städte.

Berlin

In Berlin finden viele Laternenumzüge trotz steigender Corona-Zahlen statt. Auf der Seite der Hauptstadt lassen sich die schönsten Umzüge einsehen. Bei vielen Umzügen gilt die 3G-Regel, bei einigen Umzügen auch eine Maskenpflicht - die Veranstalter bitten um Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Es wird empfohlen, sich vor dem Umzug noch einmal auf der offiziellen Seite über Veränderungen auch bezüglich der Corona-Maßnahmen zu erkundigen.

Brandenburg

In Brandenburg sollten Martinsumzüge in diesem Jahr wieder wie üblich stattfinden - etwa in Brandenburg an der Havel. Kurzfristig wurde der große Umzug nun aber wegen steigender Corona-Zahlen abgesagt. „Die steigenden Corona-Zahlen und die besondere Verantwortung gegenüber den Kindern zwingen uns leider zu dieser Maßnahme“, teilte die Organisatorin Anja Puppe mit. Nur einige wenige Gemeinden bieten nun noch kleinere Umzüge an - Informationen finden sich auf den Websites der jeweiligen Gemeinden oder im Rathaus.

Bremen

In Bremen fallen viele Martinsumzüge coronabedingt aus - auch das traditionelle „Lichtermeer“ wurde abgesagt. In den Gemeinden werden aber noch kleinere Umzüge - etwa von Turn- und Sportvereinen - erwartet. Informationen finden sich auf den Websites der jeweiligen Gemeinden oder im Rathaus.

Hamburg

In Hamburg sind die Laternenumzüge generell erlaubt - an Schulen sogar mit bis zu 500 Teilnehmern. Bei den Umzügen gelten die gleichen Regeln wie für Veranstaltungen draußen und auf öffentlichen Wegen - Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Viele Kitas feiern in diesem Jahr das Martinsfest allerdings auf dem eigenen Grundstück und ziehen nicht um die Häuser.

Hessen

Hessen plant in diesem Jahr wieder Veranstaltungen für Laternenumzüge, Gottesdienste und Lagerfeuer. In Mainz etwa findet am 12. November ein großer Laternenlauf statt. In den katholischen und evangelischen Pfarrgemeinden finden mehrheitlich geschlossene Martinsfeiern statt - Laternenumzüge werden vielerorts in Gärten abgehalten. Teilweise finden die Umzüge auch nur mit Kindern statt. Informationen sind auf den Websites der einzelnen Gemeinden erhältlich.

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern finden Martinsumzüge statt - wo genau, lässt sich auf der interaktiven Karte der Ostsee Zeitung einsehen.

Die Planung des Martinstages übernimmt jede Gemeinde selbstständig. In Grimmen etwa können Liebhaber einem Martinsspiel an der St.-Marienkirche folgen. Reinberg lockt mit einem Laternenumzug bis zur Pfarrscheune und Kinderpunsch an der Feuerschale. Das Teilen des Martinshörnchens fällt in diesem Jahr coronabedingt vielerorts aus.

Niedersachsen

In Niedersachsen dürfen in den Städten bei Warnstufe 1 oder ohne Warnstufe 1000 Menschen ohne Masken- oder Kontaktnachverfolgungspflicht zusammenkommen. Bei der Warnstufe 2 oder 3 gilt bei mehr als 25 Personen die 3G-Regel. Auch wenn unter freiem Himmel generell keine Maskenpflicht herrscht, empfiehlt das Gesundheitsministerium das Tragen einer Maske - vor allem dann, wenn man in größeren Gruppen unterwegs ist. Der Mindestabstand von 1,50 Metern ist generell einzuhalten. Generell finden in diesem Jahr aber weniger Sankt Martin-Veranstaltungen statt, da das Befolgen der Hygienemaßnahmen teilweise einen großen Aufwand darstellt.

Nordrhein Westfalen

In Nordrhein-Westfalen gelten für Veranstaltungen unter freiem Himmel (mit weniger als 2500 Personen) generell weder Testpflicht noch Zugangsbeschränkungen. Die Städte entscheiden selbst über Verschärfungen der Corona-Regeln. In Kalkum etwa werden die Menschen dazu eingehalten, die Abstandsregeln einzuhalten, bei der Feier im Schlosshof gilt die 2G-Regel - dort soll auch eine Maske getragen werden. Im Stadtteil Grimlinghausen in Neuss nehmen Kinder und Eltern getrennt am Umzug teil, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Veranstaltungen, bei denen es zu Menschenansammlungen kommen kann, werden in diesem Jahr verschoben.

Rheinland-Pfalz

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hatte im Rahmen der Fastnachts- und Martinsumzüge angekündigt, dass Veranstaltungen im Freien ohne Schutzmasken, Abstand und Kontakterfassung stattfinden könnten. Vielerorts haben sich die Städte und Kreise aber für eigene Maßnahmen entschieden - teilweise gilt sogar die 2G- oder 3G-Regel. Am besten erkundigen sich Laternen-Liebhaber kurz vor dem Umzug im Internet, welche Corona-Maßnahmen in ihrer Stadt gelten.

Saarland

Im Saarland sind die Corona-Maßnahmen für Veranstaltungen im Freien aufgehoben. 3G-Regel und Maskenpflicht gelten demnach nicht für die Martinsumzüge draußen. Im Internet finden sich zahlreiche Auflistungen der vielen verschiedenen Veranstaltungen zu Sankt Martin. Teilweise verändern die Städte und Gemeinden wegen der Corona-Pandemie aber ihr Sankt Martin-Programm. So wird der Martinsumzug in der Gemeinde Bous nur als „einrichtungsinterner Umzug“ im Kindergarten St. Raphael durchgeführt, in Lebach selbst fällt die Martinsfeier aus. Dafür finden kleinere Veranstaltungen in den verschiedenen Stadtteilen statt - teilweise steht dort auch Hygienematerial zur Verfügung.

Sachsen

In Sachsen wird an Sankt Martin zu Andachten, Martinsfesten und Martinsumzügen geladen. Coronabedingt laden einige Gemeinden aber nur zu Andachten ein - Änderungen sind der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche zufolge auch kurzfristig möglich. So veranstaltet das Kirchspiel Dresden etwa eine Andacht statt des Martinsumzuges und der traditionelle Umzug durch die Dresdner Neustadt fällt in diesem Jahr ganz aus.

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt gibt es für Martinsumzüge keine Erleichterungen der Corona-Maßnahmen. Da die Umzüge im Freien stattfinden, gelten sie aber als eher unbedenklich. Veranstalter müssen die allgemeinen Hygienemaßnahmen einhalten - teilweise gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt vielerorts die 3G-Regel.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein finden Martinsumzüge statt - wo genau, lässt sich auf der interaktiven Karte der Kieler Nachrichten einsehen.

In Schleswig Holstein müssen alle Veranstaltungen (außerhalb von Freundes- oder Familienkreis) grundsätzlich ein Hygienekonzept erstellen. Viele Corona-Maßnahmen gelten nicht für die Umzüge im Freien - wie etwa die 3G-Regel - außerdem ist die Teilnehmerzahl nicht begrenzt.

Thüringen

In Thüringen sind viele Martinsveranstaltungen wegen pandemiebedingter Warnstufe 3 abgesagt worden. Wo Veranstaltungen stattfinden, müssen Hygienekonzepte nachgewiesen werden - es gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Nähere Informationen finden sich auf den Websites der verschiedenen Städte und Gemeinden.