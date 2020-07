Anzeige

Berlin. Gebrechlich, schadstoffbelastet, rückenschädigend - und vor allem viel zu eng. Solche Prädikate wollen Eltern nicht gerade hören, wenn es um den Kinderwagen für Babys geht. Doch genau die spiegeln sich im Ergebnis der Stiftung Warentest zu Kombi-Kinderwagen (“test”-Ausgabe 8/20) wider.

Von zwölf getesteten Modellen schneiden nur zwei "gut" ab: Der Maxi-Cosi Lila XP für 950 Euro verfügt über die geräumigste Babywanne im Test und ist auch noch mit Sitz sehr lange einsetzbar. Allerdings kann es für ihn zusammengeklappt im Kofferraum eines Kleinwagens eng werden.

Ein "gut" erreichte auch der schon nicht mehr ganz so geräumige Hartan Yes GTS für 1100 Euro. Er ist durch seine Schieberhöhe auch für große Eltern gut zu handeln und punktet als einziger mit verstellbaren Fußstützen. Weitere vier Modelle erreichen bei den Testern immerhin noch ein "befriedigend".

Der Maxi-Cosi Lila XP für 950 Euro bietet die geräumigste Babywanne und ist auch mit Sitz sehr lange einsetzbar, urteilten die Warentester und gaben ihm das Urteil "gut". © Quelle: Ralph Kaiser/Stiftung Warentest/

Kinderwagen mit nachgewiesenen Schadstoffen

Doch was stört die Tester bei den übrigen Modellen? Durch nachgewiesene Schadstoffe kassieren zwei Kombi-Wagen ein "mangelhaft". Kritisiert wird einmal die Höhe an Benzo(ghi)perylen in einem Sicherheitsgurt, zum anderen die hohe Menge des Flammenschutzmittels TCPP in einem Matrazenbezug. Immerhin versprach dieser Anbieter schadstoffbelastete Matratzen auszutauschen.

Weitere Kritikpunkte bei "ausreichend"-Wertungen: Umständliche Umbauten und zeitliche Lücken, die in der Nutzung klaffen: So reichen Babywannen nur bis 4. oder 5. Monat des Kindes, der Sitz passt aber erst ab 9. Monat.

Wanne, Sitzfläche, Fußstützen: Auf Details achten

Der Teufel liegt bekanntermaßen im Detail. Deshalb gibt Stiftung Warentest Tipps, auf die Eltern beim Kauf eines Kombi-Wagens achten sollen: