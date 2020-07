Anzeige

Eltern erwarten von Kinderduschgelen, dass diese nicht nur gute Inhaltsstoffe enthalten, sondern auch die Haut der Kleinen schützt. Laut Öko-Test (Ausgabe 1/2020) tun das die meisten: 15 von 24 getesteten Duschgelen schneiden “sehr gut” ab und können bedenkenlos genutzt werden. Vier Produkte schneiden “gut” ab - fünf der Duschgele schneiden mittelmäßig ab.

Wenig Kritik von Öko-Test

Alle getesteten Produkte sind zwar parfümiert, aber die Hersteller verwenden bei Kinderduschgelen Duftstoffe, die als unproblematisch gelten. Viele Duschgele enthalten außerdem sanftere Tenside als Erwachsenenduschgele.

In 13 Duschgelen ist zudem eine Substanz beigemischt, die äußerst bitter schmeckt und so gegen Verschlucken der Produkte helfen soll.

Kritik gibt es nur wenig von Öko-Test. So bemängeln die Tester in einem Duschgel etwa einen umstrittenen Konservierungsstoff und in einigen anderen Duschgelen wasserlösliche Kunststoffverbindungen. In sieben Duschgelen werden außerdem schaumbildende Tenside eingesetzt, die die Haut für Fremdstoffe durchlässiger machen können.