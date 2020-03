Interview mit Sternekoch Christian Bau: “Es braucht keinen Kaviar"

Anzeige

Hannover. Manche Kritiker und Blogger bemängeln, die deutsche Spitzenküche sei im internationalen Vergleich nicht profiliert genug, es fehle an Eigenständigkeit, selbst die Drei-Sterne-Küche sei zu einheitlich – können Sie das nachvollziehen?

Das ist Blödsinn. Richtig ist: In den Siebzigerjahren, als das deutsche Küchenwunder seinen Anfang nahm, orientierten sich Küchenchefs wie Eckart Witzigmann oder Heinz Winkler an der französischen Klassik, weil es in Deutschland keine Bezugspunkte zu großer Küche gab. Dieser Stil wurde in der Folge weiter verfeinert, aber spätestens meine Generation begann sich von der klassischen Schule zu lösen.

Als Sie 2005 den dritten Stern bekamen, haben Sie aber noch stur französisch gekocht, richtig?

Ultrafranzösisch! Wir sind hier im Saarland, direkt an der Grenze zu Frankreich und Luxemburg. Wir dachten damals, wir müssen klassisch kochen, um Erfolg in den Restaurantführern zu haben und Gäste zu gewinnen. Hat funktioniert. Alle waren glücklich, nur ich nicht.

Warum?

Als ich erfuhr, dass ich drei Sterne bekomme, war ich zunächst geflasht. Ich dachte, ich habe es jetzt allen bewiesen, meinen Lehrmeistern, Kollegen, mir selber. Ich litt aber im Grunde unter den Fesseln der französischen Küche, dieser steifen Klassik. Ich fühlte mich wie eine Marionette, dabei ist Kochen auch Freiheit. Eine Woche nach der Auszeichnung ging ich zu meinem Chef und sagte, entweder wir lassen keinen Stein auf dem anderen oder ich höre auf.

Wie sah dieser Umbruch aus?

Wir haben den Kellnern die Krawatten ausgezogen, die Tischdecken weggelassen oder das Klassikgedudel gegen Chill-out-Musik getauscht. Ich habe meine Küche weltoffener gestaltet, sie stark Richtung Asien, vor allem auch nach Japan hin geöffnet.

Gerade junge Sterneköche lassen derzeit auch Einflüsse aus der ganzen Welt in ihre Arbeit einfließen. Ist nicht gerade das Multikulturelle, das schon seit Jahrhunderten unsere Esskultur beeinflusst, Teil unserer kulinarischen Identität?

Ja. Wir können andere Einflüsse eben auch eher zulassen, weil wir nicht so tief mit eigenen Traditionen verflochten sind.

Nur mal angenommen, wir hätten irgendwann 300 knallbunte Gourmetrestaurants im Land, hätten wir auch die Gäste dafür?

Das ist die Frage. Ich könnte hier beispielsweise keine Geschichte vom Apfel in 35 Überraschungsgängen erzählen und dafür Zuspruch ernten. Das kann man in Berlin. Ich will übrigens auch kein Restaurant betreiben, das Gäste nur einmal im Leben anlockt.

Seit 15 Jahren haben Sie drei Sterne und sind mit dieser Auszeichnung nur einer von 130 Köchen auf der Welt – ist das auch eine Bürde?

Ich gehe jeden Tag in die Küche, weil ich es gerne tue. Aber wenn man in sieben Restaurantführern siebenmal die Höchstnote hält, dann weiß man eines: Höher geht es jetzt nicht mehr.

Urgesteinen der Kochkunst wurde in der neuen Frankreich-Ausgabe des Guide Michelin der dritte Stern entzogen, zuletzt dem Restaurant von Paul Bocuse. Hinterfragt man auch nach solchen Paukenschlägen die eigene Arbeit stärker?

Ich hinterfrage immer alles. Das ist eine Bürde: Ich bin nie zufrieden, will es immer noch besser machen und am Puls der Zeit bleiben. Die Leistungsgrenze hat sich im Drei-Sterne-Bereich in den letzten Jahren auch extrem nach oben geschraubt, vielleicht sind so die Abwertungen zu erklären.

Wie sollten denn drei Sterne schmecken?

Kategorisieren lässt sich das nicht. Es gibt Drei-Sterne-Restaurants auf der ganzen Welt, da fließen immer regionale Eigenheiten und der individuelle Küchenstil mit ein. Ich weiß aber, dass der Michelin höchste Produktqualität, perfektes Handwerk und eine eigene Stilistik voraussetzt.

Mehr als nur beste zutaten: Das Zusammenspiel aller Sinne beim Essen wird in der Spitzenküche genutzt.

Sie bekamen im Jahr 2018 das Bundesverdienstkreuz für ihre Verdienste als “Meister der Kochkultur und kulinarischer Botschafter” verliehen, wenige Monate später zeichnete Sie das japanische Ministerium für Landwirtschaft als “Ehrenbotschafter für japanische Küche” aus – welche Auszeichnung hat sie mehr gefreut?

Der Bundespräsident sagte bei der Verleihung des Verdienstkreuzes, es sei eine Ehrerweisung des deutschen Volkes an Menschen, die etwas Besonders geschaffen haben und auch für ein gutes Deutschlandbild im Ausland sorgen. Die Auszeichnung steht für mich deshalb über allem. Aus fachlicher Sicht ist es eher der zweite Preis, der mich stolz macht. Wenn man die Präzision und das Qualitätsdenken in der japanischen Küche kennt, ist das eine große Ehre.

Sie polterten dennoch im Nachgang gegen die deutschen Politiker, die Berührungsängste mit Spitzenköchen haben, aus Furcht, in die elitäre Ecke gestellt zu werden. Sind das Problem die Politiker, die Medien oder die Deutschen an sich?

Politiker verhalten sich stromlinienförmig, stets im Sinne ihrer Wähler. Medien setzen und gewichten Themen mit der Aufmachung und dem Ton. Ich glaube, das Kernproblem liegt in der deutschen Gesellschaft. Beispiel: Ich habe einen Malermeister im Ort, der mir seit 20 Jahren alles streicht. Sein Betrieb läuft. Da habe ich ihn einmal gefragt, wieso er nie zu mir zum Essen kommt. Er antwortete: “Ich würde mir das gerne mal leisten, aber weißt du, dann reden die Leute.” Und das sind übrigens dieselben Leute, die ihm am Stammtisch für seinen Porsche auf die Schulter klopfen.

Ist Spitzenküche nicht auch ein wenig Elitenkost?

Es braucht keinen Kaviar, auch mit einem Bachsaibling lässt sich eine Spitzenküche auf den Teller bringen. Was wir tun, ist nicht weniger Luxus als ein Opern- oder Musicalbesuch.